УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4663 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
2 501 4
війна (56290) Миколаїв (1336) обстріл (21010) Сєнкевич (220)

Рашисти обстріляли Миколаїв. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, - Сєнкевич. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, одна з ракет поцілила у двір приватного будинку. Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

"Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада "Миколаївелектротрансу" вже працює на місці. Наразі обстежуємо район обстрілу. Більше інформації повідомлю вам згодом", - інформує Сєнкевич. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, постраждала цивільна інфраструктура, - Сєнкевич. ФОТО

Рашисти обстріляли Миколаїв. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, - Сєнкевич 01
Рашисти обстріляли Миколаїв. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, - Сєнкевич 02
Рашисти обстріляли Миколаїв. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку, - Сєнкевич 03

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дом от хозяйственной постройки отличаешь ?
Дом и его стены выстояли !!!
показати весь коментар
19.09.2022 08:38 Відповісти
У вас в кацапii вже снiг лежит? Якраз великий кагал кацапiв встав на лижi на Харкiвщинi...Найближчим часом зустрiчайте "бiатлонiстiв" i з Херсонщини..
показати весь коментар
19.09.2022 08:44 Відповісти
Люди всю жизнь строили этот дом, где воспитывали своих детей, все у них было хорошо. Но вот пришел русский мир и их "освободил". Вместо дома теперь сплошные развалины. Семья в беженцах. Ни двора, ни дома у них больше нет. Притом русский мир стремиться "освободить" не только Украину, но и Европу. Поэтому у Украины и цивилизованного мира нет другого пути, как победить и уничтожить русский мир вместе с Путиным.
показати весь коментар
19.09.2022 08:40 Відповісти
 
 