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Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстрілюючи АЕС, Росія наражає на небезпеку увесь світ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна", - нагадує Зеленський.

"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - додає глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - "Енергоатом" 

Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно 01
Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно 02
Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Асфальтована дорога їх не зупинила, може Шашличок спробуй Вовчік......
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19.09.2022 09:50
+14
Я думаю, обстрілюючи атомні станції,

кацапи вивчають реакцію світової спільноти щодо ядерної небезпеки,
та потенційного застосування тактичної ядерної зброї.
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19.09.2022 09:54
+12
Відповідати треба далекобійними ракетами. Наприклад: потопити ракетні лодки на Чорному морі. Не розуміють ці поци по іншому.
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19.09.2022 09:57
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etu nedostarnu pod nazvoi rashka treba likviduvati. na sovsem. polnostju.🤬🤬🤬
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19.09.2022 09:50 Відповісти
Асфальтована дорога їх не зупинила, може Шашличок спробуй Вовчік......
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19.09.2022 09:50 Відповісти
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19.09.2022 09:54 Відповісти
👍👍🤣🤣
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19.09.2022 09:56 Відповісти
наівеличніший ЛІДОР, писати на украінській, виявляється - НЕ ВМІЄ!!!!!! а як жиш УКРАІНСЬКИЙ диплом йурыста отримав??????? 🤣🤣🤣🤣👍👍
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19.09.2022 10:04 Відповісти
То англійска - співчуття бритам пише, юрист-гопнік.
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19.09.2022 10:19 Відповісти
Да не п***ди ты уже. Зеленые тарифы и евробляхи тоже рашистов не остановили
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19.09.2022 09:56 Відповісти
Valter Valter зато Сугни й Сапсан зупиняють, Вільха й Непту.
А безвіз врятував життя багатьом теж.
Й якби хтось не велике крадівництвом займався а розвитком ЗСУ можно було ще більше життів зберегти..... а ще пошкодження ППО України зняттям клістронів й розминування Півдня.
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19.09.2022 13:18 Відповісти
Боягузи у керуванні з одного боку й схиблений ***** син сатани з іньшого довести можуть світ до катастрофи.
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19.09.2022 09:52 Відповісти
Я думаю, обстрілюючи атомні станції,

кацапи вивчають реакцію світової спільноти щодо ядерної небезпеки,
та потенційного застосування тактичної ядерної зброї.
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19.09.2022 09:54 Відповісти
Відповідати треба далекобійними ракетами. Наприклад: потопити ракетні лодки на Чорному морі. Не розуміють ці поци по іншому.
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19.09.2022 09:57 Відповісти
Судячи по реакції ООН-вона схвалює.
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19.09.2022 10:01 Відповісти
Если они загадят нашу землю, придется забрать ихнюю. До камчатки. Тем, кто останется цел.
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19.09.2022 10:04 Відповісти
оманськийкнур......тобі то ,що...
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19.09.2022 10:01 Відповісти
Меньше сотрясай воздух и прикажи армии окружить и освободить ЗАЭС, которую под твоим же "чутким и прозорливым" руководством и политики закатывания бюджета в асфальт (во всех смыслах), а не укреплении и мобилизации армии накануне ОЧЕНЬ верояной войны, была благополучно ПРОСРАНА), иначе никак не получится!
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19.09.2022 10:09 Відповісти
Немало людей еще умрут за политических ошибок "миролюбия сранного голубя", но еще больше, если и дальше продолжать сопли распускать и нюни тянуть!
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19.09.2022 10:13 Відповісти
Ви московит?У нас парламентсько-президентська країна.На відміну від московії,у нас не приймає рішення тільки одна людина.Відповідальність теж колективна на відміну від вашої "вєлікої родіни".
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19.09.2022 11:46 Відповісти
Обізвати "братів" скотами - тварин образити; сволотою в людскій істоті - так не всі ж люди на землі такі, а нецензурною лайкою я в соцмережі не вважаю за потрібне( і без мене досить). То слів не доберу. Але одне знаю - Бог не палкою бити буде!
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19.09.2022 10:14 Відповісти
Бог буде судити всіх, і судитимк справедливо, у Нього нема націй, а є злі та добрі люди
На жаль добрих обмаль
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19.09.2022 10:34 Відповісти
Чому треба негайно закрити 3-й блок ЮУ АЕС.
Три роки тому ніхто не хотів слухать
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19.09.2022 10:43 Відповісти
На це треба відповісти превентивним атомним ударом по базах зберігання атомних зарядів рф.

Інакше наступним кроком перевірки меж буде застосування росією тактичного ядерного заряду.
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19.09.2022 10:47 Відповісти
...а хто відповість ? коли ви забули ,нагадую - Україну ЯЗ позбавили малороси Кравчук і Кучма.А малорос Зеленський ,згорнув вітчизняну програму виготовлення ракет малої дальності,добив український оборонпром,скоротив ,у час війни ? армію на 40 тис,зняв ,на велике крадівництво,з армії 50 млрд грн фінансування,розмінував кримський перешийок,в результаті чого ВСЯ Херсонська обл і значна частина Запорізької обл потрапили в окупацію,разом з ЗАЕС...
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19.09.2022 11:08 Відповісти
Ті хто брав на себе зобов'язання та давав гарантії. Інакше ця цивілізація на планеті приречена.
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19.09.2022 11:11 Відповісти
 
 