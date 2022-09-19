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Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Обстрілюючи АЕС, Росія наражає на небезпеку увесь світ.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Миколаївщина. Вночі за 300 метрів від Південноукраїнської АЕС прилетіла ракета. Відбулося короткочасне відключення електролінії. У будівлях на території АЕС пошкоджені вікна", - нагадує Зеленський.
"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - додає глава держави.
Топ коментарі
+21 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар19.09.2022 09:50
+14 Yevgen Shevchenko
показати весь коментар19.09.2022 09:54
+12 Микола Мазуренко
показати весь коментар19.09.2022 09:57
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Будь ласка, зачекайте...
А безвіз врятував життя багатьом теж.
Й якби хтось не велике крадівництвом займався а розвитком ЗСУ можно було ще більше життів зберегти..... а ще пошкодження ППО України зняттям клістронів й розминування Півдня.
кацапи вивчають реакцію світової спільноти щодо ядерної небезпеки,
та потенційного застосування тактичної ядерної зброї.
На жаль добрих обмаль
Три роки тому ніхто не хотів слухать
Інакше наступним кроком перевірки меж буде застосування росією тактичного ядерного заряду.