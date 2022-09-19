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Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили в будівлю коледжу, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої ночі окупанти завдали ракетного удару по Краматорську.

Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вночі знов завдали ракетного удару по Краматорську - пошкодили будівлю коледжу", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська, поранено жінку, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили в будівлю коледжу, - мер Гончаренко 01

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили в будівлю коледжу, - мер Гончаренко 02

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили в будівлю коледжу, - мер Гончаренко 03

Автор: Наталя Джума
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***** ідіоти. Якщо будівля ціла то фото викладати не треба. Гобліни ще раз будуть пробувати бити.

Краще викладати фейки коли будівля зруйнована чи навпаки коли ціла то давати колаж...
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19.09.2022 10:46 Відповісти
 
 