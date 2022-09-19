Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили в будівлю коледжу, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої ночі окупанти завдали ракетного удару по Краматорську.
Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти вночі знов завдали ракетного удару по Краматорську - пошкодили будівлю коледжу", - написав він.
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Будь ласка, зачекайте...
Краще викладати фейки коли будівля зруйнована чи навпаки коли ціла то давати колаж...