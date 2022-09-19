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​Викрито двох мешканців Покровська, які воювали на боці терористів під керівництвом "Мотороли". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру двом громадянам України в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора України.

"За даними слідства, у червні 2014 року двоє мешканців м. Покровська вступили до лав терористичної організації "ДНР", а саме - підрозділу "Слов’янська бригада", одним з керівників якої був нині загиблий бойовик "Моторола".
Отримавши позивні "Бетмен" і "Вой", підозрювані обійняли посади навідників міномета і брали безпосередню участь у збройному спротиві підрозділам ЗСУ та іншим військовим формуванням України, задіяним у проведенні антитерористичної операції на території населених пунктів Слов’янськ, Миколаївка та Семенівка.

У липні того ж року підозрювані були направлені на бойове чергування до будівлі одного з навчальних закладів м. Донецька, але вони втекли з місця дислокації та повернулися на вільну від терористів територію у Покровськ", - йдеться в повідомленні.

У вересні 2022 року їх викрили правоохоронці. Наразі судом стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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​Викрито двох мешканців Покровська, які воювали на боці терористів під керівництвом Мотороли 01

Автор: Наталя Джума
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19.09.2022 10:15 Відповісти
из за этих ублюдков, и их призывов пуйла ввести войска, по сути все и началось, десятки тысяч жертв среди украинцев,уничтоженые города и села, по большому счету это на их совести, для таких нужна очень строгая мера наказания
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19.09.2022 10:16 Відповісти
Пане Андрію,їх покарати-нема поблем.Але "русскій мір" і "***** введи війська" хотіли не вони.Зарештованим все було до ліктаря.Могли б крикнути -"Обама прийди".Я це до того, що не заарештовані організатори цих лозунгів,референдумів.А багато з них зараз кричать про зраду,про те що Україну вже продали...Це якийсь сюр,відігруватись на придурках і на них показувати про невідворотність покарання.Що з Штепою,що з Єфрємовим?
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19.09.2022 11:42 Відповісти
На время военного положения ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА регулировать нужно указами верховного главнокомандующего, а после войны КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ страны и реформировать ГРАЖДАВНСТВО (до фактической картины)!
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19.09.2022 10:23 Відповісти
Та да.После шабаша в Северодонецке в 2004 году,много долбодятлов Украины переметнулись в идею Йосифа Кабздона бредовые идею рабZkого мира Дугина и прочего Отребья мавзолейного...
18 лет по факту прошло.. уже родилось новое поколение....для нового рюZkoго мирка вонючего...
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19.09.2022 10:28 Відповісти
Вспомнив Дугина где то горько заплакала Люся Абдристович.

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19.09.2022 10:56 Відповісти
З таким же успіхом ви могли сфоткати їхні жопи, зареткшувати і виставити нам на показ.
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19.09.2022 10:43 Відповісти
Ну що за маразм із розмиттям облич терористів. Міняйте ***** закони.

Ви ще так фотороботи почніть заблюрувати.
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19.09.2022 10:43 Відповісти
 
 