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ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харківській області Державне бюро розслідувань виявило запасний командний пункт російських загарбників із арсеналом боєприпасів та техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ДБР повідомляє у телеграмі.

"Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях працівники ДБР також виявляють й цікаві знахідки. Зокрема, на околиці Балаклії знайшли запасний командний пункт військових РФ. Його відповідним чином окупанти обладнали в одному з будинків", - ідеться в повідомленні.

З-поміж іншого росіяни стягнули до пункту цілий арсенал боєприпасів. Їх сховали у підвалі, який був ретельно замаскований.

Під час відпрацювання об'єкта вилучено десятки ящиків з боєприпасами серед яких постріли для гармат та танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди.

Також у підвалі був і запас харчів, які загарбники вилучали у місцевих жителів.

Крім того, ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами.

Зазначається, що вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам Збройних сил України.

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ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 01

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 02

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 03

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 04

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 05

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 06

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 07

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 08

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 09

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 10
ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 11

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 12

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 13

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 14

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 15

ДБР виявило на околиці Балаклії запасний командний пункт окупантів з великим арсеналом боєприпасів та техніки 16

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Склад *********** і командний пункт в одному місці це геніально, аби два рази не наводитись.
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19.09.2022 11:58
+26
Це не знімає питання, чому ДБР Зелупи та Татарова залишило наші ППО без клістронів напередодні казламордого вторгнення
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19.09.2022 12:00
+23
тільки ж не конфісковуйте, як клістрони
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19.09.2022 11:54
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19.09.2022 11:54 Відповісти
тільки ж не конфісковуйте, як клістрони
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19.09.2022 11:54 Відповісти
Зазначається, що вилучені ********** та техніку ДБР передало підрозділам Збройних сил України. Джерело: https://censor.net/ua/p3368065
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19.09.2022 11:56 Відповісти
Це не знімає питання, чому ДБР Зелупи та Татарова залишило наші ППО без клістронів напередодні казламордого вторгнення
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19.09.2022 12:00 Відповісти
Звісно не знімає. Але я до того, що окрім заголовків корисно ще й саму новину читати.
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19.09.2022 12:06 Відповісти
Читання цієї новини не знімає питання до дій ДБР в минулому, а тому будь-яка особа має право нагадати, чому наше ППО було без клітронів і завдяки кому. Випадок передачі зброї в Балаклії не є "прощенням" за клістрони
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19.09.2022 12:13 Відповісти
Тим більше що хтось з місцевих жителів повідомив про місцезнаходження цього об'єкту, а ДБР тільки записали собі "галочку".
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19.09.2022 12:31 Відповісти
То як би сказати ДБР взяло на себе функції ВІЙСКОВОЇ розвідки чи то пак як совітський "смерш". А Пашинського і Таню Чорновол вже не пресують? І після візитів їхніх клерків на об"єкти вже кацапські ракети не прилітають?
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19.09.2022 12:31 Відповісти
я читав новину. Але вже з репутацією ДБР можна очікувати відкриття впровадження за неналежний облік отриманих ***********. Чи "самовільне" привласнення.
Справи Кривоноса, Чорновол - чудове тому підтвердження.
Ця шарашка татарівська немає авторитету.
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19.09.2022 13:17 Відповісти
хлопці повертайте це ім усе
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19.09.2022 11:56 Відповісти
а при чому там цi у#бани з ДБР? - як орки втiкли то i вони хоробрими стали.
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19.09.2022 11:57 Відповісти
Главное это все нужно вернуть мокшам взад
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19.09.2022 11:58 Відповісти
Най буде(с)
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19.09.2022 11:58 Відповісти
Склад *********** і командний пункт в одному місці це геніально, аби два рази не наводитись.
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19.09.2022 11:58 Відповісти
Це ноу-хау "найсильнішої" армії світу від Кужугетовича.
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19.09.2022 12:05 Відповісти
Це могли виявити тільки зрадники з ДБР ?
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19.09.2022 12:06 Відповісти
Та невже все ДБР складається зі зрадників?!
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19.09.2022 12:13 Відповісти
Все.
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19.09.2022 12:14 Відповісти
Я на 100% впевнений що вони нічого не виявили а проїхали на повідомлене їм нашими віськовими місце як тільки памперси поміняли і в Балаклії стало безпечно.
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19.09.2022 12:14 Відповісти
Так вони з "господарів" своїх приклад беруть! ГО "Громади" з Порошенком готують на зиму "буржуйки" для ЗСУ, закупають техніку, а "блазенята" видають її за своє та піаряться на цьому!
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19.09.2022 12:28 Відповісти
Скоріш за все так воно і є як ви повіли.
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19.09.2022 12:33 Відповісти
Як же вони, суки, до війни готувались - це ж скільки техніки, бк та іншого військового спорядження у них було і ще залишається? А ми - асфальт для їхньої бронетехніки укладали, допомагали, бл@дь
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19.09.2022 12:11 Відповісти
Росія до війни готується завжди - сотнями років! Тільки от коли доходить справа до війни - так вони "неготові" При Петрі І пішли воювать - виявилося що луки зі стрілами "вийшли з вжитку" а дворянське ополчення не годиться для бою з регулярними військами Почали воювать з турками - коней і кораблів не вистачило -якби не запорожці то гнали-б турки Суворова аж до Москви Щоб "звільнить" Болгарію Олександр ІІІ взяв займ у західних банках Розплачувалася уся імперія - зерном В результаті - голод у Поволжі і сотні тисяч померлих Що робилося в російсько-японську - прекрасно описав Ігнатьєв у 50 лет в строю" Там же можна прочитать про "готовність" Росії до І Світової Подібна картина і при періоді СРСР
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19.09.2022 12:40 Відповісти
Олександр ІІІ не тільки зерном розплатився, ще й Аляску на додачу віддав.
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19.09.2022 14:12 Відповісти
Ви царів сплутали! Аляску продавав Олександр Другий, а не Третій!
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19.09.2022 14:22 Відповісти
Дякую за уважність.Так, сплутала, що в даному випадку було неважко. Самодержавство тоді, як і авторитаризм сьогодні, завжди приводить до величезних помилок в керуванні державою, які в результаті дають голод і війни. Недолуге провадження скасування кріпосного права і Кримська війна поставили дуту імперію на грань розорення. Олексанр ІІ був вимушений продати Аляску, щоб закрити величезну диру в російській казні. Олексанр ІІІ лише продовжив цей ланцюг злочинних помилок імперії з тими самими результатами.
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19.09.2022 15:15 Відповісти
І тут у Вас помилка! Олександр ІІ використав ці гроші для закупівлі "залізничного парку" На ці гроші в Росії почалося будівництво залізниць (В першу чергу - між Москвою та Санкт-Петербургом) Свої власні кошти царі не використовували Що і призвело до краху імперії Маленький приклад: Росія у І Світову війну мала величезну потребу у розточці снарядних корпусів На той час різці для станків робили з вольфрамового сплаву Величезні поклади вольфраму були на Алтаї Але в мисливських угіддях Великих князів Володимировичів Вони "вперлися рогом" А російська армія платила кров"ю і сотнями тисяч життів!
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19.09.2022 18:08 Відповісти
Великі сумніви, що це ДБР знайшло.
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19.09.2022 12:14 Відповісти
Знайшли інші люди, але піару раді цю новину привласнило ДБР.
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19.09.2022 12:16 Відповісти
Хто перший вспів на сайт виконути - той і найшов. І так по всій державі
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19.09.2022 12:20 Відповісти
Особливо важко було знайти у підвалі два БТРи.
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19.09.2022 12:33 Відповісти
Це так само як "раяль в кустах", ніхто нічого не бачив, а тут бац підфортило ДиБиРи приїхало і далі по тексту ... .
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19.09.2022 13:34 Відповісти
В хозяйстве всё пригодится и будет работать против их же первоначальных хозяев!
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19.09.2022 12:15 Відповісти
мабуть послані на фронт слідити за волонтерами і бійцями команда портнова ,вивідувати настрої воїнів на зраду
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19.09.2022 12:16 Відповісти
Престиж ГБР на Нуле...контора никчемная уже в военные дела лезет...😝🤣 капец...
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19.09.2022 12:19 Відповісти
не вірю жодному слову цієї брехливої структури на ручному управлінні з ОПи

фоточок можна зараз насмикати будь-яких - хз, де воно було, коли, і з ким насправді
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19.09.2022 12:21 Відповісти
Зараз та сухачовська шобла все що завгодно буде впарювати щоби показати які вони захисники і трудяги. Дарма. За переслідування Пашинського І Тані Чорновол з КЛІСТРОНАМИ вам не відмитись повік!
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19.09.2022 12:38 Відповісти
Терміново відправляти усе назад. Повітрям. Нам чужого не треба.
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19.09.2022 12:28 Відповісти
І бажано взад.
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19.09.2022 12:36 Відповісти
Піар і галочка. Я ще б якби нацполіція або ВСП- я б ще зрозумів. А так начистити хитру морду і в першу лінію під обстріли. Хай там пошукають чужі КП і склади.
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19.09.2022 13:10 Відповісти
Та прям дбр виявило. Де вони там самі лазять
Військові сказали, а ті ссуки піаряться
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19.09.2022 13:24 Відповісти
Маячня якась ! Таке враження що там збіговисько ідіотів.
Державне бюро розслідувань - правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ).
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19.09.2022 13:29 Відповісти
Там мабуть правоохоронці, судді і найвищі службовці замішані.
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19.09.2022 13:31 Відповісти
 
 