З-під завалів зруйнованого ворожими обстрілами будинку в Торецьку дістали тіло жінки. ФОТОрепортаж

У Торецьку на Донеччині в результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів зруйнованого ворожими обстрілами житлового двоповерхового будинку вилучено тіло жінки.

Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі рятувальники 61 ДПРЧ 22 ДПРЗ прибули на виклик про руйнування житлового будинку внаслідок обстрілу м. Торецьк. По прибуттю на місце виклику встановлено, що сталося часткове руйнування 2-поверхового житлового будинку. В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів вилучено тіло жінки 1957 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бійцями ДСНС також було проведено розбір трьох тонн конструктивних елементів будинку.

Від Головного управління залучалося дев’ять рятувальників особового складу та дві одиниці техніки.

Також дивіться: Ніч на Донеччині: Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, по Торецьку завдано авіаудару. ФОТОрепортаж









