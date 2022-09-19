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шпигунство, шпіонаж (810) Запорізька область (2559) Офіс Генпрокурора (2344)

Заблоковано спробу передачі іноземній стороні технологій з ремонту та виготовлення військових авіадвигунів у Запорізькій області, - Офіс генпрокурора

Фото Цензор.НЕТ Події

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури заблоковано спробу нелегальної передачі за кордон новітніх військових технологій, які підлягають державному експортному контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, співробітники одного з оборонних підприємств Запорізького регіону, один з них наразі не працює, розробили злочину схему із заволодіння інформацією з виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів. Вони здійснили приховане копіювання секретних технологічних розробок. Дані планували передати представникам однієї з країн Східної Азії.

"За результатами проведених обшуків у громадян правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та електронні носії, на яких збережено інформацію з технічною документацією військового призначення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст. 333 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідство триває. Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі співробітниками Управління СБУ в Запорізькій області.

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Заблоковано спробу передачі іноземній стороні технологій з ремонту та виготовлення військових авіадвигунів у Запорізькій області, - Офіс генпрокурора 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
А что это Китай прямо сказать нельзя ?
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19.09.2022 14:14
+6
Зато Государственная служба экспортного контроля Украины в г. Киев, (адрес: ул. Кирилловская,19-21 ) давно превратилась в бесстыдную коррупционную кормушку, которая выпала из поля зрения СБУ, НАБУ и прочих «правоохранительных» органов. Кормушка, которая работает в интересах ее руководителя и тех, кто его туда назначил.

Украина. Бесстыдство и беззаконие.
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19.09.2022 14:23
+3
ЗЄ-дружба, фроендшафт, очень карашо !

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19.09.2022 15:06
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А что это Китай прямо сказать нельзя ?
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19.09.2022 14:14 Відповісти
навіщо? всі ж зрозуміли в яку одну з країн Східної Азії!
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19.09.2022 15:04 Відповісти
ЗЄ-дружба, фроендшафт, очень карашо !

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19.09.2022 15:06 Відповісти
За полгода войны зевласть могла бы сама изготовить ракеты с дальностью и 500 и 1000км,технологии есть,почему не делают?,клянчить и унижаться это их все..
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19.09.2022 14:19 Відповісти
ну, після того, як створіння "хламідія" вітало з ювілеєм кпк, промовляти вголос "китай" - табу. та й , напевно, дєрьмак ще плекає марну надію одержати згодом від китайських комуняк бабло на всі зелені задоволення, якщо янкі натиснуть на антикорупційні органи...
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19.09.2022 14:21 Відповісти
Зато Государственная служба экспортного контроля Украины в г. Киев, (адрес: ул. Кирилловская,19-21 ) давно превратилась в бесстыдную коррупционную кормушку, которая выпала из поля зрения СБУ, НАБУ и прочих «правоохранительных» органов. Кормушка, которая работает в интересах ее руководителя и тех, кто его туда назначил.

Украина. Бесстыдство и беззаконие.
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19.09.2022 14:23 Відповісти
Ці технології мабуть хоче отримати Росія через інші країни .
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19.09.2022 14:25 Відповісти
шо, оп'ять Рєзєда постаралась..? - https://texty.org.ua/fragments/107757/najhuchnisha-shpyhunska-sprava-inzhenerka-kb-pivdenne-mohla-zlyty-rosiyi-sekretni-tehnolohiyi-ta-proyekty-kilchen-i-sapsan/?src=main
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19.09.2022 15:19 Відповісти
про виртольоты и гвинтокрылы 70 х годов секрет..как про москвич 412..))такая техника секретная..в гугле нету ее))
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19.09.2022 15:24 Відповісти
Як не дивно - нема. Технології виготовлення малогабаритних реактивних двигунів Китаю й досі вкрасти не вдалося.
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19.09.2022 16:07 Відповісти
не смешите они делают все в принципе все))а эти движки урвень 50 х годов
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19.09.2022 16:12 Відповісти
Угу, а Богуслаєву пару мільярдів вони так просто хотіли заплатити.
І Штати цю угоду розбили просто так, від нудьги.
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19.09.2022 17:15 Відповісти
это все фейк еще т 34 прикупить )) технологиЯ с 39 года
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19.09.2022 18:34 Відповісти
Уся промисловість китайців - 50-х років
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19.09.2022 20:20 Відповісти
 
 