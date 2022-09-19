Заблоковано спробу передачі іноземній стороні технологій з ремонту та виготовлення військових авіадвигунів у Запорізькій області, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури заблоковано спробу нелегальної передачі за кордон новітніх військових технологій, які підлягають державному експортному контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, співробітники одного з оборонних підприємств Запорізького регіону, один з них наразі не працює, розробили злочину схему із заволодіння інформацією з виробництва авіаційних двигунів для винищувачів і бойових гелікоптерів. Вони здійснили приховане копіювання секретних технологічних розробок. Дані планували передати представникам однієї з країн Східної Азії.

"За результатами проведених обшуків у громадян правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та електронні носії, на яких збережено інформацію з технічною документацією військового призначення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ст. 333 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідство триває. Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі співробітниками Управління СБУ в Запорізькій області.

Також читайте: Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна у секретаріаті Кабміну: "Це була ціла мережа"