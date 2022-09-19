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Ворожий безпілотник збито в Кам’янському районі Дніпропетровщини
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні у Кам’янському районі Дніпропетровщини збито ворожий безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".
"Біля 14-ї години в Кам'янському районі Дніпропетровщини розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збитий ворожий БПЛА . Тримаємо стрій!" - йдеться у повідомленні.
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