Ворожий безпілотник збито в Кам’янському районі Дніпропетровщини

Сьогодні у Кам’янському районі Дніпропетровщини збито ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"Біля 14-ї години в Кам'янському районі Дніпропетровщини розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збитий ворожий БПЛА . Тримаємо стрій!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби знищено 5 ворожих безпілотників та вертоліт, - Повітряні сили