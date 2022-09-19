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Ворожий безпілотник збито в Кам’янському районі Дніпропетровщини

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні у Кам’янському районі Дніпропетровщини збито ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід". 

"Біля 14-ї години в Кам'янському районі Дніпропетровщини розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збитий ворожий БПЛА . Тримаємо стрій!" - йдеться у повідомленні.

Ворожий безпілотник збито в Кам’янському районі Дніпропетровщини 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби знищено 5 ворожих безпілотників та вертоліт, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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отлично !
слава ПВО Украины !!
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19.09.2022 14:45 Відповісти
мене на дивані підкинуло )), було гучно...
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19.09.2022 14:54 Відповісти
чув як два раза бахнуло, ми в 25 км від Кам'янського..
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19.09.2022 16:31 Відповісти
Сюди вони ще не залітали. Ймовірно, намагалися розвідати район ГЕС.
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20.09.2022 09:21 Відповісти
 
 