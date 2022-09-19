Воїн ЗСУ Василь Пелиш, якому окупанти відтяли руку в 2014 році за патріотичне татуювання, помер від поранень, зазнаних у бою з окупантами на Донеччині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У лікарні Дніпра помер український захисник Василь Пелиш. Він дістав поранення, коли перевозив необхідні для воїнів речі з другої лінії фронту на першу.
Про це "Голосу Прикарпаття" розповіла його мати Тетяна, інформує Цензор.НЕТ.
Василь Пелиш навчався у Львівському аграрному університеті. Коли почалася Революція Гідності, став активним її учасником. Відтак у складі добровольчого батальйону "Айдар" пішов захищати Україну на Схід. Воював на Луганщині. У важкому бої зазнав поранення, потрапив у полон до путінських найманців. Коли вони побачили на руці татуювання у формі Тризуба, відрубали хлопцеві руку.
Попри це, з початком повномасштабного вторгнення Василь знову пішов захищати Україну. На Донеччині він дістав поранення в голову, коли перевозив необхідні для воїнів речі з другої лінії фронту на першу.
Василю було 27 років, у нього залишилась дружина.
Поховають українського захисника у Старому Самборі.
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