Окупанти не полишають спроби відновити переправи біля Каховської ГЕС. ФОТО

Супутник Planet Labs зафіксував спробу окупантів відбудувати переправу через пошкоджений ракетними ударами ЗСУ міст в районі Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Схеми".

На свіжих знімках за 18 вересня під пошкодженою частиною моста можна побачити насип (встановити, що це за суміш - поки не вдалось) та затоплені раніше вагони.

На супутниковому фото за 16 вересня можна побачити місце, де були затоплені вагони. Саме там згодом з’явився насип. Також Planet Labs зафіксував поруч невеликі переправи, на інший бік Каховської ГЕС. На знімках за 2 вересня, їх ще не було.









Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завезли понад 100 одиниць техніки у район Каховської ГЕС, - Хлань