Окупанти не полишають спроби відновити переправи біля Каховської ГЕС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Супутник Planet Labs зафіксував спробу окупантів відбудувати переправу через пошкоджений ракетними ударами ЗСУ міст в районі Каховської гідроелектростанції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Схеми".
На свіжих знімках за 18 вересня під пошкодженою частиною моста можна побачити насип (встановити, що це за суміш - поки не вдалось) та затоплені раніше вагони.
На супутниковому фото за 16 вересня можна побачити місце, де були затоплені вагони. Саме там згодом з’явився насип. Також Planet Labs зафіксував поруч невеликі переправи, на інший бік Каховської ГЕС. На знімках за 2 вересня, їх ще не було.
Топ коментарі
+15 Red_Sky_On
показати весь коментар19.09.2022 15:42
+9 Aleks Sun
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+4 Garry Grant
показати весь коментар19.09.2022 15:43
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дорогу пошкодить, а ****** встоїть
вдарити десь осьо тутечки
Джерело: https://censor.net/ua/n3368185
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