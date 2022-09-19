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ГЕС (71) Каховка (108) супутник (125) Херсонщина (4240)

Окупанти не полишають спроби відновити переправи біля Каховської ГЕС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Супутник Planet Labs зафіксував спробу окупантів відбудувати переправу через пошкоджений ракетними ударами ЗСУ міст в районі Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Схеми".

На свіжих знімках за 18 вересня під пошкодженою частиною моста можна побачити насип (встановити, що це за суміш - поки не вдалось) та затоплені раніше вагони.

На супутниковому фото за 16 вересня можна побачити місце, де були затоплені вагони. Саме там згодом з’явився насип. Також Planet Labs зафіксував поруч невеликі переправи, на інший бік Каховської ГЕС. На знімках за 2 вересня, їх ще не було.

Окупанти не полишають спроби відновити переправи біля Каховської ГЕС 01

Окупанти не полишають спроби відновити переправи біля Каховської ГЕС 02
Окупанти не полишають спроби відновити переправи біля Каховської ГЕС 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завезли понад 100 одиниць техніки у район Каховської ГЕС, - Хлань

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
Хаймарси облизуються чи ще ні?
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19.09.2022 15:42
+9
і пів Херсону. Дурень?
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19.09.2022 15:53
+4
"Бавовнятко" у передчутті свята.
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19.09.2022 15:43
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Хаймарси облизуються чи ще ні?
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19.09.2022 15:42 Відповісти
по гребеню греблі треба бахнути, але саме перед масованим наступом ЗСУ, щоб і орків нижче по Дніпру змило
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19.09.2022 15:52 Відповісти
і пів Херсону. Дурень?
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19.09.2022 15:53 Відповісти
не затопить - "бить будем аккуратно, но сильно", Хімерою, вона
дорогу пошкодить, а ****** встоїть
вдарити десь осьо тутечки
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19.09.2022 16:00 Відповісти
цунамі не буде, а лише підтоплення городів
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19.09.2022 16:01 Відповісти
Ні.
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19.09.2022 16:19 Відповісти
Осада Лейдена - потоп во имя спасения

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19.09.2022 16:44 Відповісти
Ймовірний ракетний удар по Київській ГЕС не спричинить катастрофічних наслідків, - "Укргідроенерго"

Джерело: https://censor.net/ua/n3368185
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19.09.2022 18:37 Відповісти
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19.09.2022 20:43 Відповісти
"Бавовнятко" у передчутті свята.
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19.09.2022 15:43 Відповісти
Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!

(І. Франко)
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19.09.2022 15:44 Відповісти
Сконцентрируйте силы для броска в Чернобаевки, там спокойно, тихо передохнеите так сказать.
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19.09.2022 15:45 Відповісти
Чорнобаївка 2.0
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19.09.2022 15:46 Відповісти
упорно-упоротые ваньки.
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19.09.2022 15:48 Відповісти
реально поражает их наглость тупости прямо из штанов выпрыгивают к собственной смерти впереди планеты всей..аж бегом..
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19.09.2022 15:53 Відповісти
Это и пугает что они и по аэс жахнут мозгов то нет
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19.09.2022 15:54 Відповісти
вже жахнули по піденно-Українській, попереджувальний постріл(
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19.09.2022 16:24 Відповісти
А у них є інші варіанти?
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19.09.2022 15:58 Відповісти
Все зависит от того, что им надо. Если утонуть, то это самый верный способ.
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19.09.2022 16:09 Відповісти
А де супутник Притули з високй четкістью? а то якийсь Супутник Planet Labs
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19.09.2022 15:53 Відповісти
Колюня,супутник не Притули,а волонтерського об*єднання з Притулою,як керівником.Скільки ти сам віддав коштів в Prytula Charity Foundaion ?На всю сумму тобі буде відправлено знімків з придбаного супутника.Інакше ніяк...Потім всім покажеш,якщо захочеш.
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19.09.2022 16:08 Відповісти
он сейчас с другой стороны Земли летит. Над Днепром будет только к ночи.
А пока над нами какое небо голубое...
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19.09.2022 16:13 Відповісти
Свистун наш притула, як і зеленський.
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19.09.2022 17:16 Відповісти
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19.09.2022 16:08 Відповісти
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19.09.2022 16:50 Відповісти
"Олеся"... "Олеся"... "Олеся" ...
Тупая ж ты фирма - "Олеся"
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20.09.2022 12:20 Відповісти
 
 