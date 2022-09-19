Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти знищили пам’ятки сакрального мистецтва половців, які стоять на горі Кременець. Руйнування виявили після деокупації Ізюму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.
"Ми, українці, з шаною ставимося до культурної спадщини. Кожен може пригадати, як на початку війни у містах України обкладали мішками з піском пам'ятники. Ці фото бачив увесь світ", - написав Лубінець.
Російські військові своїми діями постійно порушують Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, якою заборонено "будь-яке захоплення, знищення або навмисне пошкодження" установ, присвячених релігії, благодійності, освіті, мистецтву та наукам, історичним пам’яткам, творам мистецтва та науки.
"Культурні пам'ятки на Харківщині є надбанням всього людства. Однак РФ, очевидно, не зацікавлена розуміти зв'язки людських поколінь та вивчати історію. російська федерація вирізає з історії ті шматки, які їй не до вподоби, заповнюючи прогалини пропагандою і брехнею", - підкреслив уповноважений ВР з прав людини.
За його словами, необхідно спільно з міжнародною спільнотою притягнути до відповідальності як державу-агресора, так і окремих фізичних осіб, винних не тільки у вбивствах цивільних громадян, а й у руйнуваннях, пошкодженнях та викраденні культурних цінностей України.
Будь ласка, зачекайте...
Вей из мир!
ЇМ КОНЧЕ ВАЖЛИВО ЩОБ У НАС ІСТОРІЇ НЕ БУЛО
на свою історію вони як клали так і кладуть
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушёл, источники иссякли.
Нет в море рыб, в фонтанах нет воды.
Но скорбный лик оцепенелой маски
Идёт к холмам Гомеровой страны,
И патетически обнажены
Её хребты, и мускулы, и связки... ".
(Максимилиан Волошин "Дом поэта")
згорівші деревяні столітні церкви....ходять слухи що їх спалювали самі ж священники щоб отримати виділення грошей на нові...або ж деревяні церкви покриті ....бляхою повністю під якою дерево гниє... або збиті розписи Сосенка в церкві у Славську....
пожежі в архівах...
розкопані під с/г угіддя кургани...
перебудови/добудови старих будинків у Львові, той же "унітаз" в центрі Львова...
Вкотре переконуюсь в імпотентності українських науковців - ці баби одразу мали б бути евакуйовані на реставрацію, але мабуть українським науковцям западло - їм зручніше павучитись між собою за посади в музеях, гранти, споглядати зі зручних кабінетів та із божественної тиші бібліотечних і музейних залів як нищать українську культуру.... Вибачусь, якщо доведе мені хтось що це не так.
Інколи краще жувать, ніж говорити.
Це приблизно як зі звірями в фельдмановському зоо. Чотири волонтера померли, намагаючись врятувати звірів. А в цей час доларовий мільйонер фельдман кричав на півсвіту шо йому, бідосі, терміново треба грошики, давайте йому донатів, бо ж своїх грошей не має.
ну так і я ж кажу що лізти під бомби не треба, ви читаєте уважно? і кажу, що шкода, що немає в Україні таких науковців як наприклад наглядач Пальміри....а аткож відмічаю абсолютний непрофесіоналізм науковців - процесс евакуації мав би бути відпрацьований в мирний час.. на цьому мав би наполягати кожен науковець повязаний з культурую, з спадком культурним...по одній простій причні - ЗБЕРЕЖЕННЯ цінностей - їх пряме завдання.
Одна скульптура зруйнована ще на весні, коли за Ізюм ще йшли бої. Якщо не показали інші зараз після деокупації, то на це є відповідні мотиви.
як на мене просто бомба, а не титул!
З ТАКИМ НАРАЗІ КРАЩЕ ЗДОХНУТИ, А НЕ СОВАТИСЯ МЕЖІ ПОРЯДНИМИ ЛЮДЬМИ
какую опасность они для русни представляли???
варвары... без роду и племени, без чести и совести, без ума и фантазии... нелюди одичалые...
@VictorKvert2008
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15 ч
Один из лучших снайперов мира, антифашист, канадец «Вали», вернулся после отпуска в Украину, чтобы воевать против российской армии.
Из масквабада и питербуха придется возвращать в Украину-Русь массу наших культурных ценностей. Они и в 2022 украли из Мелитопольского музея все золото скифов.
І світ жахнеться…
Що тепер їхньому головному оленеводу та ********* *****...