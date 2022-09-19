УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12970 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України
16 072 50
культура (355) пам'ятник (890) Ізюм (280) Лубінець Дмитро (323)

Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти знищили пам’ятки сакрального мистецтва половців, які стоять на горі Кременець. Руйнування виявили після деокупації Ізюму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

"Ми, українці, з шаною ставимося до культурної спадщини. Кожен може пригадати, як на початку війни у містах України обкладали мішками з піском пам'ятники. Ці фото бачив увесь світ", - написав Лубінець.

Російські військові своїми діями постійно порушують Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, якою заборонено "будь-яке захоплення, знищення або навмисне пошкодження" установ, присвячених релігії, благодійності, освіті, мистецтву та наукам, історичним пам’яткам, творам мистецтва та науки.

"Культурні пам'ятки на Харківщині є надбанням всього людства. Однак РФ, очевидно, не зацікавлена розуміти зв'язки людських поколінь та вивчати історію. російська федерація вирізає з історії ті шматки, які їй не до вподоби, заповнюючи прогалини пропагандою і брехнею", - підкреслив уповноважений ВР з прав людини.

За його словами, необхідно спільно з міжнародною спільнотою притягнути до відповідальності як державу-агресора, так і окремих фізичних осіб, винних не тільки у вбивствах цивільних громадян, а й у руйнуваннях, пошкодженнях та викраденні культурних цінностей України.

Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму 01
Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму 02
Росіяни зруйнували кам’яних половецьких баб біля Ізюму 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують знищити археологічну пам’ятку - курган Дід у Маріуполі, - Андрющенко

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
А що їм до історії. Своєї не мають, чи не хочуть знати. Користуються краденою нашою. Примазуються до Київської русі
показати весь коментар
19.09.2022 16:39
+19
ваську блаженого разом хйлом на 100 метрів під землю, ні краще парашу залити бетоном!
показати весь коментар
19.09.2022 16:38
+18
глядя на русню, вообще уже в этой жизни ничему не удивляюсь.....
показати весь коментар
19.09.2022 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отомстили... половцам, за сруZZь
показати весь коментар
19.09.2022 16:37 Відповісти
ваську блаженого разом хйлом на 100 метрів під землю, ні краще парашу залити бетоном!
показати весь коментар
19.09.2022 16:38 Відповісти
Рузьге мир...
Вей из мир!
показати весь коментар
19.09.2022 16:38 Відповісти
А що їм до історії. Своєї не мають, чи не хочуть знати. Користуються краденою нашою. Примазуються до Київської русі
показати весь коментар
19.09.2022 16:39 Відповісти
коли тих камяних баб ставили то мокшани ше вогонь не вміли добувати, там лише жаби в болотах квакали
показати весь коментар
19.09.2022 17:01 Відповісти
Таліби і кацапи ментальні "блізнєци"...
показати весь коментар
19.09.2022 17:14 Відповісти
"мокшанські болота" приперлися шоб руйнувати, рукож*пі нічого не вміють створювати крім проблем.
показати весь коментар
19.09.2022 16:39 Відповісти
глядя на русню, вообще уже в этой жизни ничему не удивляюсь.....
показати весь коментар
19.09.2022 16:40 Відповісти
ще одне підтвердження того, що раша б'ється не за те, щоб їх історія була їхня
ЇМ КОНЧЕ ВАЖЛИВО ЩОБ У НАС ІСТОРІЇ НЕ БУЛО

на свою історію вони як клали так і кладуть
показати весь коментар
19.09.2022 16:40 Відповісти
"... Здесь, в этих складках моря и земли,

Людских культур не просыхала плесень -

Простор столетий был для жизни тесен,

Покамест мы - Россия - не пришли.

За полтораста лет - с Екатерины -

Мы вытоптали мусульманский рай,

Свели леса, размыкали руины,

Расхитили и разорили край.

Осиротелые зияют сакли;

По скатам выкорчеваны сады.

Народ ушёл, источники иссякли.

Нет в море рыб, в фонтанах нет воды.

Но скорбный лик оцепенелой маски

Идёт к холмам Гомеровой страны,

И патетически обнажены

Её хребты, и мускулы, и связки... ".

(Максимилиан Волошин "Дом поэта")
показати весь коментар
19.09.2022 19:26 Відповісти
Отримали між роги, втекли, а потім, тишком-нишком, щоб ніхто не бачив, помстилися... Але не тому, хто дав по морді, а слабшому і беззахисному. Тому, хто не вдарить у відповідь... Вялікіє, чо!
показати весь коментар
19.09.2022 16:40 Відповісти
Так таких дегенератів і в нас в "тилу" вистачає.Ще на початку війни в нас біля будинку скульптора (вже покійного) якісь відморозки понівечили скульптури!
показати весь коментар
19.09.2022 16:51 Відповісти
ага а згадаймо хоча б випадки коли з Львівських книгосховищ випаровувались стародруки.....
згорівші деревяні столітні церкви....ходять слухи що їх спалювали самі ж священники щоб отримати виділення грошей на нові...або ж деревяні церкви покриті ....бляхою повністю під якою дерево гниє... або збиті розписи Сосенка в церкві у Славську....
пожежі в архівах...
розкопані під с/г угіддя кургани...
перебудови/добудови старих будинків у Львові, той же "унітаз" в центрі Львова...
показати весь коментар
19.09.2022 18:33 Відповісти
дегенераты
показати весь коментар
19.09.2022 16:42 Відповісти
бачу зруйновану одну і одну пошкоджену. Надіюсь з завданої шкоди тільки це. Окрім того, на землі є уламки, тобто можна реставрувати.
Вкотре переконуюсь в імпотентності українських науковців - ці баби одразу мали б бути евакуйовані на реставрацію, але мабуть українським науковцям западло - їм зручніше павучитись між собою за посади в музеях, гранти, споглядати зі зручних кабінетів та із божественної тиші бібліотечних і музейних залів як нищать українську культуру.... Вибачусь, якщо доведе мені хтось що це не так.
показати весь коментар
19.09.2022 16:42 Відповісти
Ага, так і бачу, як ви під артобстрілами біжите на нуль кам'яних баб тягать.
Інколи краще жувать, ніж говорити.
показати весь коментар
19.09.2022 16:47 Відповісти
взагалі то можна було хочи б постаратись щось зробити перед обстрілами коли було декілька спокійних днів... ось у Дніпрі хоча б мішками з піском обклали..а тут можно було повалити і землею прикопати - статуї не такі вже й великі як здається....
показати весь коментар
19.09.2022 17:14 Відповісти
ось ось в тому то і проблема - таких науковців у нас немає, тому втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо... я не кажу бігти під прямими обстрілами але принаймі хоч щось намагатись зробити, хоч тишком-нишком якось і не кажіть що це неможливо....Музей Сковороди евакуйовано ? Було десятки спокійних днів, щзоб хоча б розпорошити експонати....Всі забили болт... ось про щоя не так про дієвість заходів як про дивну байдужість....
показати весь коментар
19.09.2022 17:17 Відповісти
Ну так, я ж і кажу. Поки ви ломилися на сйоби в Західну в перші дні війни, хтось на своїй пузяці мав кам'яних баб під артою і снайперами на нулі тягать. Шедеврально)))
Це приблизно як зі звірями в фельдмановському зоо. Чотири волонтера померли, намагаючись врятувати звірів. А в цей час доларовий мільйонер фельдман кричав на півсвіту шо йому, бідосі, терміново треба грошики, давайте йому донатів, бо ж своїх грошей не має.
показати весь коментар
19.09.2022 17:25 Відповісти
ви маніпулюєте і спрощуєти або ускладнюєте, надбудовуєте нові свої смисли над моїм комментарем...
ну так і я ж кажу що лізти під бомби не треба, ви читаєте уважно? і кажу, що шкода, що немає в Україні таких науковців як наприклад наглядач Пальміри....а аткож відмічаю абсолютний непрофесіоналізм науковців - процесс евакуації мав би бути відпрацьований в мирний час.. на цьому мав би наполягати кожен науковець повязаний з культурую, з спадком культурним...по одній простій причні - ЗБЕРЕЖЕННЯ цінностей - їх пряме завдання.
показати весь коментар
19.09.2022 17:55 Відповісти
У Ізюмі вже на початку березня літало і свистіло так, що людей не встигали евакуйовувати. Пам'ятки звісно жаль. Всі готувались на травневі свята на шашлики.
показати весь коментар
19.09.2022 19:38 Відповісти
А, ну, тоді інша справа. Тоді можна русні історичні артефакти нищити...
показати весь коментар
19.09.2022 16:48 Відповісти
я взагалі то написав це з надією - надіючись що спеціалісти врятують розбиті скульптури....ну і зрадів звичайно що не все знищено....а що ти мав на увазі - хрін поймеш.....
показати весь коментар
19.09.2022 17:11 Відповісти
Шановний прочитав спеціальну статтю, яка фіксує факт злочину, і навіть не підняв дупу з дивана щоб поцікавитись що буде далі.
Одна скульптура зруйнована ще на весні, коли за Ізюм ще йшли бої. Якщо не показали інші зараз після деокупації, то на це є відповідні мотиви.
показати весь коментар
19.09.2022 16:49 Відповісти
А може таке бути, що справжні скульпури вже давно в музеї, а просто неба стоять цементні копії? У парку Софіївка "мармурові" скульптури із пластику
показати весь коментар
20.09.2022 01:38 Відповісти
до речі, до титула "путя-гвалтівник українських дітей" титул "путя - руйнівникісторичних пам'яток та переможець кам'яних баб' - пасує?
як на мене просто бомба, а не титул!
З ТАКИМ НАРАЗІ КРАЩЕ ЗДОХНУТИ, А НЕ СОВАТИСЯ МЕЖІ ПОРЯДНИМИ ЛЮДЬМИ
показати весь коментар
19.09.2022 16:44 Відповісти
1000 лет стояли...
какую опасность они для русни представляли???
варвары... без роду и племени, без чести и совести, без ума и фантазии... нелюди одичалые...
показати весь коментар
19.09.2022 16:47 Відповісти
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

15 ч

Один из лучших снайперов мира, антифашист, канадец «Вали», вернулся после отпуска в Украину, чтобы воевать против российской армии.

показати весь коментар
19.09.2022 16:49 Відповісти
Ага, баби не дали чи що?
показати весь коментар
19.09.2022 16:49 Відповісти
***** ж сказал шо победили и печенегов и половцев.
показати весь коментар
19.09.2022 16:51 Відповісти
Вони ще могли на святому місці й чучало ***** поставити
показати весь коментар
19.09.2022 16:55 Відповісти
орки спьяну сражались с напавшими на них украми в каменных доспехах. Есть героически погибшие за руский мир ватники.

Из масквабада и питербуха придется возвращать в Украину-Русь массу наших культурных ценностей. Они и в 2022 украли из Мелитопольского музея все золото скифов.
показати весь коментар
19.09.2022 16:59 Відповісти
Варвари! Навіть фашисти до такого не опустились... Колись ми дивились по тєлєку, як навіжені мусульманські терористи з гранатометів руйнували тисячолітні статуї здається індуїстьських богів... Ці ублюдки такі самі...
показати весь коментар
19.09.2022 17:01 Відповісти
...таких підарів не повина виносити земля.
показати весь коментар
19.09.2022 17:08 Відповісти
Вони тільки з бабами та дітьми воюють !
показати весь коментар
19.09.2022 17:15 Відповісти
ВЗАГАЛІ-ТО ЦЕ ПРОКЛЯТТЯ для кацапні - кацапи програють війну, бо замахнулись на священне, ці баби - це обїекти поклоніння поколінь людей, ніхто не насмілювався нищити цих баб, скільки тут було загарбників за сотні, навіть тисячі років і нікому навіть і близько не спало на думку спеціально розбивати їх....
показати весь коментар
19.09.2022 17:31 Відповісти
варвари...
показати весь коментар
19.09.2022 17:35 Відповісти
Северный ИГИЛ. Те тоже рушили памятники древности.
показати весь коментар
19.09.2022 17:36 Відповісти
Их (кацапоцов) говнокомандующий рассказывал как "...печенеги кацапию терзали, и половцы" - вот теперь эти троглодиты бабам половецким мстят
показати весь коментар
19.09.2022 18:26 Відповісти
Один із 4-х парків половецьких баб в Україні!
показати весь коментар
19.09.2022 18:35 Відповісти
Коли ми дізнаємось після війни про все знищене та викрадене рускімі, ми жахнемось.
І світ жахнеться…
показати весь коментар
19.09.2022 19:24 Відповісти
раССіянці- березові мавми і андрофаги. Що з бісів узяти. Хай палають у пеклі. потвори...
показати весь коментар
19.09.2022 19:30 Відповісти
Оце вони попали ! Половецьки баби обовязково отомстять рашистам
показати весь коментар
19.09.2022 19:50 Відповісти
Передайте цю новину кацапським шаманам.
Що тепер їхньому головному оленеводу та ********* *****...
показати весь коментар
19.09.2022 20:48 Відповісти
ZAPROQRAMMİROVANNAYA NA UNİCTOJENİYE VSEQO VOKRUQ SEBYA NECİST
показати весь коментар
19.09.2022 23:30 Відповісти
Это ж как надо было домогаться женщин!!!!
показати весь коментар
20.09.2022 12:21 Відповісти
Что это за материал? На Запорожье оригинальные половецкие "бабы" выполнены из песчаника, известняка, реже из габбро и гранита. Тут материал разбитых памятников своей фактурой напоминает гипс. Может это новоделы?
показати весь коментар
20.09.2022 21:01 Відповісти
Це вони дарма зробили. Ці кам'яні баби мають містичну силу.
показати весь коментар
19.10.2022 13:42 Відповісти
 
 