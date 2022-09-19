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Російський безпілотник "Картограф" знищено на Миколаївщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Миколаївській області бійці Збройних Сил України знищили російський БПЛА "Картограф".

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Російський безпілотник Картограф знищено на Миколаївщині 01

"Українські військові "посадили" розвідувальний безпілотний, який окупанти використовують для проведення панорамної аерофото- та відео зйомки", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Ворожий безпілотник збито в Кам’янському районі Дніпропетровщини

Автор: Володимир Янченко
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Картограф ваша карта бита )
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19.09.2022 16:55 Відповісти
для бульбохуйла карты на кальке рисовал. 4 направления ))
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19.09.2022 17:01 Відповісти
КартогрАф КартогрАфич
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19.09.2022 17:03 Відповісти
Ех Картограф, поганий з тебе фотограф ))
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19.09.2022 17:13 Відповісти
12 фотообъективов, мобильник, изолента, пластиковая бутылка-бензобак и вуаля - кацапский аналоговнет беспилотник....
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19.09.2022 17:16 Відповісти
казалось бы - почему бы и у нас такое не делать? не все же стелс и сверхзвук.
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19.09.2022 17:46 Відповісти
Ваше прізвище- деградант?
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19.09.2022 18:12 Відповісти
"Картограф глобус пропив"...
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19.09.2022 19:06 Відповісти
"Картежник" проигрался в карты....
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20.09.2022 12:22 Відповісти
 
 