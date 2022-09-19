Російський безпілотник "Картограф" знищено на Миколаївщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Миколаївській області бійці Збройних Сил України знищили російський БПЛА "Картограф".
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські військові "посадили" розвідувальний безпілотний, який окупанти використовують для проведення панорамної аерофото- та відео зйомки", - йдеться у повідомленні.
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