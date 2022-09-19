Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси. ФОТОрепортаж

Місто Святогірськ у Донецькій області три місяці перебувало під російською окупацією. 12 вересня українські воїни звільнили населений пункт від ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.













Наразі Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, працюють сапери, правоохоронці виловлюють колаборантів, а вулиці розчищають від розбитої техніки.







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Про перебування тут російської армії нагадує все: вщент розбомблені будинки, зруйновані дороги, на яких валяються уламки від ракет, покинуті автівки та боєприпаси.





Про те, що Святогірськ — українське місто, свідчать синьо-жовті прапори вздовж вулиці. Їх знімати окупанти не насмілилися.