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Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Місто Святогірськ у Донецькій області три місяці перебувало під російською окупацією. 12 вересня українські воїни звільнили населений пункт від ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 01
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 02
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 03
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 04
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 05
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 06

Наразі Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, працюють сапери, правоохоронці виловлюють колаборантів, а вулиці розчищають від розбитої техніки.

Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 07
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 08
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 09

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські ЗМІ визнали фактичну втрату Святогірська. ВIДЕО

Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 10

Про перебування тут російської армії нагадує все: вщент розбомблені будинки, зруйновані дороги, на яких валяються уламки від ракет, покинуті автівки та боєприпаси.

Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 11
Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 12

Про те, що Святогірськ — українське місто, свідчать синьо-жовті прапори вздовж вулиці. Їх знімати окупанти не насмілилися.

Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси 13

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+62
😘
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19.09.2022 17:45
+33
"Православная" "страна" Московия.
Прислужники Сатаны
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19.09.2022 17:50
+23
Свинорилі вирішили Неньку перетворити в подібність своїх Засрансків.
Та нічого, повернемо, відбудуєму. Бо ми нація, а вони дикуни середньовіччя і жити ім в гамні усю своє життя, на всі покоління. Чернь при царях.
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19.09.2022 17:51
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19.09.2022 17:45 Відповісти
Нда ... Емоції це добре, але яка користь від такого шолому ??
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19.09.2022 18:38 Відповісти
він, звісно, від куль та уламків снарядів/гранат не захищає, але ок від травмування голови у приміщені/бліндажі під час обстрілу, або при падінні. Щось на зразок будівельної каски
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19.09.2022 18:56 Відповісти
Просто жаль.
Це шоломи для спецназу під наушники. Для бійців забезпечення і піхоти краще мабуть закриті носити.
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19.09.2022 19:12 Відповісти
По-перше, добре захищає від дощу.
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19.09.2022 18:57 Відповісти
Що за шеврон?
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19.09.2022 18:39 Відповісти
напоминает "инь янь". возможно как логотип у психологов.
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19.09.2022 18:58 Відповісти
військове телебачення має таке лого.
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19.09.2022 19:12 Відповісти
"Православная" "страна" Московия.
Прислужники Сатаны
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19.09.2022 17:50 Відповісти
гундяй під кукелем роги ховає.... під сутаною - хвіст і копита...
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19.09.2022 18:45 Відповісти
Сутани - тільки у католиків.
У православних та "православних" - мантії, ряси, підрясники і т. і.
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19.09.2022 19:26 Відповісти
яка різниця, сутана, мантія, ряса, підрясники, підштаніки, три перста, два перста, чи вся пятерня, в право хреститись, чи вліво...? це впливає на Бога, чи його відношення до людини???? це все попівська тупа дурь і амбіції.
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22.09.2022 00:53 Відповісти
Свинорилі вирішили Неньку перетворити в подібність своїх Засрансків.
Та нічого, повернемо, відбудуєму. Бо ми нація, а вони дикуни середньовіччя і жити ім в гамні усю своє життя, на всі покоління. Чернь при царях.
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19.09.2022 17:51 Відповісти
Під Лиманов визволили не одне село Ярове, а ще 2
https://korrespondent.net/ukraine/4517577-vsu-osvobodyly-try-naselennykh-punkta-na-donbasse-sotssety
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19.09.2022 17:54 Відповісти
Это ворота на Северодонецк (Лиман-Кременная-Рубежное)!
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19.09.2022 18:00 Відповісти
Яким боком? 😳 Святогірськ в глибокій долині, в соснових лісах, з нього ніякої прямої дороги на Сєвєродонецьк, от Ярове пробили, і ще Білогорівку, тепер два напрями доступно, да.
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19.09.2022 19:44 Відповісти
А монахів у Лаврі - "денацифікувать"! Досить пригрівать сепаратистів та колаборантів! Торбу в руки і через кордон! А Лавру передать ПЦУ! І поселить там найбільш вірних та праведних - щоб були зразком для місцевих!
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19.09.2022 18:15 Відповісти
Передати ЗСУ - це вірне рішення. У всіх звільнених територіях САТАНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ должна бути заборонена назавжди
кого не влаштувае - до раши
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19.09.2022 18:43 Відповісти
Но мені здаеться ЩО СИЛИ ОБОРОНИ і депутати живуть в різних реаліях
І МАБУДЬ депутатів пора гнати в шею - вони не заборонили мацковський сатанат і не ввели візи з беларусью
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19.09.2022 18:46 Відповісти
интересные там ребятки послушники проживали и давненько---в декабре 13г, а особо в январе, феврале, марте 14г! А потом вдруг пропали. Видать пешком на Грецию подались. Послужить. посхимничать. Рослые, подтянутые почти все, коротко стриженые были. Крестились иногда, чаще не в попад. И писали об этом тогда, да как то мало почему то. И почему то как то вяло у нас проскакивает, что Лавры некоторые являются музеями, а это уже министерство культуры. И сроки аренды иногда заканчиваются. Да и государственное это всё, что музеи. Кто то же тормозит?
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19.09.2022 20:45 Відповісти
Таке класне курортне містечко було!
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19.09.2022 22:07 Відповісти
 
 