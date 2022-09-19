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Звільнений Святогірськ: розбомблені будинки, покинуті автівки та боєприпаси. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Місто Святогірськ у Донецькій області три місяці перебувало під російською окупацією. 12 вересня українські воїни звільнили населений пункт від ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Наразі Сили оборони проводять стабілізаційні заходи, працюють сапери, правоохоронці виловлюють колаборантів, а вулиці розчищають від розбитої техніки.
Про перебування тут російської армії нагадує все: вщент розбомблені будинки, зруйновані дороги, на яких валяються уламки від ракет, покинуті автівки та боєприпаси.
Про те, що Святогірськ — українське місто, свідчать синьо-жовті прапори вздовж вулиці. Їх знімати окупанти не насмілилися.
Топ коментарі
+62 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар19.09.2022 17:45
+33 Старый зольдат
показати весь коментар19.09.2022 17:50
+23 Огусто
показати весь коментар19.09.2022 17:51
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Це шоломи для спецназу під наушники. Для бійців забезпечення і піхоти краще мабуть закриті носити.
Прислужники Сатаны
У православних та "православних" - мантії, ряси, підрясники і т. і.
Та нічого, повернемо, відбудуєму. Бо ми нація, а вони дикуни середньовіччя і жити ім в гамні усю своє життя, на всі покоління. Чернь при царях.
https://korrespondent.net/ukraine/4517577-vsu-osvobodyly-try-naselennykh-punkta-na-donbasse-sotssety
кого не влаштувае - до раши
І МАБУДЬ депутатів пора гнати в шею - вони не заборонили мацковський сатанат і не ввели візи з беларусью