"Навіщо ви сюди прийшли?" "Стати воїнами!": Відбір в ССО "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
ССО "Азов" продовжує відбір добровольців з подальшим вишколом та перспективою поповнити ряди підрозділу. Традиційно відбіркове коло триває два дні.
Цензор.НЕТ побував на частині випробувань близько тридцяти осіб.
Інструктори наголосили, що побачене – випробовування передусім на моральну витривалість та свідомість вибору, а вже потім – на витривалість фізичну. Це відбір для тих, хто потенційно працюватиме на "нулі" і на першій лінії, тобто безпосередньо на фронті. Системний вишкіл та розподіл за бойовим фахом – це наступний етап для тих, хто пройшов.
"При відборі наголос робимо і на фізичній підготовці, і на моральній витривалості. Бо були випадки, коли люди не витримували польових умов. Звичайний приклад: починали копати окоп, вимастилися, і зрозуміли, що це не для них. Хоча рити окоп – це буденна річ. Тут ми створюємо умови, що максимально наближені до життя на передовій. Вони мають бути готові і звикнути до воєнного побуту. Зрештою, вони повинні розуміти, що їх чекає", - пояснює Ігор Вільний, прес-офіцер ССО "Азов Київ".
За його словами, щоразу відбір проходять близько 80% добровольців. Добровольцям, які не проходять фізичний тест з першого разу, дають шанс підготуватися і перескласти його.
"Був хлопець, який приходив тричі. Перші два рази він не виніс фізично. На третій раз травмував коліно. А на четвертий раз він пройшов відбір і зараз в строю. Ось що робить характер і намір служити в "Азові", - розповів інструктор Красс.
"Банально потрібно бути готовим, що ти ніколи не повернешся додому, або лишишся без руки, без ноги, або й без обох кінцівок. Це перше, що потрібно зробити – прийняття смерті. І лише по-друге, фізична підготовка.
Багато не потрібно, щоб людина замислилася над своїм життям і прийняла рішення. Достатньо піти в ліс на два дні з наметом, залишивши телефон. Це буде інша людина – її або зламає, або вона стане кращою", - додав він.
Красс, як й інші інструктори, що присутні на відборі, до повномасштабного вторгнення належав до азовського руху, проходячи регулярні вишколи, але у бойових діях участі не брав. Пройшовши справжні бої і зазнавши травм, нині ці воїни працюють з рекрутами.
Фізичне випробування, тобто покарання за те, що 4 людини з 30 неправильно вирили окопи:
"Вони тепер повинні усвідомити, наскільки залежать одне від одного. Не потрібно бути такого: мовляв, чому присідати повинен я, якщо окоп неправильно вирив він. На передовій це не пройде. Воїни - один організм і це запорука виживання та вдалого виконання завдання", - пояснює існтруктор Цербер, який власне і "ганяє" рекрутів.
Одна з важливих навичок – риття окопу. Після теоретичної частини добровольці виконують завдання – вирити окоп в лісі за правилами на швидкість.
Тим часом Цербер провокує. Час від чути з його боку чути: "Може хтось хоче назад? У тепле ліжечко, до мами?". "Ніяк ні". – те, що очікувано почути і що лунає від рекрутів.
"Навіщо ви сюди прийли?". "Щоб стати воїнами!". "То давайте ними ставати".
За словами інструкторів, раніше в українському війську не приділяли достатньо уваги інженерній підготовці – зокрема навичкам окопуватися, і зараз це дається в знаки.
"Окоп – це основне, що рятує життя. Вояки окопуються скрізь – у містах, селах, полях, лісах", - пояснює Вільний.
Фізичний стан і бойові навички завжди можна підтягнути, говорять на відборі. Основне – моральний дух.
"Я завжди наводжу приклад з боїв за Мощун, - зізнається командир групи інструкторів Істок. - Вже закінчилися бої, наші розбили ворожу беху та взвод піхоти. Тому москалі, коли не змогли прорватися, почали заряджати 120-ки і попросту вибивати нас з позицій. Перші три міни залетіли мені в КСП. За секунд 10 до того до мене прибіг друг "Рижий" і попередив: "Братан, зараз по нам працюватимуть". Одразу за ним впала перша міна, ще дві – у перестінок і трохи далі. Рижий загинув, а я взагалі нічого тоді не розумів, думав, що в мене посічене обличчя, бо все пекло (це розжарена земля навалилася на мене). Тут заскочив друг "Чорний", і здивувався, бо думав, що ми з "Рижим" разом 200-ті. Почав мене витягувати. Все, що далі пам’ятаю – це як в кіно, спалахи спогадів. Біжить нацгвардієць без ноги, тобто вона перетягнута турнікетом. І міна потрапляє прямо в нього. Ми саме встигли застрибнути в окоп. Тільки но звідти вибігли, просто на наше місце залетіла ще одна міна. І такими перебіжками ми перебрались до траншеї.
Це приклад того, як можна потрапити в халепу, але на відміну від мене, не вижити. Виживання на війні – це фортуна, плюс твої вміння".
"Люди мають розуміти, куди вони йдуть. Але і мають розуміти, що вони тут дуже потрібні. Не тому, що в нас великі втрати, навпаки завдяки грамотному управлінню й вишколу втрат в "Азові" реально мало. А тому що ми розширюємося, для того, щоб на передовій більш масштабно працювати", - додав він.
Відео й фото: Олег Богачук.
Будь ласка, зачекайте...
гарна підготовка бійців!
подібну проходив в сержанській школі в кизил-орді (совецькій армії) - через півроку накачаний і злий як бультерьєр
це війна, так має бути....
І в бойовій частині після учебки вишкіл ще той був. Прийшов з армії іншою людипою. Що фізично, що ментально.
***** школу армії має пройти кожен хлопець. Хоча би для привиття самоорганізації.
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Вбивають і з православним хрестом на грудях. То мені свого хреста викинути та Ісуса проклянути? В тебе дитяча логіка - все узагальнювати.
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Неправда. Вони вбивають не за українство, а взагалі вбивають людей будь-якої нації, що відкидає російський прапор. Рузьких, татар, грузин, чеченів, білорусів, українців. Всіх, хто відкидає рабство.
хай показують як тренуються азовці,
це не їхні урки-канібали наркошні, чи казакі-алкоголіки пузаті
Як на мене, нагадує епізоди з моєї "служби" в совіцькій армії.
іди в Азов, там не тільки оприлюднять, але й примусять виконувати тести та вправи
на добраніч, все буде Україна !
Так для переходу в бойовий спецпідрозділ він здавав звичайні три нормативи: підтягування на турніку, спринт 100м і крос 3 км. До речі, трохи не "дотягнув", сказали: "приходь через місяць".
Так що не тільки в Азова високі вимоги до кандидатів, просто Азов найбільш розпіарений (в хорошому сенсі).
Командире, чекаємо тебе з гарнізоном Маріуполя додому! ❤️
ну ти дядя дайош!
ти що, а армії не служив, чи що ?
отвечай, когда с сержантом разговариваеш, червяк !
Мені впала в око наступна фраза з цієї новини:
Фізичне випробування, тобто покарання за те, що 4 людини з 30 неправильно вирили окопи: Джерело: https://censor.net/ua/p3368180
Коли командир вдається до таких заходів "виховання" як "колективне покарання", то це значить, що той командир не хоче працювати і свою роботу перекладує на колектив. Колективне покарання за провину одного ніяк не сприяє створенню командного духу в підрозділі. Навпаки, цим командир виділяє "слабу ланку", яку починають цькувати. Як йти в бій з тими бійцями?
Коли я служив за союзу, якось посеред ночі прийшов в казарму ротний та побачив в казармі бичка від цигарки. ХТО курив розбиратися не став - підняв по тривозі роту, і ми всі, разом з ротним, - зробили марш-кидок на полігон, - щоб поховати з почестями того бичка. 6 км в одну сторону, 6 км назад. Причому ротний - сімейний чоловік був. Дома жінка молода в ліжку .
Після того в розташуванні ніхто більше не курив.
І таких прикладів виховання було багато.
Це я до того, що бойовий загін - це навіть не сім'я. Це один організм. І тут не має бути що кожен сам по собі. Якщо хтось "облажався" - відповідають всі. І це правильно.
а это не так! есть очень много бойцов добровольцев и срочников которые совершают подвиги и гибнут каждый день и никто о них в прессе не пишет
Крім бойовх завдань в армії є безліч інших.
Чим, наприклад, "звичайний" водій, що під артобстрілом привіз ракети до ПТРК на передову "гірший" герой, ніж той, що підбив тими ракетами танк?
Батальйон Азов вже розмножився на десяток підрозділів Азов
бо Герої вічні
і Азов вічний !
на місці кожного вбитого Азовця чи будь-якого Воїна ЗСУ будуть з'являтись декілька нових
ось це кацапи мають засвоїти на віки і забути дорогу в Україну !
Українця не знайшлось достойного, шоб тренувати бійців.
Жалюгідне відчуття зневаження і приниження української мови.
Мабуть таки свинособаки правильно кажуть, що ми один народ?
Якщо грек розмовляє українською, він стає українцем.
Якщо єврей розмовляє українською, він стає українцем.
Якщо українець розмовляє російською, він стає росіянином.
ти ба, мова йому не сподобалась!
навчаться мові, після війни....