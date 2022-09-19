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"Навіщо ви сюди прийшли?" "Стати воїнами!": Відбір в ССО "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ССО "Азов" продовжує відбір добровольців з подальшим вишколом та перспективою поповнити ряди підрозділу. Традиційно відбіркове коло триває два дні.

Цензор.НЕТ побував на частині випробувань близько тридцяти осіб.

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Інструктори наголосили, що побачене – випробовування передусім на моральну витривалість та свідомість вибору, а вже потім – на витривалість фізичну. Це відбір для тих, хто потенційно працюватиме на "нулі" і на першій лінії, тобто безпосередньо на фронті. Системний вишкіл та розподіл за бойовим фахом – це наступний етап для тих, хто пройшов.

Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 01

"При відборі наголос робимо і на фізичній підготовці, і на моральній витривалості. Бо були випадки, коли люди не витримували польових умов. Звичайний приклад: починали копати окоп, вимастилися, і зрозуміли, що це не для них. Хоча рити окоп – це буденна річ. Тут ми створюємо умови, що максимально наближені до життя на передовій. Вони мають бути готові і звикнути до воєнного побуту. Зрештою, вони повинні розуміти, що їх чекає", - пояснює Ігор Вільний, прес-офіцер ССО "Азов Київ".

За його словами, щоразу відбір проходять близько 80% добровольців. Добровольцям, які не проходять фізичний тест з першого разу, дають шанс підготуватися і перескласти його.

"Був хлопець, який приходив тричі. Перші два рази він не виніс фізично. На третій раз травмував коліно. А на четвертий раз він пройшов відбір і зараз в строю. Ось що робить характер і намір служити в "Азові", - розповів інструктор Красс.

Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 02
Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 03

"Банально потрібно бути готовим, що ти ніколи не повернешся додому, або лишишся без руки, без ноги, або й без обох кінцівок. Це перше, що потрібно зробити – прийняття смерті. І лише по-друге, фізична підготовка.

Багато не потрібно, щоб людина замислилася над своїм життям і прийняла рішення. Достатньо піти в ліс на два дні з наметом, залишивши телефон. Це буде інша людина – її або зламає, або вона стане кращою", - додав він.

Красс, як й інші інструктори, що присутні на відборі, до повномасштабного вторгнення належав до азовського руху, проходячи регулярні вишколи, але у бойових діях участі не брав. Пройшовши справжні бої і зазнавши травм, нині ці воїни працюють з рекрутами.

Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 04
Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 05
Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 06

Фізичне випробування, тобто покарання за те, що 4 людини з 30 неправильно вирили окопи:

"Вони тепер повинні усвідомити, наскільки залежать одне від одного. Не потрібно бути такого: мовляв, чому присідати повинен я, якщо окоп неправильно вирив він. На передовій це не пройде. Воїни - один організм і це запорука виживання та вдалого виконання завдання", - пояснює існтруктор Цербер, який власне і "ганяє" рекрутів.

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Одна з важливих навичок – риття окопу. Після теоретичної частини добровольці виконують завдання – вирити окоп в лісі за правилами на швидкість.

Тим часом Цербер провокує. Час від чути з його боку чути: "Може хтось хоче назад? У тепле ліжечко, до мами?". "Ніяк ні". – те, що очікувано почути і що лунає від рекрутів.

"Навіщо ви сюди прийли?". "Щоб стати воїнами!". "То давайте ними ставати".

Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 07

За словами інструкторів, раніше в українському війську не приділяли достатньо уваги інженерній підготовці – зокрема навичкам окопуватися, і зараз це дається в знаки.

Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 08

"Окоп – це основне, що рятує життя. Вояки окопуються скрізь – у містах, селах, полях, лісах", - пояснює Вільний.

Фізичний стан і бойові навички завжди можна підтягнути, говорять на відборі. Основне – моральний дух.

"Я завжди наводжу приклад з боїв за Мощун, - зізнається командир групи інструкторів Істок. - Вже закінчилися бої, наші розбили ворожу беху та взвод піхоти. Тому москалі, коли не змогли прорватися, почали заряджати 120-ки і попросту вибивати нас з позицій. Перші три міни залетіли мені в КСП. За секунд 10 до того до мене прибіг друг "Рижий" і попередив: "Братан, зараз по нам працюватимуть". Одразу за ним впала перша міна, ще дві – у перестінок і трохи далі. Рижий загинув, а я взагалі нічого тоді не розумів, думав, що в мене посічене обличчя, бо все пекло (це розжарена земля навалилася на мене). Тут заскочив друг "Чорний", і здивувався, бо думав, що ми з "Рижим" разом 200-ті. Почав мене витягувати. Все, що далі пам’ятаю – це як в кіно, спалахи спогадів. Біжить нацгвардієць без ноги, тобто вона перетягнута турнікетом. І міна потрапляє прямо в нього. Ми саме встигли застрибнути в окоп. Тільки но звідти вибігли, просто на наше місце залетіла ще одна міна. І такими перебіжками ми перебрались до траншеї.

Це приклад того, як можна потрапити в халепу, але на відміну від мене, не вижити. Виживання на війні – це фортуна, плюс твої вміння".

"Люди мають розуміти, куди вони йдуть. Але і мають розуміти, що вони тут дуже потрібні. Не тому, що в нас великі втрати, навпаки завдяки грамотному управлінню й вишколу втрат в "Азові" реально мало. А тому що ми розширюємося, для того, щоб на передовій більш масштабно працювати", - додав він.

Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 09
Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 10
Навіщо ви сюди прийшли? Стати воїнами!: Відбір в ССО Азов 11

Відео й фото: Олег Богачук.
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Топ коментарі
+27
Азов ви справжні воїни та герої-ви вже легенда...
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19.09.2022 21:54
+23
В Києві з'явився борд з портретом Героя України Дениса Прокопенка

Командире, чекаємо тебе з гарнізоном Маріуполя додому! ❤️
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19.09.2022 22:14
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Азов ви справжні воїни та герої-ви вже легенда...
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19.09.2022 21:54 Відповісти
норм !
гарна підготовка бійців!
подібну проходив в сержанській школі в кизил-орді (совецькій армії) - через півроку накачаний і злий як бультерьєр

це війна, так має бути....
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19.09.2022 23:54 Відповісти
Аналогічно. Служив на Уралі за союзу, - механік водій БМБ (піхота одним словом). До армії займався спортом, але в учебці ганяли так, що перші два тижні висів на турніку як шланг . Зате потім було відчуття, - якби підскочив - полетів би.
І в бойовій частині після учебки вишкіл ще той був. Прийшов з армії іншою людипою. Що фізично, що ментально.
***** школу армії має пройти кожен хлопець. Хоча би для привиття самоорганізації.
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20.09.2022 09:05 Відповісти
Не треба підтягувати свинособачі наративи шо Русь пішла з кацапщини.
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19.09.2022 22:03 Відповісти
до чого твій висер? які наративи? 15 років тому ще зрозуміло якось було чути про те що не спілкуюсь українською тому що всю жизнь разговарівал і родітелі рускоязичнє.. але зараз в чому прикол продовжувати? вбивають же на рускам. У фб сотні в друзях раніше рос мовні почали українською. а тут у чьому проблема? це якось особливо складно? мій російськомовний друг переїхав у Польщу 10 років тому, вивчив легко бухаючи розважаючись, вже й дружина полька ( чи полячка не знаю) і говорить як рідною. А сюди приїздить і кацапо-челюсть знаходить нове, любе, старе кацапо спілкування. Ну ні можить он іначє
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19.09.2022 22:18 Відповісти
вбивають же на рускам.
----
Вбивають і з православним хрестом на грудях. То мені свого хреста викинути та Ісуса проклянути? В тебе дитяча логіка - все узагальнювати.
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19.09.2022 23:04 Відповісти
до чого тут хрест і релігія? В українському нашому випадку вбивають за українськість, за приналежність національну а не релігійну
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19.09.2022 23:12 Відповісти
то того ж шо й рузька мова.До чого ти її приплів?
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19.09.2022 23:21 Відповісти
вбивають за українськість
==
Неправда. Вони вбивають не за українство, а взагалі вбивають людей будь-якої нації, що відкидає російський прапор. Рузьких, татар, грузин, чеченів, білорусів, українців. Всіх, хто відкидає рабство.
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19.09.2022 23:41 Відповісти
Свинособачою твоя назва написана - цей свинячий наратив ти всюди тягнеш за собою.
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19.09.2022 22:38 Відповісти
Не зрозумів.
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19.09.2022 23:06 Відповісти
Ти ще повказуй диванне дрочило як воїнам розмовляти.
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20.09.2022 19:52 Відповісти
Бережи Вас Боже хлопці! Ми в Вас віримо! Здолайте поскоріше ту кацапську нечисть, і вертайтесь поскоріше живі і здорові додому з Перемогою!
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19.09.2022 21:58 Відповісти
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19.09.2022 21:58 Відповісти
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19.09.2022 21:59 Відповісти
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19.09.2022 22:01 Відповісти
З вогнем граються. Прийде час!
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19.09.2022 22:22 Відповісти
По рашистському зомбі ТБ зараз покажуть це відео як в нацистських лагерях американські інструктори вчать бандерівців вбивати рускіх
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19.09.2022 22:01 Відповісти
ще раз повторюю - стандартна військова підготовка
хай показують як тренуються азовці,
це не їхні урки-канібали наркошні, чи казакі-алкоголіки пузаті
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19.09.2022 23:57 Відповісти
Здесь готовят настоящих воинов
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19.09.2022 22:02 Відповісти
Як би не було опису,я б гадав що це якась Спарта чи пятнашка.
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19.09.2022 22:02 Відповісти
шутішь, там готують військових ?
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19.09.2022 23:58 Відповісти
Краще б оприлюднили фізичні тести та нормативи вправ.
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19.09.2022 22:05 Відповісти
Наберіть в ютубі "Тест Купера"
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19.09.2022 22:23 Відповісти
это хрен кто пройдет даже среди спорсменов
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19.09.2022 22:42 Відповісти
Мені не потрібен тест купера, мені потрібен зміст теста на відео.
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20.09.2022 00:03 Відповісти
Так то не тест, "Фізичне випробування, тобто покарання за те, що 4 людини з 30 неправильно вирили окопи Джерело: https://censor.net/ua/p3368180"
Як на мене, нагадує епізоди з моєї "служби" в совіцькій армії.
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20.09.2022 00:23 Відповісти
Стаття про відбір, тобто якісь нормативи, а не лише покарання. "Покарання " є в будь якій дитячій спортсекціі у якихось іграх, но то такє..жартівни 10-20 присідань..
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20.09.2022 01:51 Відповісти
Психиатрическая больница No1 ,
іди в Азов, там не тільки оприлюднять, але й примусять виконувати тести та вправи
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20.09.2022 00:00 Відповісти
мене не візмуть за віком, нашо ім причеп з проблемою.
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20.09.2022 00:05 Відповісти
то навіщо Вам, як і мені, ті тести, коли треба йти міряти тиск і ковтати жменю пігулок ?
на добраніч, все буде Україна !
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20.09.2022 00:21 Відповісти
тому що в мене є діти та вони цікавляться нормами фізпідготовки полку Азов..
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20.09.2022 01:47 Відповісти
Мій син наразі проходить військову службу (не строкову, строкову він відслужив декілька років тому). Не буду писати, в якій частині він служить.
Так для переходу в бойовий спецпідрозділ він здавав звичайні три нормативи: підтягування на турніку, спринт 100м і крос 3 км. До речі, трохи не "дотягнув", сказали: "приходь через місяць".
Так що не тільки в Азова високі вимоги до кандидатів, просто Азов найбільш розпіарений (в хорошому сенсі).
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20.09.2022 08:52 Відповісти
я не бачу тут жодного норматива - час, кількість, швидкість.
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20.09.2022 10:08 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1593-14#Text
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20.09.2022 11:01 Відповісти
В Києві з'явився борд з портретом Героя України Дениса Прокопенка

Командире, чекаємо тебе з гарнізоном Маріуполя додому! ❤️
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19.09.2022 22:14 Відповісти
Дикуни... я би тому крикуну їблет би поломив за русняву з його рота це по перше. А потім нас фашистами називають. Я не приймаю такого дикого виховання. Хоча може, окремим сортам телепнів лише так і треба.
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19.09.2022 22:36 Відповісти
Це ти, сонечко, з м'якенького диванчика пишеш? Чи може з якогось підрозділу ЗСУ?
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19.09.2022 23:34 Відповісти
Я тобі дам сонечко сявка! Стули пельку і щезни! Дивись на нього. Що хочу, звідки хочу, і коли хочу пишу. Тебе то не має колисати
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19.09.2022 23:37 Відповісти
Ні, якщо ти критикуєш методи підготовки найбоєздатнішого в Україні і одного з найбоєздатніших в Європі підрозділів, який зараз героїчне б'ється з ворогом, то передбачається, що ти сам є воїном, знаєш кращі приклади і випробував їх на собі. Тому й питаю, в яких військах воюєш, воїн?
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20.09.2022 14:19 Відповісти
Зі свої дружбанів питати будеш. А я тобі сказав, волати руснявою нехер. І взагалі волати нехер. Так, я знаю кращі методи взаємодії з людьми. Це не підготовка, а якісь лісові воплі серед інтузіастів. Так студіків в лісі ганяти можна. Чомусь дівки ізраільського цахалу так не воплять. А критикую згідно права закріпленого конституцією про свободу слова, втям це.
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20.09.2022 16:26 Відповісти
Зрозуміло) Пригламурене гівно з метрополіса яке навіть зброї в руках не тримало. Крякає про надані йому права але на 100% всерется їх відстояти навіть в банальтному конфлікті з гопниками.
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20.09.2022 20:05 Відповісти
Я не приймаю такого дикого виховання.

ну ти дядя дайош!
ти що, а армії не служив, чи що ?
отвечай, когда с сержантом разговариваеш, червяк !
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20.09.2022 00:03 Відповісти
В мене комбат адекватний був, вмів підхід до людей знайти. З таких люди були. А як ти прям дух невменяємий і "летиш" лише після звіздюлятора, ну то прошу дуже будуть воплі
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20.09.2022 00:41 Відповісти
Згоден з Вами.
Мені впала в око наступна фраза з цієї новини:
Фізичне випробування, тобто покарання за те, що 4 людини з 30 неправильно вирили окопи: Джерело: https://censor.net/ua/p3368180
Коли командир вдається до таких заходів "виховання" як "колективне покарання", то це значить, що той командир не хоче працювати і свою роботу перекладує на колектив. Колективне покарання за провину одного ніяк не сприяє створенню командного духу в підрозділі. Навпаки, цим командир виділяє "слабу ланку", яку починають цькувати. Як йти в бій з тими бійцями?
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20.09.2022 09:04 Відповісти
А я не згоден.
Коли я служив за союзу, якось посеред ночі прийшов в казарму ротний та побачив в казармі бичка від цигарки. ХТО курив розбиратися не став - підняв по тривозі роту, і ми всі, разом з ротним, - зробили марш-кидок на полігон, - щоб поховати з почестями того бичка. 6 км в одну сторону, 6 км назад. Причому ротний - сімейний чоловік був. Дома жінка молода в ліжку .
Після того в розташуванні ніхто більше не курив.

І таких прикладів виховання було багато.
Це я до того, що бойовий загін - це навіть не сім'я. Це один організм. І тут не має бути що кожен сам по собі. Якщо хтось "облажався" - відповідають всі. І це правильно.
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20.09.2022 09:24 Відповісти
Це скрін з відео Олександра Святова. Ви всі його відео про підготовку морпіхів США ливились?
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20.09.2022 09:18 Відповісти
Якби ти чмо зустрівся з ним в реальнному житті то пройшов би мимо з опущеними оченятами і підтягнутими від адреналіну яечками.
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20.09.2022 19:59 Відповісти
Як би тиі зімною зустрівся то всрався б і не помітив. Чмо тут лише ти, яке на бачить, але дзявало роззявляє
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20.09.2022 20:22 Відповісти
Говнюк Ростислав Ланшин таки реальное чмо.
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20.09.2022 20:29 Відповісти
Мова окупанта псує враження.
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19.09.2022 22:43 Відповісти
парни Азов это герои - только не забывайте что не только они воюют, мне лично не нравится когда начинают пиарить только отдельные подразделения (типа Азов или Кракен) - как буд-то они высшая каста в ЗСУ -
а это не так! есть очень много бойцов добровольцев и срочников которые совершают подвиги и гибнут каждый день и никто о них в прессе не пишет
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19.09.2022 22:46 Відповісти
100%. Є багато добровольців і мобілізованих, які виконують бойові завдання в "звичайних" підрозділах.
Крім бойовх завдань в армії є безліч інших.
Чим, наприклад, "звичайний" водій, що під артобстрілом привіз ракети до ПТРК на передову "гірший" герой, ніж той, що підбив тими ракетами танк?
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20.09.2022 09:13 Відповісти
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19.09.2022 22:49 Відповісти
Батальйона "Азов" давно не існує.
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19.09.2022 23:33 Відповісти
та ти шо ?

Батальйон Азов вже розмножився на десяток підрозділів Азов

бо Герої вічні
і Азов вічний !

на місці кожного вбитого Азовця чи будь-якого Воїна ЗСУ будуть з'являтись декілька нових
ось це кацапи мають засвоїти на віки і забути дорогу в Україну !
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20.09.2022 00:27 Відповісти
На скільки мені відомо це вже полк.
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20.09.2022 09:26 Відповісти
Є полк "Азов", як тут правильно зазначили. І формується він на дещо інших засадах.
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20.09.2022 12:06 Відповісти
та ну нах... таке точно не треба показувати назагал
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19.09.2022 22:51 Відповісти
А где же наш Рэмбо, который в одиночку батальоны рашистов в пепел обращает?)
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19.09.2022 22:53 Відповісти
Безумовно,що ці відео і москалі дивляться,осообливо ті імпотенти-генерали та всякі там адьютанти.Ото в них підгорає.Певно булґакав перечитують на державних дачах.За ********** жахаються та дують щоки.Пізно,бо повстала незламна вами нація.Всіх ви полонили та русифікували навколо,а цих вже вам ніколи не здолати.Це лиш відео відомого Азова,а скільки вже таких навчальних таборів по світу ,котрі спеціально відео й не ширять.Начувайтеся,***********.
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19.09.2022 22:59 Відповісти
помню..ну такое из2017 года.сайты групыы азова..рекрутинга... а какой красивый был сайт у ссо.на срочке дрючат раз в 20 сильнее..ну такое...
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19.09.2022 23:15 Відповісти
Таке відео тільки переконує кацапів,що ми адін народ.ну як би то триндьож в курілці,а це бойові команди.а як би попросив на українській,мабуть набили би мені морду.в дук ПС я такого не пригадую
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19.09.2022 23:34 Відповісти
У них що, тренер з рашки?

Українця не знайшлось достойного, шоб тренувати бійців.

Жалюгідне відчуття зневаження і приниження української мови.

Мабуть таки свинособаки правильно кажуть, що ми один народ?

Якщо грек розмовляє українською, він стає українцем.

Якщо єврей розмовляє українською, він стає українцем.

Якщо українець розмовляє російською, він стає росіянином.
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20.09.2022 00:09 Відповісти
Скажи це як небудь інструктору Азова особисто, а так слова на вітер.
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21.09.2022 00:40 Відповісти
Мені соромно. Але це якесь чужинське все. Де ви тут українців бачите. Сама москальня. Що прийде з війни і буде далі будувати навколо себе свою москальську Україну. Я не можу це бачити і чути.
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20.09.2022 00:16 Відповісти
дядя, ці хлопці і дівчата готуються битися і вмирати за Україну і за тебе, негідного, щоб ти далі небо коптив !
ти ба, мова йому не сподобалась!
навчаться мові, після війни....
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20.09.2022 00:32 Відповісти
Невже після війни надрукують якісь особливі чарівні підручники для вузькощелепних даунів?
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20.09.2022 12:13 Відповісти
Думаю спілкуючись з тими хто в Азові розмовляє на рідній мові, а таких більщість, вони навчаться розмовляти на українській мові.
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21.09.2022 00:39 Відповісти
ага, тяжело в подобии киба-дачи стоять. надо было с детства на тренировки ходить.
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20.09.2022 04:43 Відповісти
Люто плюсую!!!
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20.09.2022 07:33 Відповісти
як на мене то їх дуже жаліють. і це неправильно. в амеріканській арміїї дрючать в десятки разів сильніше,і ніхто з військових сша хто був на бойових діях не жалівся. всі навички так чи інакше спасали життя!!!
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20.09.2022 11:08 Відповісти
Не любе Зе клоун Азов, хоча він і ЗСУ недолюблює.
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21.09.2022 00:37 Відповісти
 
 