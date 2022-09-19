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Російські окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ - поцілили у багатоповерхівку, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині війська РФ обстріляли звільнений Вовчанськ: ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок. Загинув 64-річний військовий російської федерації у відставці, який останні кілька років проживав у місті", - йдеться у повідомленні.

Працівники відділу задокументували факт збройної агресії РФ та зібрали речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Російські окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ - поцілили у багатоповерхівку, - Нацполіція 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
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19.09.2022 19:18
+6
«Русские… народ, который блуждает жадным взглядом по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить хотя бы ради развлечения.»

Федор Достоевский
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19.09.2022 19:31
+5
Военная пропаганда кремля имеет одну цель - создать у противника иллюзию поражения. Давно известно - проигравший душевно, проиграет и физически.

От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"

Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.

Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.

Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.

Надеюсь что кому то это знание поможет
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19.09.2022 19:04
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Но мы героически дали ответ записали в блокнотики
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19.09.2022 19:01 Відповісти
зачем? кацапы кацапа умножили на ноль - а дом отремонтировать можно
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19.09.2022 19:09 Відповісти
Відставний військовий російської ********* а Україні. Окуєть!
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19.09.2022 19:48 Відповісти
Мабуть фсбешний маячок не вспiв на потрiбне кацапам мiсце прилаштувати,тримав у примiщенн..
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19.09.2022 21:21 Відповісти
Военная пропаганда кремля имеет одну цель - создать у противника иллюзию поражения. Давно известно - проигравший душевно, проиграет и физически.

От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"

Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.

Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.

Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.

Надеюсь что кому то это знание поможет
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19.09.2022 19:04 Відповісти
Кацапидло- просто іди ***** за сваім карабльом.
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19.09.2022 23:44 Відповісти
Лузер - беги на каналы зиганутых
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20.09.2022 01:26 Відповісти
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19.09.2022 19:18 Відповісти
«Русские… народ, который блуждает жадным взглядом по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить хотя бы ради развлечения.»

Федор Достоевский
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19.09.2022 19:31 Відповісти
Брехня! Не приписуйте імперцю достоєвському якесь благородство. Г*но, як і весь його народ.
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19.09.2022 19:41 Відповісти
ви не повірите, але й скекд Українців є провидці! І чому ви їх не слухали, обираючи гетьманів і кожен раз наступаючи на граблі?
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19.09.2022 20:06 Відповісти
А на городі бузина.
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19.09.2022 20:54 Відповісти
Шановний, що ви маєте до мене? Це не моя цитата, а Достоєвського.

І де ви побачили, що я щось приписую Достоєвському?
Дуже дивне зауваження

Цитаты классиков о русском народе. Высказывания великих людей о России и русском народе

https://kerchtt.ru/citaty-klassikov-o-russkom-narode-vyskazyvaniya-velikih-lyudei-o/
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19.09.2022 20:58 Відповісти
"3. Федор Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения".

Вырвано из контекста. Достоевский критично размышляет о европейском взгляде на русских. Эта фраза о том, как нас видят европейцы, а не сам Достоевский
Дневник писателя. 1876 год:
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0480.shtml".

У мене не відкривається цей цапський сайт, але я й так ніколи не повірю, щоб достаєвський, який поляків називає "полячішкамі", міг би щось подібне сказати про "народ-богоносєц". Так що не робіть із садиста і вбивці філософа.
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19.09.2022 22:08 Відповісти
Эта фраза о том, как НАС видят европейцы
Это кого это НАС ?! Русских?
Ну вот вы, батенька, и спалились. Вам за русских обидно, да?
Все ясно

Так що не робіть із садиста і вбивці філософа.
Опять странное заявление.
Я привожу только его цитату. Из чего исходит, что я что-то из него роблю? Он был "сделан" задолго до моего рождения.

Кину вам еще цитатку. Прицепитесь еще к Черчиллю

«Когда Россия окончательно станет фашистским государством, то фашизм в ней будут именовать «особой русской духовностью».
Уинстон Черчиль
И до свидания, спорить с вами нет никакого смысла
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19.09.2022 22:21 Відповісти
Вам, шановний, повилазило, що ви не бачите лапок, в які взята цитата з інтернет-ресурсу?! Ще раз, не ліпіть із г-на кулю. Нехай би якою правдивою не була б характеристика какцапів.
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19.09.2022 22:40 Відповісти
Запорізькі ЗЕмародери потрапили в базу Миротворця.
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19.09.2022 19:43 Відповісти
Старух был назначен Презом,
Некрасова была назначена Кабмином...
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19.09.2022 22:22 Відповісти
Про , що раніше говорив і не раз, заільнивши всі наші (до 91) території війна не скінчиться , поки живий хочаб один кацап він буде завжди марити зруйнувати Україну у будь який спосіб
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19.09.2022 19:54 Відповісти
И так уже 300лет
Но мы всеравно не сдадимся
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19.09.2022 22:23 Відповісти
 
 