Російські окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ - поцілили у багатоповерхівку, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Харківщині війська РФ обстріляли звільнений Вовчанськ: ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок. Загинув 64-річний військовий російської федерації у відставці, який останні кілька років проживав у місті", - йдеться у повідомленні.
Працівники відділу задокументували факт збройної агресії РФ та зібрали речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+8 аспм мпри
показати весь коментар19.09.2022 19:18
+6 Остап Покотило
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+5 Виктор Дийнега
показати весь коментар19.09.2022 19:04
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дали ответзаписали в блокнотики
От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"
Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.
Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.
Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.
Надеюсь что кому то это знание поможет
Федор Достоевский
І де ви побачили, що я щось приписую Достоєвському?
Дуже дивне зауваження
Цитаты классиков о русском народе. Высказывания великих людей о России и русском народе
https://kerchtt.ru/citaty-klassikov-o-russkom-narode-vyskazyvaniya-velikih-lyudei-o/
Вырвано из контекста. Достоевский критично размышляет о европейском взгляде на русских. Эта фраза о том, как нас видят европейцы, а не сам Достоевский
Дневник писателя. 1876 год:
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0480.shtml".
У мене не відкривається цей цапський сайт, але я й так ніколи не повірю, щоб достаєвський, який поляків називає "полячішкамі", міг би щось подібне сказати про "народ-богоносєц". Так що не робіть із садиста і вбивці філософа.
Это кого это НАС ?! Русских?
Ну вот вы, батенька, и спалились. Вам за русских обидно, да?
Все ясно
Так що не робіть із садиста і вбивці філософа.
Опять странное заявление.
Я привожу только его цитату. Из чего исходит, что я что-то из него роблю? Он был "сделан" задолго до моего рождения.
Кину вам еще цитатку. Прицепитесь еще к Черчиллю
«Когда Россия окончательно станет фашистским государством, то фашизм в ней будут именовать «особой русской духовностью».
Уинстон Черчиль
И до свидания, спорить с вами нет никакого смысла
Некрасова была назначена Кабмином...
Но мы всеравно не сдадимся