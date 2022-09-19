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війна (56290) Зеленський (17415) Харківщина (4265) Куп'янськ (449)

Фотографії звільненого Куп’янська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Фотографії звільненого міста Куп’янськ на Харківщині розмістив на своїй сторінці у фейсбуці президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Фотографії звільненого Куп’янська 03
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"Наш Куп’янськ. Важко дивитися на те, що наробили тут окупанти. Розруха, занепад, біль у всьому. Але разом з українським прапором сюди повернулась і впевненість, що зруйноване буде відбудовано, нормальне життя знову буде. Бо це те, що відрізняє нас від окупантів. З Україною повертається порядок і цивілізація", - написав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Куп’янськ повністю визволено, - спецпідрозділ "KRAKEN". ВIДЕО 18+

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Фотографії звільненого Куп’янська 08
Фотографії звільненого Куп’янська 09

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Фотографії звільненого Куп’янська 11
Фотографії звільненого Куп’янська 12
Фотографії звільненого Куп’янська 13

Також дивіться: Визволений Куп’янськ під обстрілами росіян. ВIДЕО

Фотографії звільненого Куп’янська 14
Фотографії звільненого Куп’янська 15
Фотографії звільненого Куп’янська 16
Фотографії звільненого Куп’янська 17
Фотографії звільненого Куп’янська 18
Фотографії звільненого Куп’янська 19

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
Вот как выглядит дагаврица где-та па сиридине... зеленое мурло. кидай кашивога в бой
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19.09.2022 20:01
+26
В Запорізькій області знищено 10 артсистем, 5 одиниць військової техніки і понад 100 кацапів за добу.
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19.09.2022 20:08
+14
Не надейся, тебе мЯЯдальки, как истинным зеленым героям Кошевому и Пикалову, не обломится. Разве шо пару срублишек из-под Дерьмака.
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19.09.2022 20:26
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Cам фоткал?
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19.09.2022 20:00 Відповісти
Сначала не понял, еще раз прочитал текст, а потом как заржал.
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19.09.2022 20:13 Відповісти
Да-да, валодя боневтік он такой.
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19.09.2022 22:08 Відповісти
Вот как выглядит дагаврица где-та па сиридине... зеленое мурло. кидай кашивога в бой
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19.09.2022 20:01 Відповісти
Рашистська zараза - ось що несе рускій мір
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19.09.2022 20:02 Відповісти
Талант С фоторужья щелкал? Или как всегда спер
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19.09.2022 20:08 Відповісти
В Запорізькій області знищено 10 артсистем, 5 одиниць військової техніки і понад 100 кацапів за добу.
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19.09.2022 20:08 Відповісти
Для клоуна піар понад усьо.
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19.09.2022 20:15 Відповісти
Клоун которые набил ипало великому стратеху пуйлу. Это для иванов очень унизительно...
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19.09.2022 20:18 Відповісти
Як це він набив? Зеленський, як адвокат, не зможе подати позовну заяву до суду.А тут арміями керує.🤣Правда з протирадіацйного бомбосховища радянської доби ,по шпаргальці.Алєксандр Макєдонській- другий.
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19.09.2022 20:24 Відповісти
...ипло ***** набивают скорее не благодаря, а вопреки всем ужимкам квартальной сволочи
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19.09.2022 20:24 Відповісти
Не надейся, тебе мЯЯдальки, как истинным зеленым героям Кошевому и Пикалову, не обломится. Разве шо пару срублишек из-под Дерьмака.
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19.09.2022 20:26 Відповісти
Магучє! На піаніно єлду натренував і як почав бити їпало великому стратеху *****. Касатіщє! А по-серйозному Віктор Дійнега то й не смішно. Я розумію що ти прихожанин секти щеневтіка оманського. Але в"язати зечмоню - набивальщика ***** до успіхів наших ЗСУ ще вже занадто!
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19.09.2022 20:43 Відповісти
І лайкають самі собі такі ж прихожанє сєти щеневтіка оманського.
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19.09.2022 20:46 Відповісти
Это нужно показывать всему миру и особенно тем кто еще думает - пускать кацапов в свой дом или нет...
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19.09.2022 20:17 Відповісти
Может, об этом как раз зеленой слизи подумать? На русском зеленом телемарафоне - одни кацапские рыла.
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19.09.2022 20:28 Відповісти
світу? світу по великому рахунку начхати
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19.09.2022 20:54 Відповісти
Це треба показувать довбойобам, які три роки закопували оборонку країни в асфальт, які готувалися до шашличків і розказували, що ***** не нападе, бо там же люди.
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19.09.2022 21:59 Відповісти
Ага, апщественыя палаты номер 6-Д и номер 6-Л
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19.09.2022 20:39 Відповісти
...что такое"ЛНР", "ДНР" и "Россия"?
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19.09.2022 20:41 Відповісти
русская, ты не там разбрасываешь это дерьмо. Тебе на страну-помойку с этим.
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19.09.2022 20:51 Відповісти
На тот "референдум" уже идут ЗСУ.
Явка будет 100%
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19.09.2022 21:03 Відповісти
Ось що несе "русский мир" ,це смерть ,кров ,сльози ,розруху і безправя ,перетворює нормальні міста на руїну.
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19.09.2022 20:59 Відповісти
Выпотрошить рашку до последнего цента!
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20.09.2022 12:26 Відповісти
 
 