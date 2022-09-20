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Рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - фрагмент тіла військового з Нікополя, 36-річного бійця 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергія Сови. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стало відомо, що рука із синьо-жовтими браслетами, яку дістали під час ексгумації тіл українських мучеників на Харківщині, - це останок українського воїна Сергія Сови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини. 

Фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок останків руки із браслетом синьо-жовтого кольору.

Рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - фрагмент тіла військового з Нікополя, 36-річного бійця 93-ї бригади Холодний Яр Сергія Сови 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Синьо-жовтий браслет на руці ексгумованого тіла в Ізюмі. ФОТО ДНЯ 18+

Мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. ЇЇ коханий - 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова.

Він мав звання кандидата у майстри спорту (бокс), був чемпіоном України серед юніорів. Сам вирішив піти на строкову службу у Повітряних Силах України.

Під час АТО у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" чоловік боронив Піски, доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. За зразкову службу Сергій Сова був відзначений численними нагородами.

Рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - фрагмент тіла військового з Нікополя, 36-річного бійця 93-ї бригади Холодний Яр Сергія Сови 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка. ФОТОрепортаж 18+

"Я впізнала свого чоловіка за численними татуюваннями й жовто-синіми браслетиками, з якими Сергій не розлучався з 2014 року", – згадує дружина загиблого воїна Оксана. Ці браслетики як обереги йому подарували діти.

Рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - фрагмент тіла військового з Нікополя, 36-річного бійця 93-ї бригади Холодний Яр Сергія Сови 03

Старший син Сергія Марат написав листа президенту. Підліток просить сприяти швидшому поверненню тіла батька до рідного міста для гідного поховання. Також хлопець зазначає, що воліє, аби його батька нагородили, як Героя. На жаль, посмертно.

Рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - фрагмент тіла військового з Нікополя, 36-річного бійця 93-ї бригади Холодний Яр Сергія Сови 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+124
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.09.2022 22:26
+119
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19.09.2022 22:25
+107
Подяка синам України , які втримали навалу з мордора .
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19.09.2022 22:26
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19.09.2022 22:25 Відповісти
Царство Небесное Герою! 🙏🙏🙏 Пишу и плачу...😰 "Холодный Яр" освобождал
Сумщину...Сергей освобождал Сумщину...Слава Господу! Слава Украине! Героям
Слава! 💙💛
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20.09.2022 12:52 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.09.2022 22:26 Відповісти
Подяка синам України , які втримали навалу з мордора .
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19.09.2022 22:26 Відповісти
А войны бы могло и не быть, если бы не поржали в 2019
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19.09.2022 22:28 Відповісти
такої ні але б АТО тривало, просто повномаштабна була б відтягнута у часі. Які б рішення можна було б втілити щоби х..ло віддав забрався з України?
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19.09.2022 22:32 Відповісти
зміцнювати ЗСУ до стану, коли б х-ло не наважився напасти
зміцнювати національну єдність, свідомість і викорінювати вату, щоб х-ло не думав, що його тут на нього чекають медведчуки-рабіновичі, ЗЄ-ленські-єрмаки і десятки міліонів "какая разніца"

подивіться як зараз мілітирузується Польща -
концепція "ми маємо мати спроможність самотужки дати опір х-лу"
чи наважиться х-ло напасти на Польщу, Фінляндію чи Швецію, навіть якщо гниле НАТО не втрутиться?
ні, не наважиться, бо одержить "зимову війну" 1939 року
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19.09.2022 22:57 Відповісти
я з вами згоден, так було б і потрібно
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19.09.2022 23:03 Відповісти
щоб тт знав війна іде з 2014, якщо не враховувати минулі століття....наслідків таких могло б не бути це факт, але твій вкид гівна під цим текстом свідчить про твій низький моральний рівень...
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19.09.2022 22:52 Відповісти
про моральный уровень.

одно тело не так давно говорило что войну в своей голове он закончил.
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20.09.2022 00:22 Відповісти
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19.09.2022 22:58 Відповісти
нажаль так
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19.09.2022 23:00 Відповісти
Так, так, так, так, так.... строчив кулемет.
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19.09.2022 23:13 Відповісти
тупа курка
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19.09.2022 23:35 Відповісти
і не просто тупа курка а тупа зеленожопа курка
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20.09.2022 08:46 Відповісти
Так воно і є нажаль , досі більшість населення не в змозі провести причинно-наслідковий зв'язок у цій війні
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20.09.2022 08:20 Відповісти
"Отжать танк у россиян - молча: война глазами добровольцев из Сум"
https://www.youtube.com/watch?v=5ICjkz7EP2Q
Я сумчанка i будучи свiдком подiй початку вiйни, була шокована
розповiддю головних Героiв тих подiй...I якщо цiй "владi" все зiйде з рук,
то ми не заслуговуемо на гiдне життя...
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20.09.2022 14:08 Відповісти
Якби у бабусі була б мошонка з яєчками, то вона була б дідусем...
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19.09.2022 23:50 Відповісти
Боже, змилуйся!.. За що це нам??? Нехай життя стане пеклом для кожного росіянина без виключення
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19.09.2022 22:29 Відповісти
За що це нам???

за гріхи !!!!!!!!!!
ось це саме той випадок, коли війна за гріхи наші !!!!!!!
за легковажність, бездумство на виборах до своєї долі, долі близьких та України, за "какую разніцу", всє воруют і він ворує на Асвальтівництві замість зміцнення оборони і т.д. і т.п. !

осьо подивіться і запам'ятайте:
вот за це, що либиться перед нападом ворога, нам кара Господня
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19.09.2022 22:48 Відповісти
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19.09.2022 22:56 Відповісти
...."на майские"
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19.09.2022 22:58 Відповісти
Щось дєрмака не видно. Еге ж! Так в нього ж он-лайн сеанс з патрушевим і бортніковим.
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19.09.2022 23:09 Відповісти
Кодло жирує.
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19.09.2022 23:14 Відповісти
на крові.....
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19.09.2022 23:31 Відповісти
А попередні ***********? Можна подумати , що вони кращі. Всі думали про гроші, а не про Україну.
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20.09.2022 10:17 Відповісти
Та ще за те, що до Господа бiльшiсть молитов тiльки в мить скрути...
А потрiбно жити з Господом в серцi повсякчас! 🙏🙏🙏
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20.09.2022 13:45 Відповісти
Як казав Юрій Каракай (царство небесне) у 2019 році: "Крим і Донбас - це плата за зраду Ющенка українцями. Рахунки за Пороха прийдуть пізніше".

От рахунки і прийшли оплачуйте будь ласка.
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20.09.2022 08:03 Відповісти
Yurii Karakay

6 апреля ·

Коли ми переможемо, то раптом з'ясується, що кращі з тих, які залишаться живими, змушені будуть емігрувати, рятуючись від політичних переслідувань оскаженілої від вседозволеності влади, тотальної цензури і судового свавілля. Країна перетвореться на Білорусь зі своїм серіальним фюрером, населення якої буде хавати сотий сезон «Сватів» і голосувати за Слугу Народу.
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20.09.2022 08:33 Відповісти
ви тут маячню зелупооку несете пане
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20.09.2022 08:34 Відповісти
Yurii Karakay

27 июля ·

От ви думаєте, що за Зеленського голосували. Ні, насправді. Ви обирали зруйнований Гостомель, спалену «Мрію», Криворожецу на її рештках, масові зґвалтування дітей в Бучі і Бородянці, знищений Маріуполь, захоплений Херсон, підірвані мости, втрачену Луганщину, Харків під градами і Миколаїв, понівечені долі, загублені життя, десятки, сотні тисяч життів. Сподіваюсь, ви вдосталь поржалі?
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20.09.2022 08:45 Відповісти
а витаскать із забуття януковоща десь із підмосковія , де він рани зализував , коли партія регіонів вже розбіглась і зробити його премєром то шо ОЦЕ БУЛО ЗІ СТОРОНИ ЮЩЕНКА ВІДНОСНО МАЙДАНУ ???? я помню ці довгі розсусолювання про примирення і теребіння білосніжних манжетів на всих телеканалах !!
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20.09.2022 09:49 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою.
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19.09.2022 22:32 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним

мав чоловік кохану дружину, діточок, молодість, здоровья, плани на майбутнє... і ця мєлка наволочь моль плєшива відібрадла все.
нищити кацапів на пень !!!!

і це не син Героя має просити ЗЄ-лєнського про нагороду Герою-батьку, а навпаки, президент України має просити сина прийняти нагороду за захист України і життя батька
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19.09.2022 22:40 Відповісти
RIP HERO!
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19.09.2022 22:45 Відповісти
Хай ця рука до самої смерті сниться Зе актору як нагадування про "мір в глазах" .
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19.09.2022 22:45 Відповісти
Йому сниться заможне і безтурботне майбутнє, якщо нарід знову проголосує за "слугу Бені".
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19.09.2022 22:51 Відповісти
це фото з Бирючого, коли на нейтралці повільно вмирав Сержант Журавель
ЗЄ-лєнський взяв порятунок Журавля "під свій особистий контроль"
Сержант Журавель своєю смертю застерігав - такий "особистий контроль" буде і з усією Україною, зі всіма нами.
Ми не почули Сержанта Журавля, вже із неба....
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19.09.2022 23:09 Відповісти
Ми промовчали i це наша колективна провина iз зе...
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20.09.2022 13:51 Відповісти
Напевно ні , в нас є люди які є патріотами своєї країни .
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19.09.2022 23:19 Відповісти
Вічна пам'ять ...🖤
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19.09.2022 22:49 Відповісти
Низький уклін і вічна пам'ять цьому герою...
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19.09.2022 22:53 Відповісти
С.У.М.
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19.09.2022 22:54 Відповісти
А не можна той браслет з зотлілої руки закатованої в Ізюмі людини віддати Зеленському?Він так ******** браслети,як натяк на патріотизм,нехай поносить.Може проникнеться бідою,яку приніс в країну. Тільки не пишіть,що це жорстоко.Після перемоги ми всі жахнемося від кількості жертв.
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19.09.2022 22:54 Відповісти
Перша біда пройшла з Слов'янська на Донецьк , потім зелений коридор (від слова зеленський?) Полум'яні речі на параді на Хрещатику , нагородження
сраколизів -дєгєнєралів ......
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19.09.2022 23:07 Відповісти
це ти натякаєш на Пороха?
сраколизів -дєгєнєралів ...... ?
на Муженко, який зараз повернувся на службу і представлений Залужним до нагороди, на Генерала Марченко, Генерала Павловського, Генерала Забродського, Сирського, Наєва.....

рєдкосний ти фрукт, закинутий ще за кілька днів до нападу:
Анатолій Бойко 57d63d88
Реєстрація: 19.02.2022
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19.09.2022 23:39 Відповісти
Ти ще на рахівниці під стіл їздив і на г&вно "буба " казав коли я на Цензорі новини читав .
Гелетея чого не згадав патріот діванний
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20.09.2022 14:09 Відповісти
На жаль, але Боневтіку все це якось пофіг. Воно ще дужче буде піаритись перед світовими лідерами, що мов дивіться який я незламник, за українську символіку вбивають, а я в ній ходжу і буде делагацію за делегацією возити вже в місто Ізюм. І там ніхто навіть не подумає, що Ізюм на Слобожанщині і бункер в Києві - то різні речі. В Ізюмі воювали, а в бункері жирували.
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20.09.2022 07:22 Відповісти
Зе не вартий того, щоб тримати цi браслети героiчнои людини...
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20.09.2022 14:14 Відповісти
тележка постит и сразу удаляет постит и удаляет...
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19.09.2022 23:16 Відповісти
і з цим Аднім народом воно зібралось Дагавариватца
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19.09.2022 23:16 Відповісти
Їбаште кацапов всегда і вєздє ..
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19.09.2022 23:18 Відповісти
Отож бо й воно, що не думаєш, а варто, бо Зеля просто на рідкість покидьок, лицемір, брехун. Яник порівняно з ним - свята людина.
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19.09.2022 23:44 Відповісти
Зеля не самий кращій варіант президента в мирний час, багато помилок, навмісно чи ні, ми не володіемо достовірной інформаціею, щас маемо те що маемо. А потом , коли перможемо, погналі наш УКРАЇНСЬКИЙ срач))
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19.09.2022 23:55 Відповісти
Скажіть мені чому армія 2019 нічим не відрізняється від армії початку 2022 ?
Хоча різницю між 2014 і 2019 видно чітко.
В нас ССО підготовлене до взаємодії з НАТО, по їхніх стандартах.
Питання до вас такого зе- оптимістичного. Коли в нас закінчилась війна, що президент і його влада закинули посилення війська ?
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20.09.2022 08:54 Відповісти
а давай ти ватно-подляковський бот
Максим Дема

Реєстрація: 19.09.2022
підеш туди !
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19.09.2022 23:44 Відповісти
вже напився, сволота кацапська ?
і лика не вьяжеш
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20.09.2022 00:12 Відповісти
ну ти і дебіл))), можливо я для тебе і сволото, но в упор не можу понять, чому "кацапська"
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20.09.2022 00:24 Відповісти
Дивись дивана не розвали розходився
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20.09.2022 14:13 Відповісти
Порох? Не думаєш?! Офігенно! Подивись на соратників Пороха і на срань, що оточила Пісюаніста...різницю бачиш?

А Бутусов після Перемоги буде зелену 'владу" раком ставити. І ми з ним...
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19.09.2022 23:46 Відповісти
Ключевое выражение " Після Перемоги" , а щас на рашке долоні потирають, шо ми сремся
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20.09.2022 00:03 Відповісти
ми нє срьомся, ми холоднокрівно підтираємося, ЗЄ-лєю...
ліпше його не застосуєш.....
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20.09.2022 00:15 Відповісти
не бачу різниці!!! у тому то і проблема. той свіх ставив, а цей своіх.. А ми, *** , не владея информацией , только и можем по чатам ругаться.
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20.09.2022 00:18 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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19.09.2022 23:57 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя, за кожного помстимося! СЛАВА УКРАїНІ !
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20.09.2022 00:24 Відповісти
раша то є біда... але більша біда це Україна котора не захистить та не відплатить за своїх синів
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20.09.2022 00:44 Відповісти
Вічна Слава Герою! Муки, які він прийняв, загинувши за Незалежність нашої Батьківщини, ніколи не будуть забуті прийдешніми поколіннями українців!

Напревеликий жаль, в цій ситуації насторожує інше: старший син Сергія Сови, Марат, ще підліток. Судячи зі стилістики тексту листа, нажаль, є великий сумнів, що його писав підліток. Особливо в частині звернення до "преЗЕдента": "І мав би за честь прийняти від вас нагороду..." Невже хтось вирішив попіаритись навіть на наших закатованих москалями Героях?
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20.09.2022 01:07 Відповісти
Слів нема - РЕСПЕКТ, ШАНА, ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!
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20.09.2022 07:36 Відповісти
Шана
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20.09.2022 09:22 Відповісти
Героям Слава !
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20.09.2022 11:26 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою!!!
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20.09.2022 15:58 Відповісти
Вечная Память Героям Украины! СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.09.2022 19:25 Відповісти
Скільки ще загине синів та доньок України навіть не можу уявити! Вічна пам'ять всім загиблим за незалежність України!
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06.03.2023 16:50 Відповісти
 
 