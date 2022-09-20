Окупанти обстріляли Нікопольську громаду на Дніпропетровщині, випустили по населених пунктах понад 100 снарядів. ФОТО

Вночі окупанти обстріляли Нікопольську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами. Накрили "Градами" та важкою артилерією три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

"Ворог ударив по них 5 разів. Випустив на міста та села понад 100 снарядів. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.

У інших районах минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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