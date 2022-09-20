УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10586 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
18 419 105
війна (56332) допомога (5042) Словенія (122) танк (1655) техніка (1321)

Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків М-55S. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Словенія та Німеччина домовилися про схему "кругового обміну", внаслідок якої Україна отримає 28 модернізованих танків M-55S.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у  пресслужбі прем’єр-міністра Словенії Роберта Голоба.

Повідомляється, що Словенія в обмін на передані Україні танки отримає 35 німецьких вантажних автомобілів і п’ять автомобільних цистерн.

"Цей "круговий обмін" також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною", – зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Нідерланди домовилися про подальшу військову допомогу Україні

Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків М-55S 01

Як зазначає "Мілітарний", багато країн, у яких на озброєнні залишилися старі Радянські танки, провели їхню модернізацію. Словенія провела найглибшу модернізацію застарілих танків Т-55. Цю модернізацію проводили спільно Словенська компанія STO RAVNE та ізраїльська Elbit. У ході цих робіт модернізовано 30 машин.

Останній оновлений Т-55 було передано у збройні сили Словенії у 1999 році. У ході модернізації встановлено нову 105 мм гармату L7 з тепловим кожухом. На танки був встановлений динамічний захист, елементи якої добре видно на корпусі та башті. Система управління вогнем була покращена шляхом установки цифрового балістичного обчислювача. Зброя стабілізована у двох площинах. Встановлено новий приціл Fotona SGS-55 із лазерним далекоміром.

Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків М-55S 02

Також на машині встановили приціл командира Fotona COMTOS-55 з незалежною лінією візування стабілізації. Танк M-55S військових Словенії. Фото з відкритих джерел. Він дозволяє йому вести цілі й навіть проводити наведення гармати незалежно від навідника, якщо буде потрібно.

Сповіщувач про лазерне опромінення LIRD-1A пов’язаний із системою пуску димових гранатометів IS-6, які можуть бути автоматично активовані у разі надзвичайної ситуації. Танк M-55S військових Словенії.

Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків М-55S 03

Модернізація дизельного двигуна V-12 призвела до збільшення потужності з 520 к.с. до 600 к.с. Також танк був оснащений новими гумометалевими гусеницями.
Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків М-55S 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
Розумію, що зараз "зафакають" ці танки, цю новину й Словенію заодно - АЛЕ!
Шо в людей є - те й дають!
Так-що дякуем...
показати весь коментар
20.09.2022 08:36
+31
В любом случае лучше чем ничего
показати весь коментар
20.09.2022 08:36
+27
Дякуємо!
показати весь коментар
20.09.2022 08:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Нічого не можу сказати про цю техніку, бо не спеціаліст. Але дуже цікаво було б прочитати відгук нашого танкіста (що, мабуть, малоймовірно, вони зараз на "Цензорі" не сидять) - пішов би він у бій на цьому танку? Відразу все було б зрозуміло.
показати весь коментар
20.09.2022 12:13 Відповісти
Дауншифт наперегонки
показати весь коментар
20.09.2022 13:26 Відповісти
Не фукаейте!! Очень модернизирофанный танк Т-55!! Разфе , что пушка мелкофата!!......Т -54, Т-55, Т-62 это фсе танки из серии Т-54... с небольшим отличием!!!! Любой самый хренофый танк лучше БТРа.. скажите спасибо Польше , Чехии , и Слофакии, что дают и помогают хоть этим !! А ********* из ФРГ фообще нас игнорируют!!....,Хотя ф марте обещали горы (по 200-300) штук, танкоф и пушек!!..Таких бы модернизирофанных танкоф Т-55 штук-300-400 и россии придёт ******......Фсё рафно любой танк расчитан на один бой и ФСЁ.....****** и танку и экипажу!!.
показати весь коментар
20.09.2022 14:43 Відповісти
А де брати снаряди? Калібр 105.мм - у України нема.
показати весь коментар
20.09.2022 22:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 