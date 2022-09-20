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Кулеба обговорив із сенатором-республіканцем Рішем посилення ППО України

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив у Нью-Йорку питання підтримки України з республіканцем Джимом Рішем, який у 2019-2021 роках очолював комітет Сенату з міжнародних відносин.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ. 

"На нашій сьогоднішній зустрічі з сенатором Джимом Рішем я зосередився на способах посилення можливостей протиповітряної оборони України для кращого захисту українських міст і селищ від нищівних ракетних атак Росії. Я також наголосив на важливості визначення Росії державним спонсором тероризму", - зазначив він.

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Кулеба обговорив із сенатором-республіканцем Рішем посилення ППО України 01

Автор: Ірина Дашківська
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил в Нью-Йорке вопрос поддержки Украины с республиканцем Джимом Ришем, который в 2019-2021 годах возглавлял комитет Сената по международным отношениям.

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Почему не с Бобом Менендесом, действующим главой комитета??? Удивительно это.
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20.09.2022 09:47 Відповісти
Осенью на выборах в Палату представителей Конгресса изберут республиканцев типа в большинство...,злые языки кажуть что республиканцы против любой помощи Украине...типа Трамписты путлера...Хотя сам Трамп под следствием ФБР...а это срок и немалый... за воровство документов сверхсекретной важности...
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20.09.2022 09:52 Відповісти
 
 