Кулеба обговорив із сенатором-республіканцем Рішем посилення ППО України
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив у Нью-Йорку питання підтримки України з республіканцем Джимом Рішем, який у 2019-2021 роках очолював комітет Сенату з міжнародних відносин.
Про це Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"На нашій сьогоднішній зустрічі з сенатором Джимом Рішем я зосередився на способах посилення можливостей протиповітряної оборони України для кращого захисту українських міст і селищ від нищівних ракетних атак Росії. Я також наголосив на важливості визначення Росії державним спонсором тероризму", - зазначив він.
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Почему не с Бобом Менендесом, действующим главой комитета??? Удивительно это.