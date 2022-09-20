Українські військові захопили рідкісну командно-спостережну машину "Канонада" ворога на Харківщині. ФОТОрепортаж

Воїни ЗСУ змогли захопити рідкісну машину під час наступальних дій.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.

"Рідкісна та сучасна російська командно-спостережна машина 1В1003 на базі БТР-80 комплексу управління артилерією 1В198 "Канонада" захоплена українськими військами на Харківщині", - йдеться в повідомленні.









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