Українські військові захопили рідкісну командно-спостережну машину "Канонада" ворога на Харківщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Воїни ЗСУ змогли захопити рідкісну машину під час наступальних дій.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.
"Рідкісна та сучасна російська командно-спостережна машина 1В1003 на базі БТР-80 комплексу управління артилерією 1В198 "Канонада" захоплена українськими військами на Харківщині", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 ТутАхламон
показати весь коментар20.09.2022 09:52
+10 Павло Мокрицький 33213b33
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+8 Василий Воробец
показати весь коментар20.09.2022 09:50
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Будь ласка, зачекайте...
Тому хаймарси - це зброя старшого начальника, катаються уздовж всього фронту. А дивізіон крабів - "сідає" на зону відповідальності декількох бригад і перетворює контрбатарейну боротьбу, наприклад, в симфонію та кантату...
І я назвав найпростішу річ, яку можна зробити - виявити ланцюги постачальників та системно вплинути на це. А можна ж і основних "конструкторів" виявити, і склади/виробників того обладнання. Навіть якщо зараз це здається "смішними шпигунськими казочками", але і "партизани на херсонщині та мелітопольщині" здавались дивиною. А працюють же - підривають залізницю, підривають гауляйтерів.
Зрозумійте - армія та розвідка, це не справа геніальних Штирліців, а справа "СИСТЕМИ". Аби зрозуміти, звідки партизани, наприклад, взялися, достатньо почитати наказ ГШ про створення в кожній моторизованій бригаді роти/взводу для диверсійної боротьби. Десь це на тормозах виконують, а десь система сформувала ефективні підрозділи, які регулярно діють в тилу окупантів.
Так буде і в царині контррозвідки та агентурної роботи. Знайдуть людей, підготують, і побачимо серію "курили не в тому місці" на заводах та НДІ засрашки, де в штучному режимі виготовляють оті штучні РЕБ та РЕР.
Навіщо взагалі вся ця купа слів без жодного сенсу?
Тож повертаючись до вашого першого посту: ви несете відверту дурню. Командних машин, машин РЕБ та РЛС - в них (принаймні - було) багато, воно працює та вбиває досить (як для кацапів) ефективно. Звісно, у порівнянні з Ескалібурами, снарядами SMARt, ракетами M31A2 та HARM - воно "з гімна та палок". Але поки що і Ескалібуром чи HARM-ом ми відповідаємо не на кожне виявлення таких машин. Та й не виготовляємо ми того чудового заліза проти свинолупського "гімна та палок".
БТР з калькуляторами.
А то тюбік на сідухє мабуть від геморою.