Війська РФ обстріляли Сумщину та Чернігівщину: постраждали 2 особи, пошкоджено та зруйновано приватні будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли дві громади на Сумщині та дві громади на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Вчора ворог "Градами", САУ та мінометами накрив дві громади Сумщини та дві громади Чернігівщини. Пряме потрапляння в житловий будинок у Краснопільській громаді - це дім сімейної пара пенсіонерів. Двоє постраждали, перебувають у лікарні. Оселю відновити неможливо", - йдеться в повідомленні.

Також близько десятка приватних помешкань зазнали пошкоджень і руйнувань.

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