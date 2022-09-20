Війська РФ обстріляли Сумщину та Чернігівщину: постраждали 2 особи, пошкоджено та зруйновано приватні будинки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупаційні війська обстріляли дві громади на Сумщині та дві громади на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Вчора ворог "Градами", САУ та мінометами накрив дві громади Сумщини та дві громади Чернігівщини. Пряме потрапляння в житловий будинок у Краснопільській громаді - це дім сімейної пара пенсіонерів. Двоє постраждали, перебувають у лікарні. Оселю відновити неможливо", - йдеться в повідомленні.
Також близько десятка приватних помешкань зазнали пошкоджень і руйнувань.
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Василий Воробец
показати весь коментар20.09.2022 12:04 Відповісти Мені подобається 0
Мирон Левицький 97d5f3f1
показати весь коментар20.09.2022 17:38 Відповісти Мені подобається 0
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