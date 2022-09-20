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Війська РФ обстріляли Сумщину та Чернігівщину: постраждали 2 особи, пошкоджено та зруйновано приватні будинки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли дві громади на Сумщині та дві громади на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Вчора ворог "Градами", САУ та мінометами накрив дві громади Сумщини та дві громади Чернігівщини. Пряме потрапляння в житловий будинок у Краснопільській громаді - це дім сімейної пара пенсіонерів. Двоє постраждали, перебувають у лікарні. Оселю відновити неможливо", - йдеться в повідомленні.

Також близько десятка приватних помешкань зазнали пошкоджень і руйнувань.

Також читайте: Минулої доби окупанти обстріляли Білопільську, Середино-Будську й Шалигінську громади на Сумщині та Сновську на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли Сумщину та Чернігівщину: постраждали 2 особи, пошкоджено та зруйновано приватні будинки 01
Війська РФ обстріляли Сумщину та Чернігівщину: постраждали 2 особи, пошкоджено та зруйновано приватні будинки 02
Війська РФ обстріляли Сумщину та Чернігівщину: постраждали 2 особи, пошкоджено та зруйновано приватні будинки 03
Війська РФ обстріляли Сумщину та Чернігівщину: постраждали 2 особи, пошкоджено та зруйновано приватні будинки 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Сволота
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20.09.2022 12:04 Відповісти
Поки не буде відповіді це буде продовжуватись.
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20.09.2022 17:38 Відповісти
 
 