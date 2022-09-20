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Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на півдні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду матеріали стосовно ще одного агента спецслужб РФ. Він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення артилерійських підрозділів ЗСУ біля південного фронту.

Про це повідомляють у прсесслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на півдні, - СБУ 01

"Насамперед зловмисник намагався встановити позиції українських дивізіонів реактивних систем залпового вогню. Співробітники СБУ затримали російського агента під час спецоперації в Одесі у червні.


Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на півдні, - СБУ 02

У затриманого вилучено бойову гранату, майже пів кілограма тротилу з електродетонатором, а також мобільний телефон з перепискою. За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель. Зібрані ним дані окупанти планували використати для масованих ракетних ударів і проведення диверсій. Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і нейтралізували ці спроби", - йдеться у повідомленні.

Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на півдні, - СБУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже є вироки суду щодо дев’яти російських військових, - генпрокурор Костін

Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Обвинувальний акт скеровано до суду.
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Топ коментарі
+14
Не вся вата згоріла в Одесі. Не вся.
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20.09.2022 11:37
+5
во время военного времен --- вернуть смертную казнь
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20.09.2022 11:49
+2
Этого - вокруг Одессы. Вокруг Николаева - это другого, из новости выше.
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20.09.2022 12:02
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Не вся вата згоріла в Одесі. Не вся.
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20.09.2022 11:37 Відповісти
во время военного времен --- вернуть смертную казнь
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20.09.2022 11:49 Відповісти
с такой ****** в ЕС не возьмут.
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20.09.2022 11:51 Відповісти
еще один неудачный стартап.
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20.09.2022 11:49 Відповісти
100% в СИЗО повесится
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20.09.2022 11:52 Відповісти
Нет. Для этих в СИЗО отдельная хата. А на западе отдельное ИТУ организуют сейчас, а то их просто дохера становится.
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20.09.2022 12:01 Відповісти
Отако як ця **** валяється на асфальті, прив'зати мотузкою до бампера і дати коло кругом Миколаєва!
Мотузку потім випрати...
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20.09.2022 11:57 Відповісти
Этого - вокруг Одессы. Вокруг Николаева - это другого, из новости выше.
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20.09.2022 12:02 Відповісти
Одеса - Миколаїв - коло навкруги Миколаїва - Миколаїв - Одеса!
Не?
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20.09.2022 12:12 Відповісти
Люди не поймут зачем веревка за машиной волочится.
А дизель лучше бойцам отдать.
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20.09.2022 12:25 Відповісти

""
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20.09.2022 12:38 Відповісти
Ракова метастаза
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20.09.2022 12:10 Відповісти
Это не Труха!!!!
Не того поймали?
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20.09.2022 13:05 Відповісти
Зрадників потрібно прибирати по - тихому , без розголосу 😠
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20.09.2022 13:27 Відповісти
 
 