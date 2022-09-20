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Столтенберг Єнс (1343) Дуда (624) Майя Санду (204) Алар Каріс (50)

Президенти Польщі, Естонії, Молдови та генсек НАТО разом полетіли до Нью-Йорка: Говоритимуть про агресію РФ та підтримку України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Президенти Польщі, Естонії, Молдови та генсек НАТО полетіли до Нью-Йорка одним рейсом, літаком польського президента Анджея Дуди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом з президентом Анджеєм Дудою до США на сесію Генасамблеї ООН прямують генсек НАТО Єнс Столтенберг, президентка Молдови Мая Санду та президент Естонії Алар Каріс", - зазначили в канцелярії Дуди.

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що на Генасамблеї планує говорити про агресію РФ проти України, підтримку України та необхідність реформи Ради безпеки ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід не має боятися поразки Росії у її війні проти України, - президент Естонії Каріс

Президенти Польщі, Естонії, Молдови та генсек НАТО разом полетіли до Нью-Йорка: Говоритимуть про агресію РФ та підтримку України 01
Президенти Польщі, Естонії, Молдови та генсек НАТО разом полетіли до Нью-Йорка: Говоритимуть про агресію РФ та підтримку України 02

Автор: Богдан Гуньковський
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когда там выборы генсека наты?....русня точно сгорит если джонсона выберут или грибаускайте)останкинский Барад-дур запалыхает изнутри от огня пердаков)
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20.09.2022 11:44 Відповісти
gde to ja slihal shto amerikanci lavrushe jakobi dali vizu dlja vizitu OOH - ALE.....obichnuju - nijakih dip-samoletov i "komandi" iz 50ti fsbshnikov. Vrode kak tot strusil ehatj
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20.09.2022 11:46 Відповісти
Cargo для лошадей😂
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20.09.2022 11:56 Відповісти
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20.09.2022 11:56 Відповісти
Поскольку это уже война цивилизованного мира с людоедами. Под любым предлогом вводите войска НАТО в Украину
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20.09.2022 11:47 Відповісти
Щодо позиції Молдови за період повномасштабки є низка питань, але все таки дивишся і розумієш яка ж класна ця Санду. До сих пір згадується як гуляла інетом фотка під час якоїсь конференції за напівзакритими дверима, де вона відчитувала Зе і Ярамака по ситуації з Чаусом немов дітей, і при цьому реально дивилася на Ярмака з таким виглядом типу ти хто взагалі такий, я з офіційною особою розмовляю, а не з завхозом.
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20.09.2022 11:58 Відповісти
 
 