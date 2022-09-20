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Президенти Польщі, Естонії, Молдови та генсек НАТО разом полетіли до Нью-Йорка: Говоритимуть про агресію РФ та підтримку України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Президенти Польщі, Естонії, Молдови та генсек НАТО полетіли до Нью-Йорка одним рейсом, літаком польського президента Анджея Дуди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Разом з президентом Анджеєм Дудою до США на сесію Генасамблеї ООН прямують генсек НАТО Єнс Столтенберг, президентка Молдови Мая Санду та президент Естонії Алар Каріс", - зазначили в канцелярії Дуди.
Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що на Генасамблеї планує говорити про агресію РФ проти України, підтримку України та необхідність реформи Ради безпеки ООН.
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KosAn30 JT26
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