На Харківщині викрито зрадників, які допомагали ворогу будувати бліндажі та патрулювати міста, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДБР викрило зрадників у Вовчанську та Куп’янську, лісничого та експравоохоронців, які допомагали окупантам будувати бліндажі та патрулювати міста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

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"У Вовчанську Харківської області ДБР затримало головного лісничого, який під час тимчасової окупації міста погодився на співпрацю із загарбниками. Він взявся керувати лісгоспом та організовувати заготівлю деревини для будівництва укріплень та бліндажів загарбників. Після успішного наступу Збройних Сил України лісничий почав переховуватися від правосуддя, але його знайшли і затримали. Готується повідомлення про підозру за фактом державної зради", - йдеться у повідомленні.





Також у Вовчанську та Куп’янську ДБР у взаємодії із ГУНП в Харківській області викрило двох колишніх правоохоронців.

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"Після нападу РФ на Україну ці особи почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції. Вони проводили обшуки у місцевого населення, вилучали зброю та патрулювали міста.Експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді", - додають у ДБР.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.