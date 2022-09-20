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На Харківщині викрито зрадників, які допомагали ворогу будувати бліндажі та патрулювати міста, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ДБР викрило зрадників у Вовчанську та Куп’янську, лісничого та експравоохоронців, які допомагали окупантам будувати бліндажі та патрулювати міста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

"У Вовчанську Харківської області ДБР затримало головного лісничого, який під час тимчасової окупації міста погодився на співпрацю із загарбниками. Він взявся керувати лісгоспом та організовувати заготівлю деревини для будівництва укріплень та бліндажів загарбників. Після успішного наступу Збройних Сил України лісничий почав переховуватися від правосуддя, але його знайшли і затримали. Готується повідомлення про підозру за фактом державної зради", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині викрито зрадників, які допомагали ворогу будувати бліндажі та патрулювати міста, - ДБР 01
На Харківщині викрито зрадників, які допомагали ворогу будувати бліндажі та патрулювати міста, - ДБР 02

Також у Вовчанську та Куп’янську ДБР у взаємодії із ГУНП в Харківській області викрило двох колишніх правоохоронців.

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"Після нападу РФ на Україну ці особи почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції. Вони проводили обшуки у місцевого населення, вилучали зброю та патрулювали міста.Експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді", - додають у ДБР.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
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Топ коментарі
+16
Чому серед зрадників так багато "екс-правоохоронців", "екс-сбушників", колишіх силовиків?
Це - щось пороблене...
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20.09.2022 12:20
+12
А що закони військового часу непрацюють?Ось поясніть навіщо вони потрібні країні ці манкурти зрадники?
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20.09.2022 12:17
+11
Відкіля у цій гниди Українські військові ботинки, чи нові хозяї підігнали.
ОТАК БУВАЄ КОЛИ У ЛЮДИНИ НЕМАЄ В ГОЛОВІ ТАКОГО ПОНЯТТЯ ЯК БАТЬКІВЩИНА І
ЇХ ВИХОВУЮТЬ ДЕБІЛЬНІ СЕРІАЛИ "СКОТИ".
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20.09.2022 12:24
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Чергові мерзенні гниди.ДБР-респект...
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20.09.2022 12:13 Відповісти
Через це Україні важко звільняти території тому війна може бути і в 2023 році
Бо є багато таких людей що ******* руський мир вони шкодять державі
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20.09.2022 12:17 Відповісти
А що закони військового часу непрацюють?Ось поясніть навіщо вони потрібні країні ці манкурти зрадники?
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20.09.2022 12:17 Відповісти
Какие именно законы военного времени? Назовите номера, вместе почитаем.
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20.09.2022 13:15 Відповісти
Чому серед зрадників так багато "екс-правоохоронців", "екс-сбушників", колишіх силовиків?
Це - щось пороблене...
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20.09.2022 12:20 Відповісти
Туда шли работать не самые лучшие слои населения и с определенными целями.
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20.09.2022 13:18 Відповісти
Якщо узагальнити, то майже вся мерзота - держслужбовці. Чінуши-паразити з гарними окладами, які їм всі ці місяці платили. Тільки в Ізюмі весь ПФ - колаборанти. Щоб людям зараз нарахувати пенсії - привозять спеціалістів з інших областей.
І цю погань прикоритну навіть не збираються скорочувати.
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20.09.2022 13:46 Відповісти
Відкіля у цій гниди Українські військові ботинки, чи нові хозяї підігнали.
ОТАК БУВАЄ КОЛИ У ЛЮДИНИ НЕМАЄ В ГОЛОВІ ТАКОГО ПОНЯТТЯ ЯК БАТЬКІВЩИНА І
ЇХ ВИХОВУЮТЬ ДЕБІЛЬНІ СЕРІАЛИ "СКОТИ".
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20.09.2022 12:24 Відповісти
а проспект жукова? вже не треба? там завжди був розсадник кацапізму
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20.09.2022 12:28 Відповісти
На гілляку гнид.Бо інакше цьому бл###дству кінця-краю не буде.
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20.09.2022 12:45 Відповісти
это Всё клоун Зеленский и слуги народа!! понабирали в облсоветы и исполкомы, а также в громады и все силовые структуры всякую пророссийскую сволочь во главе с продажным жидом Кернесом, а теперь имеем отрицательный результат!! Фсё было сделано назло...... !!Лишь бы не фыиграли местные фыборы депутаты от Порошенко или Тимошенко!!... Фспомните сколько фони было и ещё сколько фони они будет фокруг проспекта изфергу Жукофу!!.... Харькофскую область нужно фсю "перетрахать" от кацапоф!!
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20.09.2022 15:34 Відповісти
 
 