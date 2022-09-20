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Білорусь (5966) Росія (47179) Ілон Маск (159) Starlink (102)

Starlink запрацював навіть в Антарктиді. Мережа недоступна лише в РФ, Білорусі та ще кількох країнах. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Технології

Супутникова інтернет-мережа Starlink почала працювати на всіх континентах Землі.

Про це у Twitter заявив глава SpaceX Ілон Маск, інформує Цензор.НЕТ.

"Starlink тепер працює на всіх континентах, включаючи Антарктиду", – написав він.

Без доступу до Starlink залишилися лише Білорусь, Росія, Китай, Іран, Сирія, Афганістан та Північна Корея.

Крім того,доступ до Starlink відсутній на тимчасово окупованих територіях України - в Криму та ОРДЛО, а також у районах, які безпосередньо межують з РФ та РБ.

Також читайте: SpaceX вивела на орбіту ще понад пів сотні супутників Starlink

Starlink запрацював навіть в Антарктиді. Мережа недоступна лише в РФ, Білорусі та ще кількох країнах 01
Starlink запрацював навіть в Антарктиді. Мережа недоступна лише в РФ, Білорусі та ще кількох країнах 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Ізгої ідуть за рускім кораблем.
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20.09.2022 13:25
+4
А кацапам і не потрібно у них "батут рогозіна" все "рішаєт".
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20.09.2022 13:29
+4
Якби не Старлінк, то українці нічого б не знали ні про героїчну оборону Маріуполя і МК Азовсталь, а ні про трагічну долю їх захисників.
Усе б покрив "туман війни" і морок інформаційного небуття.
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20.09.2022 13:35
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Ізгої ідуть за рускім кораблем.
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20.09.2022 13:25 Відповісти
И Венесуэла тоже.
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20.09.2022 13:28 Відповісти
Вєнєсуелі зараз не до інтернету... якщо там ситуація з позаминулого року не змінилася (а чого б їй мінятися?), то там нарід цікавлять більш приземлені питання - як не померти з голодухи і чим підтерти сраку коли лопухи повʼянуть.
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20.09.2022 13:45 Відповісти
Так там круглий рік лЄто. Закінчаться лопухи в хід підуть банани
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20.09.2022 14:07 Відповісти
Ну тоді я за них не переймаюся Виживуть.
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20.09.2022 15:42 Відповісти
ще Куба
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20.09.2022 15:32 Відповісти
А кацапам і не потрібно у них "батут рогозіна" все "рішаєт".
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20.09.2022 13:29 Відповісти
За те в кацапстані намалювали самий великий портрет *****.
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20.09.2022 13:29 Відповісти
вся територія мордору-велике )(уйло.
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20.09.2022 14:01 Відповісти
А может приоткрыть нашим ДРГ на России доступ? Чтобы не через кацапских провайдеров работать с некоторыми вещами, особенно где-то около Транссиба, когда нужно будет взрывать мосты над реками и Интернета там может не быть? Вполне же технически можно.
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20.09.2022 13:31 Відповісти
а без інтернету ДРГ підірвати ті мости не зможе? ДРГ працюють тільки в зоні покриття?
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20.09.2022 13:42 Відповісти
Показово! В раковій пухлині взагалі нічого не повинно працювати "нєскремного"
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20.09.2022 13:32 Відповісти
Якби не Старлінк, то українці нічого б не знали ні про героїчну оборону Маріуполя і МК Азовсталь, а ні про трагічну долю їх захисників.
Усе б покрив "туман війни" і морок інформаційного небуття.
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20.09.2022 13:35 Відповісти
Він виконав набагато приземленішу роль - став первинним звязком наших військових операцій. На початку війни наші канали оперативного зв'язку були атаковані і старлінк нас порятував. Крім того наша Кропива, яка власне потребувала стабільного звязку на достатньо великих віддалях, власне і отримала великий поштовх завдяки старлінку. Недарма генштаб окупаційних військ істерив і тупотів ніжками на Маска
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20.09.2022 14:07 Відповісти
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20.09.2022 13:37 Відповісти
kacap proslushivaet vrazhesky intyrneti
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20.09.2022 13:51 Відповісти
І не треба включати, будь ласка.
Треба максимально видалити ракову пухлину мордора з тіла нещасної планети. І хай собі там одне з одним в скрєпні бутилочки граються.
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20.09.2022 13:38 Відповісти
Ой, а што ж такоє? А прастих людєй та зашто? (С) арія кацапського лібєрала.
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20.09.2022 13:43 Відповісти
Сразу видно как сейчас идеологически/политически поделен наш мир.
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20.09.2022 13:44 Відповісти
Якось синя площа покриття Старлінку території України відображає ймовірні лінії фронту з пітьмою на найближчі 2-3 місяці.
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20.09.2022 13:47 Відповісти
Афріка уся. рашка зовсім ніт.
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20.09.2022 15:02 Відповісти
 
 