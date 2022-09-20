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Starlink запрацював навіть в Антарктиді. Мережа недоступна лише в РФ, Білорусі та ще кількох країнах. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Технології
Супутникова інтернет-мережа Starlink почала працювати на всіх континентах Землі.
Про це у Twitter заявив глава SpaceX Ілон Маск, інформує Цензор.НЕТ.
"Starlink тепер працює на всіх континентах, включаючи Антарктиду", – написав він.
Без доступу до Starlink залишилися лише Білорусь, Росія, Китай, Іран, Сирія, Афганістан та Північна Корея.
Крім того,доступ до Starlink відсутній на тимчасово окупованих територіях України - в Криму та ОРДЛО, а також у районах, які безпосередньо межують з РФ та РБ.
Топ коментарі
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+4 mykola1a3 Vasylev
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+4 Тонка червона лінія
показати весь коментар20.09.2022 13:35
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Усе б покрив "туман війни" і морок інформаційного небуття.
Треба максимально видалити ракову пухлину мордора з тіла нещасної планети. І хай собі там одне з одним в скрєпні бутилочки граються.