Starlink запрацював навіть в Антарктиді. Мережа недоступна лише в РФ, Білорусі та ще кількох країнах. КАРТА

Супутникова інтернет-мережа Starlink почала працювати на всіх континентах Землі.

Про це у Twitter заявив глава SpaceX Ілон Маск, інформує Цензор.НЕТ.

"Starlink тепер працює на всіх континентах, включаючи Антарктиду", – написав він.

Без доступу до Starlink залишилися лише Білорусь, Росія, Китай, Іран, Сирія, Афганістан та Північна Корея.

Крім того,доступ до Starlink відсутній на тимчасово окупованих територіях України - в Криму та ОРДЛО, а також у районах, які безпосередньо межують з РФ та РБ.

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