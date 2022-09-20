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На Київщині виявили тіла двох осіб, яких катували та вбили російські окупанти, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Бучанському районі виявили поховання двох тіл зі слідами тортур.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"19 вересня 2022 року у лісосмузі поблизу села Мироцьке Бучанського району Київської області виявлено поховання двох осіб зі слідами тортур. У вбитих зав’язані за спиною руки, а на шиї скотч. Встановлено, що військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації частини Київської області розташовували свої позиції поблизу лісу у населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

З метою ідентифікації осіб та встановлення причин смерті буде проведено судово-медичну та молекулярно-генетичну експертизи.

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На Київщині виявили тіла двох осіб, яких катували та вбили російські окупанти, - Офіс Генпрокурора 01
На Київщині виявили тіла двох осіб, яких катували та вбили російські окупанти, - Офіс Генпрокурора 02
На Київщині виявили тіла двох осіб, яких катували та вбили російські окупанти, - Офіс Генпрокурора 03
На Київщині виявили тіла двох осіб, яких катували та вбили російські окупанти, - Офіс Генпрокурора 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Полная ликвидация паРаши и её быдломассы.
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20.09.2022 14:14 Відповісти
півроку вже майже з часу як ці уроди здриснули з під Києва
і ще знаходять тіла закатованих
а вони тут були лише місяць

я просто не хочу думати, про те, скільки років ми будемо знаходити подібне в місцях, де раша була півроку

а скільки кісток буде знайдено у штольнях на Донбасі за перебування раші там впродовж майже дев'яти років...

людожерська нація з людожерським поводженням має перебувати десь окремо від решти людства.

ЗА ПАРЄБРІКОМ
АЛЕ ТАКОЇ ВИСОТИ, ЩОБ НЕ ПОВИЛАЗИЛИ НАВІТЬ ГЛЯНУТИ, ЩО РОБИТЬСЯ ДОВКОЛА
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20.09.2022 14:26 Відповісти
На першому фото у людини відрубані ступні !!! Рашисти і те бидло яке називають русским народом повинні бути випалені на Землі !
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21.09.2022 07:50 Відповісти
 
 