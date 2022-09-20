Наслідки російських обстрілів населених пунктів Запорізької області. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Ворожої атаки зазнали обласний центр, а також населені пункти Пологівського, Василівського та Запорізького районів. Унаслідок акту збройної агресії є поранені та загиблі громадяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"19 вересня, упродовж доби, окупаційні війська завдали 9 ракетних ударів по Запоріжжю. Ще одна ракета прилетіла в село Привітне Запорізької області. Удари спричинили пошкодження житлової та критичної інфраструктур регіону, а також транспортних засобів громадян.

Крім того, за попередню добу зафіксовано обстріли Оріхова, Червоної Криниці, Гуляйполя, Новоселівки, Успенівки, Добропілля, Рівнопілля, Приморського.

Ворог прицільно бив по домівках місцевих жителів, внаслідок чого пошкоджено не тільки їхні оселі, але й прилеглу прибудинкову територію, господарчі споруди, сільськогосподарську техніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілів російські загарбники травмували цивільних людей. У результаті отриманих поранень одна людина загинула.

За кожним фактом збройних злочинів співробітники поліції зібрали матеріали та передали їх до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінальних проваджень за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Поліція Запорізької області залишається на варті безпеки, продовжує виконувати службові завдання в умовах війни та контролювати оперативну ситуацію в регіоні.

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