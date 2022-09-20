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На благодійному заході з Жаданом у Відні зібрали понад 3 тис. євро для забезпечення гуманітарних потреб Харкова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Відні відбулась дискусія "Габсбург, який міг стати українським королем" з нагоди річниці прем’єри знакової національної опери "Вишиваний. Король України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гроші, виручені з продажу квитків, сувенірної продукції і книг, творів харківських митців Белли Логачової, Марічки Рубан і Романа Мініна, амбасадорів проекту "Вишиваний. Король України" - загальна сума 3205 євро, - перерахують Благодійному фонду "Україна ХХІ" Всеволода Кожемяка для забезпечення гуманітарних потреб Харкова.

У дискусії взяли участь автор лібрето Сергій Жадан та продюсерка проєкту Олександра Саєнко.

"Тиждень тому у своєму зверненні до учасників дискусії Statement Ukraine, приуроченої до відкриття виставки сучасного мистецтва viennacontemporary, міністр інформаційної політики і культури Олександр Ткаченко звернув увагу на спільні моменти в історії України і Австрії і запевнив, що наша авангардна опера обов'язково приїде до Відня, музичної столиці світу. Надзвичайно приємно отримувати високу оцінку нашої роботи від глядачів, музичних критиків і офіційних представників держави. А ми поки що готуємо показ відеоверсії, створенню якої присвятили багато зусиль. Впевнена, що це буде черговий успіх", - зазначила продюсерка Олександра Саєнко

Прем’єра сучасної української опери "Вишиваний. Король України", яку назвали знаковою оперою часів Незалежності, відбулась у Харкові 1 жовтня 2022 року як результат парнерства БФ "Україна ХХІ" і ХНАТОБ / Схід OPERA.

Композиторкою виступила Алла Загайкевич, автором лібрето - Сергій Жадан, а режисером-постановником - Ростислав Держипільський.

В основі лібрето - реальна історія нащадка найвпливовішої монаршої династії Європи Вільгельма фон Габсбурґ-Лотаринзького, якого називали Василем Вишиваним і вважали ймовірним претендентом на український трон. Василь Вишиваний став національним героєм нової України.

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На благодійному заході з Жаданом у Відні зібрали понад 3 тис. євро для забезпечення гуманітарних потреб Харкова 01
На благодійному заході з Жаданом у Відні зібрали понад 3 тис. євро для забезпечення гуманітарних потреб Харкова 02
На благодійному заході з Жаданом у Відні зібрали понад 3 тис. євро для забезпечення гуманітарних потреб Харкова 03
На благодійному заході з Жаданом у Відні зібрали понад 3 тис. євро для забезпечення гуманітарних потреб Харкова 04
На благодійному заході з Жаданом у Відні зібрали понад 3 тис. євро для забезпечення гуманітарних потреб Харкова 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Працівник Харківської міськради мігби трохи кинути,але він свій порше у автомийку відвіз.
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20.09.2022 16:59 Відповісти
It's enough to make cats lough !
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20.09.2022 17:24 Відповісти
Не дивно. Адже в Відні оселились найбідніші українці. Цікаво, а скільки зібрали судді на запобіжному заході Трухіну?
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20.09.2022 17:38 Відповісти
Непогано влаштувався... А як почуваються його собаки?
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20.09.2022 17:38 Відповісти
Так підпишіться і на нього, і на Собак, будете завжди в курсі, що, де і як.
"Непогано влаштувався..." звучить якось образливо щодо людини, яка для України зробила більше, ніж всі дописувачі Цензора, разом узяті.
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20.09.2022 17:46 Відповісти
Вибачте, але це ніщо для воюючої країни. Тут люди збирають більше. Може чимось корисним би зайнялись?
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20.09.2022 18:14 Відповісти
Бляха, звідки ж ви такі беретеся, співгромадяни їбучі. Ну ладно, не знати, хто такий Жадан, в інфопомийційній помийці це не дивно. Но спочатку, ніж відправити свій висір, можна ж загуглити трохи. Невже зовсім не чули такого прізвища? Я вже писав вище, ця людина ще до 24-го зробила для України більше, ніж всі тут разом, а після 24-го, ну, мабуть тільки Притула більше в матеріальному плані з часників. А про нематеріальний вплив годі й базікати, Жадан - це ******* Україна в освічених громадах.
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22.09.2022 13:24 Відповісти
 
 