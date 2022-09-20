На благодійному заході з Жаданом у Відні зібрали понад 3 тис. євро для забезпечення гуманітарних потреб Харкова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Відні відбулась дискусія "Габсбург, який міг стати українським королем" з нагоди річниці прем’єри знакової національної опери "Вишиваний. Король України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гроші, виручені з продажу квитків, сувенірної продукції і книг, творів харківських митців Белли Логачової, Марічки Рубан і Романа Мініна, амбасадорів проекту "Вишиваний. Король України" - загальна сума 3205 євро, - перерахують Благодійному фонду "Україна ХХІ" Всеволода Кожемяка для забезпечення гуманітарних потреб Харкова.
У дискусії взяли участь автор лібрето Сергій Жадан та продюсерка проєкту Олександра Саєнко.
"Тиждень тому у своєму зверненні до учасників дискусії Statement Ukraine, приуроченої до відкриття виставки сучасного мистецтва viennacontemporary, міністр інформаційної політики і культури Олександр Ткаченко звернув увагу на спільні моменти в історії України і Австрії і запевнив, що наша авангардна опера обов'язково приїде до Відня, музичної столиці світу. Надзвичайно приємно отримувати високу оцінку нашої роботи від глядачів, музичних критиків і офіційних представників держави. А ми поки що готуємо показ відеоверсії, створенню якої присвятили багато зусиль. Впевнена, що це буде черговий успіх", - зазначила продюсерка Олександра Саєнко
Прем’єра сучасної української опери "Вишиваний. Король України", яку назвали знаковою оперою часів Незалежності, відбулась у Харкові 1 жовтня 2022 року як результат парнерства БФ "Україна ХХІ" і ХНАТОБ / Схід OPERA.
Композиторкою виступила Алла Загайкевич, автором лібрето - Сергій Жадан, а режисером-постановником - Ростислав Держипільський.
В основі лібрето - реальна історія нащадка найвпливовішої монаршої династії Європи Вільгельма фон Габсбурґ-Лотаринзького, якого називали Василем Вишиваним і вважали ймовірним претендентом на український трон. Василь Вишиваний став національним героєм нової України.
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