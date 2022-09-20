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У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У звільненій Козачій Лопані на Харківщині знайшли дві катівні.

Про це повідомляє прокуратура Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю. Наразі встановлюється потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронцями збирається доказова база для встановлення правосуддя над російськими військовими", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування триває.

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У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 01
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 02
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 03
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 04
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 05
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 06
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 07
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 08
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 09
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 10
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 11
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 12
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 13
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 14
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 15
У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура 16

Автор: Богдан Гуньковський
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Уроды . До ЕС ещё не дошло ? "Танки не дадим , самолёты не дадим ..."
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20.09.2022 18:08 Відповісти
НКВД не ушло. НКВД это суть кацапья.
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20.09.2022 18:40 Відповісти
 
 