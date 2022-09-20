У Козачій Лопані виявили дві катівні, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У звільненій Козачій Лопані на Харківщині знайшли дві катівні.
Про це повідомляє прокуратура Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю. Наразі встановлюється потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронцями збирається доказова база для встановлення правосуддя над російськими військовими", - йдеться в повідомленні.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування триває.
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показати весь коментар20.09.2022 18:08 Відповісти Мені подобається 9
Нестор Несторенко
показати весь коментар20.09.2022 18:40 Відповісти Мені подобається 8
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