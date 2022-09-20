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На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136", – Повітряні сили ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
20 вересня бійці ЗСУ збили на півдні України російський штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
"20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь"" збито черговий російський штурмовик Су-25.
А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".
Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+24 Павло ШОвте
показати весь коментар20.09.2022 20:06
+16 Valter Valter
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+14 AbOriginal_UA
показати весь коментар20.09.2022 20:06
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Я не керуюся в житті принципом ідіотів "вірю/невірю", а піддаю усю інформацію аналізу. Але руцьким ванькам, і їх українським ватним візаві типу тебе легше не напружуватися.
ОК Південь - трошки пізніше за сьогодні відзвітує.