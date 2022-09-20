УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12316 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
12 612 32
війна (56365) Миколаївська область (1821) ППО (1824) Херсонщина (4250) Повітряні сили (1248)

На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136", – Повітряні сили ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

грач,су25

20 вересня бійці ЗСУ збили на півдні України російський штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь"" збито черговий російський штурмовик Су-25.

А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".

На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136, – Повітряні сили ЗСУ 01
На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136, – Повітряні сили ЗСУ 02

 Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Російський безпілотник "Картограф" знищено на Миколаївщині. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Зелевилупки ще не розірвали дипвідносини з Іраном? І що там з літаком, збитим терористами в січні 2020 - відшкодовувати думає Україна, чи монопокидьки на "********" тягнуть?
показати весь коментар
20.09.2022 20:06
+16
Когда мы уже кинем предьяву Ирану за войну против Украины? Мало того что ударные дроны поставляют рашистам так я даже не сомневаюсь что сами иранские военные ети дроны и управляют. Так как для того чтобы ими управлять, как говорил Арестович, нужно учиться до 5 месяцев. А рашисты с ходу как завезли так сразу же начали ети дроны применять.
показати весь коментар
20.09.2022 20:13
+14
А шо, Ирану ещё не вдули за поставку дронов ?
показати весь коментар
20.09.2022 20:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Первый шахид пошел,много их выпустить не могли.
показати весь коментар
20.09.2022 20:04 Відповісти
Вчера в мск с очередным визитом прибыл иранский грузовой Ил-76 EP-PUS авиакомпании Pouya Air. За 10 дней это уже третий рейс из Тегерана в аэропорт Внуково
показати весь коментар
20.09.2022 20:08 Відповісти
то фігня..головне голодним іранцям побільше зерна вивезти і просто так віддати.
показати весь коментар
20.09.2022 20:20 Відповісти
це не перший,наші уже говорили.що вони за допомогою цих дронів уже знищили наші дві 155 гаубиці і дві 122 гаубиці.
показати весь коментар
20.09.2022 20:08 Відповісти
Не бреши 152 мм і то не точна інфа
показати весь коментар
20.09.2022 20:13 Відповісти
ну помилився цифрою,зразу треба в брехні звинувачувати?
показати весь коментар
20.09.2022 20:36 Відповісти
Ну все, бидло підхопило фейк і буде розносити його як коронавірус
показати весь коментар
20.09.2022 21:14 Відповісти
ну по перше бидло це ти, та ще й кацапське,а все тому,що тільки кацапи можуть починати діалог з образ а по друге це не фейк, тому що людина яку цю інформацію підтверджувала це герой України, бойовий офіцер, хоча тут уже твоя спарва вірити цьому чи ні,ми у вільній країні живемо, але ображати не варто,якщо прагнеш рухатися до цивілізації і Європи,а не бути кацапом який не поважає іншої думки і інших людей, так що на данний момент рівень твого світогладу, манер і вихованості на рівні руського ваньки із за поребрика
показати весь коментар
20.09.2022 21:18 Відповісти
Кому підтвердив тобі? Чи заяви якихось позаштатних журнашлюшок з непрофільного видання для тебе доказ? Фейк як з'явився, так і зникнув, і залишився лише в головах недоумків, яким легко навішати лапши про будь-що.
Я не керуюся в житті принципом ідіотів "вірю/невірю", а піддаю усю інформацію аналізу. Але руцьким ванькам, і їх українським ватним візаві типу тебе легше не напружуватися.
показати весь коментар
20.09.2022 21:37 Відповісти
""вірю/невірю", а піддаю усю інформацію аналізу" --- і який ти тут аналіз провів,що вирішив,що це фейк? Чи це просто твоя думка, а ти із тих людей котрі ставлять себе вище інших і вважають своє бачення і думки істиною в цілому світі,а коли хтось інший висловлює свою думку то це усе автоматом для тебе фейки,брехня і пропаганда,якщо вона не співпадає із твоєю?
показати весь коментар
20.09.2022 21:43 Відповісти
і відразу жзколи ти бачиш що людина щось сказала не так як тобі б цього хотілося то у хід ідуть образи і мати? Це ще раз підтверджує те що ти нічим не відрізняєшся від кацапів,которі також побачили.що україна хоче жити без них,має своє бачення на різні речі,а не таке як у них і зрази розпочалися погрози,образи,а потім уже застосування сили, поздоровляю тебе,ти себе ідентифікував
показати весь коментар
20.09.2022 21:46 Відповісти
Та забийте. Той "анлітег саган" кілька днів тому зі мною гаркався- не подобалось йому що Штати не вписались на всі сто за нас.Ну і пішов за карабльом історик. Потім ганив мене що я не культурний.
показати весь коментар
20.09.2022 23:58 Відповісти
Зелевилупки ще не розірвали дипвідносини з Іраном? І що там з літаком, збитим терористами в січні 2020 - відшкодовувати думає Україна, чи монопокидьки на "********" тягнуть?
показати весь коментар
20.09.2022 20:06 Відповісти
А шо, Ирану ещё не вдули за поставку дронов ?
показати весь коментар
20.09.2022 20:06 Відповісти
Перший був кілька днів тому. Були фото з маркуванням "гєсрань-2".
показати весь коментар
20.09.2022 20:07 Відповісти
По повідомленням це вже третій, якщо не пропустив чого. Ще писали, що його не зручно збивати через відносно невелику висоту польоту, але обіцяли ось з цим обов'язково зробити.
показати весь коментар
20.09.2022 22:38 Відповісти
О 23 годині на Цензорі була інфа Повітряних сил що тільки два приземлили.
показати весь коментар
21.09.2022 00:00 Відповісти
Когда мы уже кинем предьяву Ирану за войну против Украины? Мало того что ударные дроны поставляют рашистам так я даже не сомневаюсь что сами иранские военные ети дроны и управляют. Так как для того чтобы ими управлять, как говорил Арестович, нужно учиться до 5 месяцев. А рашисты с ходу как завезли так сразу же начали ети дроны применять.
показати весь коментар
20.09.2022 20:13 Відповісти
Там нічим керувати, після запуску він абсолютно некерований.
показати весь коментар
20.09.2022 21:15 Відповісти
Арестович писец эксперд дронщик..он как парик одевает..накрасится..любимое платье с шпильками одевает..сразу начинает про иранские дроны расказывать)
показати весь коментар
20.09.2022 23:59 Відповісти
після того як Україна відїбе кацапію, треба буде допомгти США відїбати Іран
показати весь коментар
20.09.2022 20:20 Відповісти
А чому це так кацабам не подобається назва Шахід, а придумали якусь херань?
показати весь коментар
20.09.2022 20:21 Відповісти
Мабуть "чеченьський синдром".
показати весь коментар
20.09.2022 20:33 Відповісти
Герань от Тегеран
показати весь коментар
20.09.2022 21:01 Відповісти
Слава ППО!!! Слава ЗСУ !!! https://www.youtube.com/watch?v=PGlew9XUpCk
показати весь коментар
20.09.2022 20:49 Відповісти
Слава ЗОРКИМ СОКОЛАМ‼️💙💛❤️❤️❤️👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
показати весь коментар
20.09.2022 21:24 Відповісти
До речі, дроном Shahed-136 була атакована інфраструктура порту, і це вже схоже на правду, тому що порт великий, і не змінить свого положення.
показати весь коментар
20.09.2022 21:33 Відповісти
Надеюсь демонстранты наведут шороху в Иране и отправят руководство в нокаут. Остаётся гадать сколько этого дерьма завезли с ирана
показати весь коментар
20.09.2022 22:21 Відповісти
....і це всі успіхи за день у ок'південь'...1 дрон і 1 літак....ого як круто! 20тищ.рашистів засіли на правому березі Дніпра, та то нічого, головне дрон збили! Деокупація твою мать!
показати весь коментар
20.09.2022 22:23 Відповісти
Розумію, не терпиться..((( але це Повітряні сили постаралися на півдні.
ОК Південь - трошки пізніше за сьогодні відзвітує.
показати весь коментар
20.09.2022 22:42 Відповісти
Ой от нетреба пезздіти! збили і супер! один літак може норм горя наробити..от в іншому місці..вже пару днів неможуть дістати падлу..сам вчора вперше відчувь коли над тобою проносится ворожий літак..так собі відчиття..попередньо чуеш..вдивляешся..а всеодно непобачив..а людина сбоку..каже..добре що нескинув..заканало...
показати весь коментар
21.09.2022 00:05 Відповісти
Слава Великой Ukraine,жги тварей болот мацковии...
показати весь коментар
21.09.2022 00:09 Відповісти
 
 