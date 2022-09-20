На півдні знищено ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136", – Повітряні сили ЗСУ. ФОТО

20 вересня бійці ЗСУ збили на півдні України російський штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе "Shahed-136".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"20 вересня, близько 17.00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь"" збито черговий російський штурмовик Су-25.

А близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".





Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри", - йдеться у повідомленні.

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