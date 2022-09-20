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Росіяни масово запитують у Google, як виїхати з Росії. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Росіяни намагаються знайти спосіб залишити РФ без візи, закордонного паспорта і грошей.

Пошуковий запит "як виїхати з Росії" знову на піку популярності в Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Як випливає з даних Google Trends, пошуковий запит "як виїхати з Росії" отримав 100 балів, що означає найвищий рівень його популярності.

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Востаннє цей запит був таким популярним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого.

Росіяни масово запитують у Google, як виїхати з Росії 01
Росіяни масово запитують у Google, як виїхати з Росії 02

Сьогодні ця тема хвилювала жителів більшості регіонів Росії, особливо – Тульської області (Центральний федеральний округ, південніше Московської області) і Республіки Карелія (на кордоні з Фінляндією)

Росіяни масово запитують у Google, як виїхати з Росії 03

Примітно, що також були на піку популярності запити "відстрочка від армії" і "куди можна виїхати з Росії без візи", "як виїхати з Росії без закордонного паспорта", "як виїхати з Росії без грошей".
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Топ коментарі
+49
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20.09.2022 22:50
+46
Сидеть на своей помойке, животные! Вас уже достаточно расползлось по всему Миру, отстреливать пора.
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20.09.2022 22:52
+25
Все идет по плану. Никакой паники нет.
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20.09.2022 22:50
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20.09.2022 22:50 Відповісти
обосрались кацапские суки
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20.09.2022 22:56 Відповісти
Та й сам кремлінський сук обісрався, якщо "тотальну війну" з Англією перенесли на завтра після обіду 😂
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20.09.2022 23:30 Відповісти
Я спросил у ясеня ... Он ответил: нуникуя себе ...
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20.09.2022 23:39 Відповісти
хи хи
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20.09.2022 22:50 Відповісти
Попалися ! 😂

А нікак!! 😂😂😂😂😂
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20.09.2022 23:28 Відповісти
Все идет по плану. Никакой паники нет.
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20.09.2022 22:50 Відповісти
нононо, поганяй на м'ясо, дон!..

❗️❗️Сообщают, что начались митинги в Чечне.
Люди против того, что бы чеченцы воевали за россию против Украины. https://t.me/box_of_pandora/22625
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20.09.2022 23:16 Відповісти
да только у рамзанки на коленях просят а не требуют что бы их не посылали на войну
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20.09.2022 23:38 Відповісти
"Тому що получили пізди..."
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20.09.2022 22:50 Відповісти
Єслі тєбя сьєл кракоділ - єсть два вихода!
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20.09.2022 22:51 Відповісти
А в чем проблема? В Сирию можно.... без визы, еще пара-тройка африканских стран с радостью примут) Ну или пусть просятся заселять пустыни аравийские.
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20.09.2022 22:52 Відповісти
Сидеть на своей помойке, животные! Вас уже достаточно расползлось по всему Миру, отстреливать пора.
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20.09.2022 22:52 Відповісти
https://t.me/informnapalm/12507
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20.09.2022 22:59 Відповісти
ссылка не рабочая to big
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20.09.2022 23:40 Відповісти
а ця?

https://youtu.be/T1YGMR5jWnI
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21.09.2022 09:23 Відповісти
Какое нахх уезжать!
Рузьге, водосточные владыки обожали класть с собой в могилу жен, ближников, слуг, воинов, коней, богатства и золотые чемоданчики для говна.
Вас честь великая ожидает, готовьтесь соответствовать!
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20.09.2022 22:53 Відповісти
на диванах сидеть и радоватся как убивают хохлов это одно,а вот когда когда эти диванные жопы возьмут и бросят как мясо на нашу линию обороны это совем уже другое
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20.09.2022 22:54 Відповісти
Нє, тільки берьозкі, хруст французской булкі і гамно. Фатіт любити Родіну з Парижу.
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20.09.2022 22:54 Відповісти
Бегите Глупцы
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20.09.2022 22:58 Відповісти
бедные орки-кацапы куда бежать из Мордора ? только в Гундабад
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20.09.2022 23:09 Відповісти
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20.09.2022 23:00 Відповісти
Там уже сегодня один любитель срусского мира Пососалис уже спустился к Кобздону.
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20.09.2022 23:00 Відповісти
этого гандона давно надо было приспать ..
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20.09.2022 23:07 Відповісти
Интересно так соупало хорошо или его старым кгбашным методом с пробега сняли?
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20.09.2022 23:18 Відповісти
судя по видео то ли рулевое то ли тормоза или водила бестолковый слишком разогнался на микроавтобусе Мерседес и как камикадзе вылетел -прямо на встречу под фуру
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20.09.2022 23:26 Відповісти
Ну Північна Корея, Іран, Куба, Китай, а чому Білорусь їм не подобається? Щурі біжать з корабля масква
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20.09.2022 23:02 Відповісти
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20.09.2022 23:04 Відповісти
Плюс каждому двухсотому - бєсплатний пакєт!
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20.09.2022 23:27 Відповісти
вже бачу як росіяни мобіки пхають 1000 баксів піндосовських прикордоннику на кордоні в Китай
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20.09.2022 23:05 Відповісти
В Україні прийнято говорити "американських".
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21.09.2022 09:43 Відповісти
Долбодятлы, *****
Вроде продвинутая Москва, 8 млн.пиплов.....стока вузов, МГИМО, профессоров, академиков, просто умных людей...и довести страны до полного ***********....
вручить свою судьбу...судьбу детей, внуков...в руки карликового плехана😁😁😁
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20.09.2022 23:05 Відповісти
Гугл американська видумка і пошле їх за кораблем. Нехай запитують у Яндекса.
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20.09.2022 23:07 Відповісти
а на Яндекс сидить рота ФСБшників, які дають відповіді, згідно затвердженої методички))
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20.09.2022 23:16 Відповісти
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20.09.2022 23:07 Відповісти
Разве можно бежать с "вяликай" страны? А что скрепы уже не держат?
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20.09.2022 23:10 Відповісти
Тю, "а чо случілось"?(с)... Але в них- В УСІХ- все одно українці будуть винні, так Шо: "ЗСУ, є.аш виродків", щоб там ху.ло заявляв чи не заявляв.
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20.09.2022 23:12 Відповісти
Самолет спецотряда Россия ИЛ-96 RSD008 на подлете к США

Сообщают, что начались митинги в Чечне. Люди против того, что бы чеченцы воевали за Россию против Украины.
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20.09.2022 23:14 Відповісти
голову хла повезли за 300 млн https://www.flightradar24.com/RSD008/2d896493
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20.09.2022 23:19 Відповісти
а цей кола нарізає https://www.flightradar24.com/78425/2d89e62a
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20.09.2022 23:21 Відповісти
Можливо кінь летить на засідання ООН.
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21.09.2022 01:38 Відповісти
а почему за 300 млн?
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20.09.2022 23:33 Відповісти
всі щілини, з яких ви намагаєтеся виповзти з кацапії, треба бетоном заливати і мінувати - сидіть в своїх сраних сизранях непотреби гнойні...
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20.09.2022 23:14 Відповісти
Кацапів з расєї вивозити тільки тушками або чучелом. І нехай тішать себе, що їм не треба зараз Дніпро перепливати з правого берега на лівий, як їх солдатам під Херсоном.
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20.09.2022 23:44 Відповісти
в переважній більшості згоден з вами, але є нюанс - нашо їх зовсім кудись вивозити в любому стані, далі найближчої кацапської помийки?
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20.09.2022 23:53 Відповісти
старым совковым способом - хоть тушкой, хоч чучялом )) но возвращаются в основном пазлами )
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20.09.2022 23:15 Відповісти
Пора внести для россиян ясность, которую скрыли от них власти, мобилизация - это отправка в мобильный...правильно, Вовочка, крематорий!
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20.09.2022 23:18 Відповісти
Одна и та же ситуация с президентом.
Россияне: "как выехать из страны".
Украинцы: "как выгнать президента из страны".
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20.09.2022 23:18 Відповісти
Щось по криму нема даних)))Путін ввєді вайска переросло "путін вазьмі нас в вайска")))
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20.09.2022 23:27 Відповісти
Судя по регионам, все замкадцы решили уехать во Францию чи Израиль.🤣
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20.09.2022 23:30 Відповісти
А Гугл ответил: "Нам только вас не хватало".
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20.09.2022 23:36 Відповісти
Недалеко и до этого. Гугл превратился в Ютьюб, с жесткой идеологической цензурой.
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20.09.2022 23:42 Відповісти
Всемогутній Гугл все знає про козломордих. Все знає та нам розповідає.
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20.09.2022 23:42 Відповісти
только ни КАК, а КУДА
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20.09.2022 23:44 Відповісти
3х2метра ))
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21.09.2022 00:23 Відповісти
Как уехать с паРаши без визы, загран-паспорта и денег? Кацапы, вы что тупые?! Да проще простого! На любом самолёте! Вот как! Обратитесь к афганцам, у них богатый опыт сваливать из страны на самолётах и даже билет не надо! Просто, одеваетесь потеплее.... короче, в ютюбе полно наглядного пособия. Счастливого Пути!
P.S. Можете не благодарить за халявный совет.
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21.09.2022 01:04 Відповісти
Як як, дуже просто 😆
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21.09.2022 02:03 Відповісти
А что случилось?
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21.09.2022 03:41 Відповісти
А шо там с запросами руzzких свиней, как выехать с Украины.
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21.09.2022 07:13 Відповісти
Ми ще не починали, а вони вже збираються виїзджати. Підіждить !
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21.09.2022 08:57 Відповісти

https://www.youtube.com/watch?v=PRMgavw2bZ4
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22.09.2022 03:23 Відповісти
Як виїхати з рассєї? Ніяк. Єдиний вихід---штурмувати кремль.
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21.09.2022 11:32 Відповісти
Самый быстрый способ свалить, это по частям....
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21.09.2022 13:22 Відповісти
Ну виїдуть, а ще й "без денег"... і що далі? Москаль перестане бути москальом? Та ні в "жизнь". Думати потрібно країнам, які збираються їх прийняти...
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25.09.2022 07:10 Відповісти
 
 