Росіяни масово запитують у Google, як виїхати з Росії. ІНФОГРАФІКА

Росіяни намагаються знайти спосіб залишити РФ без візи, закордонного паспорта і грошей.

Пошуковий запит "як виїхати з Росії" знову на піку популярності в Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Як випливає з даних Google Trends, пошуковий запит "як виїхати з Росії" отримав 100 балів, що означає найвищий рівень його популярності.

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Востаннє цей запит був таким популярним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого.





Сьогодні ця тема хвилювала жителів більшості регіонів Росії, особливо – Тульської області (Центральний федеральний округ, південніше Московської області) і Республіки Карелія (на кордоні з Фінляндією)







Примітно, що також були на піку популярності запити "відстрочка від армії" і "куди можна виїхати з Росії без візи", "як виїхати з Росії без закордонного паспорта", "як виїхати з Росії без грошей".