Росіяни масово запитують у Google, як виїхати з Росії. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Росіяни намагаються знайти спосіб залишити РФ без візи, закордонного паспорта і грошей.
Пошуковий запит "як виїхати з Росії" знову на піку популярності в Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Як випливає з даних Google Trends, пошуковий запит "як виїхати з Росії" отримав 100 балів, що означає найвищий рівень його популярності.
Востаннє цей запит був таким популярним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого.
Сьогодні ця тема хвилювала жителів більшості регіонів Росії, особливо – Тульської області (Центральний федеральний округ, південніше Московської області) і Республіки Карелія (на кордоні з Фінляндією)
Примітно, що також були на піку популярності запити "відстрочка від армії" і "куди можна виїхати з Росії без візи", "як виїхати з Росії без закордонного паспорта", "як виїхати з Росії без грошей".
Будь ласка, зачекайте...
А нікак!! 😂😂😂😂😂
❗️❗️Сообщают, что начались митинги в Чечне.
Люди против того, что бы чеченцы воевали за россию против Украины. https://t.me/box_of_pandora/22625
на коленяхпросят а не требуют что бы их не посылали на войну
https://youtu.be/T1YGMR5jWnI
Рузьге, водосточные владыки обожали класть с собой в могилу жен, ближников, слуг, воинов, коней, богатства и золотые чемоданчики для говна.
Вас честь великая ожидает, готовьтесь соответствовать!
Вроде продвинутая Москва, 8 млн.пиплов.....стока вузов, МГИМО, профессоров, академиков, просто умных людей...и довести страны до полного ***********....
вручить свою судьбу...судьбу детей, внуков...в руки карликового плехана😁😁😁
Сообщают, что начались митинги в Чечне. Люди против того, что бы чеченцы воевали за Россию против Украины.
Россияне: "как выехать из страны".
Украинцы: "как выгнать президента из страны".
P.S. Можете не благодарить за халявный совет.
https://www.youtube.com/watch?v=PRMgavw2bZ4