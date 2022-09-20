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"А може, є щось, чого ми ще не знаємо?": Сікорський відреагував на перенесення звернення Путіна кадрами з фільму "Смерть Сталіна". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Європейські політики не без гумору почали реагувати на перенесення звернення президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський опублікував кадр з фільму "Смерть Сталіна" й підписав його: "А може, є щось, чого ми ще не знаємо?".

Нагадаємо, що фільм Армандо Яннуччі був заборонений до показу в Росії.

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Також повідомляється, що виступ Путіна очікується з 9:00 до 10:00 за московським часом 21 вересня.

За даними рашистських Telegram-каналів, ефірні групи російських теле- та радіоканалів (у тому числі в регіонах) попередили саме про такий часовий слот виходу виступу господаря Кремля.
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Топ коментарі
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20.09.2022 23:19
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20.09.2022 23:46
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20.09.2022 23:25
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Здохло *****
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21.09.2022 04:20 Відповісти
ТАРС: Коморські острови та рф підписали спільну заяву про нерозміщення першими зброї в космосі.
Турція теж підтримує рф- Ердоган в Узбекистані фуйла до дверей під ручку.
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21.09.2022 05:36 Відповісти
Може то він пульс провітрять?!
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21.09.2022 08:35 Відповісти
Провіряв пульс (не перепровірив т9)
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21.09.2022 08:38 Відповісти
"Cronica de ua muerte ********"Gabriel García Márquez- колумбійського пісьменника.
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21.09.2022 08:36 Відповісти
Ну не знаю, знаючи їх хвору фантазію.......все можливе і непередбачуване , воно навряд чи здаватися зібралось, а от подлянку якусь то точно....
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21.09.2022 09:13 Відповісти
Що Ви знати не хочете,так це те що сатана реальна особа,звати його ММ ,вiн вибрав рассею та управляе нею https://youtu.be/AA4VCk22t88
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21.09.2022 09:24 Відповісти
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