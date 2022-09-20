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"А може, є щось, чого ми ще не знаємо?": Сікорський відреагував на перенесення звернення Путіна кадрами з фільму "Смерть Сталіна". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Європейські політики не без гумору почали реагувати на перенесення звернення президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський опублікував кадр з фільму "Смерть Сталіна" й підписав його: "А може, є щось, чого ми ще не знаємо?".
Нагадаємо, що фільм Армандо Яннуччі був заборонений до показу в Росії.
Також повідомляється, що виступ Путіна очікується з 9:00 до 10:00 за московським часом 21 вересня.
За даними рашистських Telegram-каналів, ефірні групи російських теле- та радіоканалів (у тому числі в регіонах) попередили саме про такий часовий слот виходу виступу господаря Кремля.
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