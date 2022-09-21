Співробітники ДСНС врятували 10 осіб, які були заблоковані у будинку внаслідок удару окупантів по Харкову. ФОТОрепортаж

Російські окупанти у ніч на 21 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілу ворога постраждала одна людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що загарбники атакували Холодногірський район.

Терехов розповів, що у будинку, в якому від удару окупантів були заблоковані люди, співробітники ДСНС врятували 10 осіб.

Однак він вказав, що за іншою адресою є один поранений.

За словами мера Харкова, в обох будівлях зруйновані дахи, верхні поверхи та сходові клітки.

"На цей момент відомо про чотири "прильоти" вночі. Один із них припав на пустир біля приватних будинків. А ще один – на інфраструктурний об'єкт – там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель. Усі прильоти у Холодногірському районі", - додав мер.

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