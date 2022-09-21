УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12075 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
2 830 4
війна (56389) обстріл (21042) Донецька область (5690) Кириленко Павло (866)

Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині – від межі з Запорізькою областю до межі з Луганщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені 01

"У Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд влучив на подвір’я одного з будинків – інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюємо.

У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому – влучили у будинок. За попередньою інформацією, поранено 12 людей, у т.ч. 2 дитини. Ще 1 людина може бути під завалами. ДСНС продовжує рятувальну операцію", - йдеться у повідомленні.

Всю ніч тривали обстріли Костянтинівської громади – без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

У Бахмутському районі Бахмут та Сіверськ зазнали авіаударів. У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюємо. На ранок Торецьк потрапив під артобстріл – пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто з цивільних не постраждав.


Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені 02
Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені 03
Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені 04
Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені 05
Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені 06
Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені 07
Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені 08
Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені 09
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіть в пеклі москалі
показати весь коментар
21.09.2022 10:31 Відповісти
Колиж ви вже повиздохаэте суки москальськи?
показати весь коментар
21.09.2022 10:41 Відповісти
Які симетричні каральні дії було проведено? Скільки районів москви за це згоріло під ракетними ударами?
показати весь коментар
21.09.2022 10:46 Відповісти
К;ацапи суки що б ви виздихали ,що це за народ ,будьте прокаляті гади.
показати весь коментар
21.09.2022 11:23 Відповісти
 
 