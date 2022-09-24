Акцію протесту проти мобілізації анонсували в Росії. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Акція протесту проти мобілізації має відбутися 21 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter руху "Весна".
"Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків - наших батьків, братів і чоловіків - будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері й діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?" - йдеться у повідомленні.
Старт акції запланований 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.
Топ коментарі
+65 govtva
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+46 Роман Літвін
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+43 MausMike
показати весь коментар21.09.2022 10:47
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но наверно вы не способны...
@gudkov_g
·
1 ч
Из всех вариантов Путин снова выбрал худший, объявив «священную войну» всему миру. Цепляясь за власть, этот гребаный параноик в Кремле намерен превратить в кровавый фарш сотни тысяч оболваненных(и не совсем) россиян. Стало ясно: война будет идти до смерти… Путина. Помните это!