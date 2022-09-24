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Акцію протесту проти мобілізації анонсували в Росії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

акція,росія,протесту

Акція протесту проти мобілізації має відбутися 21 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter руху "Весна".

"Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків - наших батьків, братів і чоловіків - будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері й діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?" - йдеться у повідомленні.

Старт акції запланований 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Акцію протесту проти мобілізації анонсували в Росії 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+65
А ну посмотрим хватит ли у них храбрости хоть за себя выйти.
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21.09.2022 10:41
+46
Двух пєдіків біло-синьо-біліх **********, запакують в автозаки і всєй расєей усруться виходити
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21.09.2022 10:45
+43
Бунт?
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21.09.2022 10:47
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Хахахахахахахахах
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21.09.2022 11:25 Відповісти
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21.09.2022 11:30 Відповісти
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21.09.2022 11:55 Відповісти
Вийдуть два каліки у кращому випадку. Підуть ці дебіли строєм на убой, й не пискнуть.
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21.09.2022 11:32 Відповісти
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21.09.2022 11:33 Відповісти
Ущербные рабы решили "побунтовать" только когда их коснулось? Так то ПОЛГОДА им было фиолетово, что в Украине тысячи мирных, в том числе РУССКИХ гибнут. Какие же вы РУССКИЕ МРАЗИ!
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21.09.2022 11:37 Відповісти
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21.09.2022 11:40 Відповісти
хитрые... лучше посидеть в автозаке с бутылкой в жопе чем ехать на войну
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21.09.2022 11:40 Відповісти
кацап - это тупой желудок на быстрых ногах
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21.09.2022 11:42 Відповісти
Пока тут хорошо покрошили вашу росгвардию - сметайте кацапы моль свою
но наверно вы не способны...
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21.09.2022 11:43 Відповісти
Геннадий Гудков

@gudkov_g

·

1 ч

Из всех вариантов Путин снова выбрал худший, объявив «священную войну» всему миру. Цепляясь за власть, этот гребаный параноик в Кремле намерен превратить в кровавый фарш сотни тысяч оболваненных(и не совсем) россиян. Стало ясно: война будет идти до смерти… Путина. Помните это!
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21.09.2022 11:44 Відповісти
Я уже даже вижу эту акцию. Один толстый и неуклюжий росгвардеец лупасит дубинкой старушку и волочет за собой, а куча мужиков разбегается и снимает на телефон
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21.09.2022 11:46 Відповісти
Несколько сот женщин может выйдут, пару десятков отметелят, изнасилуют в автозаказ. На этом все закончится. Дальше будут молча смотреть как их утилизируют. Это даже не Иран.
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21.09.2022 11:49 Відповісти
поголовье загнано под шконку - никаких протестов не будет
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21.09.2022 11:50 Відповісти
Вангую, що не зберуться, бо то раби! А якщо і зберуться, то їх запакують в автозаки і на цьому все закінчиться.
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21.09.2022 11:50 Відповісти
Організаторів за заборонене слово "война" арештують. Треба було свою агітку по іншому писати "будут брошени в мясорубку спєціальной воєнной опєраціі"
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21.09.2022 11:53 Відповісти
Тепер перед росіянами простий вибір: 1) погодитися і бути вбитим чи покаліченим на війні або 2) битися з поліціянтами та винести бункерного чорта з кремля. Як на мене, 2-й варіант для всіх кращий.
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21.09.2022 12:02 Відповісти
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21.09.2022 12:52 Відповісти
Будут подыхать за жопу *****, так как московский суд признал, что жопа *****-это рашка. И теперь с воплями Засрусь побегут теряя кал удобрять Украинскую землю.
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21.09.2022 13:08 Відповісти
На мою думку це все, якщо й буде якась акція то вона організована гебешним лайном. Ціль:1. Виявати і нейтралізувати активний протестний електорат.2.Подавивши в зародку протести, показати кацапам що ***** і його камарилья непереможні.
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21.09.2022 13:14 Відповісти
тупые долбодятлы, на этой акции им и будут вручать повестки, бггг..., я уверена, рашистские власти не против...
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21.09.2022 14:17 Відповісти
"ГЛАВНОЕ НЕ МАЙДАНИТЬ"! ©®™
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21.09.2022 14:19 Відповісти
А прямо на вході на ту акцію видаватимуть повістки 😆
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21.09.2022 15:19 Відповісти
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