У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зрадники розвідували розташування українських військових підрозділів, у тому числі Нацгвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
"Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні Телеграм-канали. За кожен "звіт" загарбники перераховували своїм поплічникам грошову "винагороду" у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті.
За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва", - йдеться у повідомленні.
До своєї розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкащини. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.
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Навiщо цю iнфу передавати по секретним каналам?
Що за несинiтниця?!
Чи до 24.02.2022 воно було не відомо?
Цим ТЕЦ хз скільки років. Місце їх розташування не відомо тільки тим, хто ніколи ними не цікавився.
Новина з разряду викриття СБУ міфічної мільйонної ботоферми порохоботів.
а по правді показові розстріли давно би рішили проблему колоборціанізму та шпигунства на нещасні 5 тисяч
это немы и нас там нет" Мелкие рыбешки , арахламидию и других никто на трогает
Пожизненное с запретом на всякое освобождение, амнистию, помилование, вечное заключение в том числе и с принудительными работами. Вот тогда желающих поубавиться, но не сильно, так как наркотраффик подрезали сильно и наркоторговцы и курьеры просто все переходят в ФСБ, так как многое именно эта кацапская гэбня и держала.
горе диверсанты
То може їх синок вітренчихи чи недолугі керманичи винайняли, щоб кінці у воду.
Демченка серед них не було разом з дЄрмаком ⁉️