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У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зрадники розвідували розташування українських військових підрозділів, у тому числі Нацгвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні Телеграм-канали. За кожен "звіт" загарбники перераховували своїм поплічникам грошову "винагороду" у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині викрито зрадників, які допомагали ворогу будувати бліндажі та патрулювати міста, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До своєї розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкащини. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ 01
У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ 02
У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ 03
У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ 04
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Топ коментарі
+26
Тобто місце розташування Київських ТЕЦ після 24.02.2022 змінилося?

Чи до 24.02.2022 воно було не відомо?

Цим ТЕЦ хз скільки років. Місце їх розташування не відомо тільки тим, хто ніколи ними не цікавився.
Новина з разряду викриття СБУ міфічної мільйонної ботоферми порохоботів.
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21.09.2022 11:07
+15
а что, в Украине есть секретные подземные ТЭЦ? или СлаБоУмные чего й то не тех нашли...
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21.09.2022 11:03
+10
ЖД вузли та ТЕС видно на Гугл картах...

Навiщо цю iнфу передавати по секретним каналам?
Що за несинiтниця?!
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21.09.2022 11:06
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а что, в Украине есть секретные подземные ТЭЦ? или СлаБоУмные чего й то не тех нашли...
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21.09.2022 11:03 Відповісти
ЖД вузли та ТЕС видно на Гугл картах...

Навiщо цю iнфу передавати по секретним каналам?
Що за несинiтниця?!
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21.09.2022 11:06 Відповісти
просто ватники в яндексе и у них бумажни карты еще до революционные))там про это не чаво не сказано ))
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21.09.2022 12:42 Відповісти
Невже "козиря" накрили? Але ні, він на таке дрібне не ведеться..
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21.09.2022 11:06 Відповісти
козирю і виходити нікуди не треба, йому ці координати ще й надрукують, і доставлять...
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21.09.2022 11:09 Відповісти
Тобто місце розташування Київських ТЕЦ після 24.02.2022 змінилося?

Чи до 24.02.2022 воно було не відомо?

Цим ТЕЦ хз скільки років. Місце їх розташування не відомо тільки тим, хто ніколи ними не цікавився.
Новина з разряду викриття СБУ міфічної мільйонної ботоферми порохоботів.
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21.09.2022 11:07 Відповісти
Їй-богу, так і хочеться в@бати цього дрища в сірому, щоб зігнувся і не розгинався ніколи...
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21.09.2022 11:07 Відповісти
Якщо твій сусід,чи співмешканець робить тобі все щоб ти загинув--то потрібно все зробити,ЩОБ ВІН ЗАГИНУВ. і нічого тут базікати про гуманізм і демократію Таких тварин--тільки смерть вилікує і виховає.
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21.09.2022 11:08 Відповісти
не можна. Бо амнесті інтернешенел забезпокоїться...
а по правді показові розстріли давно би рішили проблему колоборціанізму та шпигунства на нещасні 5 тисяч
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21.09.2022 11:15 Відповісти
Так не надо трубить , 👅👅👅 бла-бла - бла делать все "
это немы и нас там нет" Мелкие рыбешки , арахламидию и других никто на трогает
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21.09.2022 11:24 Відповісти
нормаль локація: гостінка по Дегтярівці навпроти Посольства США
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21.09.2022 11:11 Відповісти
А вы еще на 2 года условно побольше посажайте, тем самым мотивируя людей изменять Родине.

Пожизненное с запретом на всякое освобождение, амнистию, помилование, вечное заключение в том числе и с принудительными работами. Вот тогда желающих поубавиться, но не сильно, так как наркотраффик подрезали сильно и наркоторговцы и курьеры просто все переходят в ФСБ, так как многое именно эта кацапская гэбня и держала.
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21.09.2022 11:17 Відповісти
Не, лучше сразу на каменоломни а потом на разминирование полей.
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21.09.2022 12:21 Відповісти
Коли вже цих паскуд почнуть розстрілювати ? війна досить гшратися в демократію.
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21.09.2022 11:20 Відповісти
ТЭЦ здоровенные на гугл мапах видно с координатами до секунды. не промахнёшься.
горе диверсанты
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21.09.2022 11:24 Відповісти
Взяли Баканова , Буданова и Гогилашвили ? А обезьяну Агрохимию Чи- Чи ?
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21.09.2022 11:27 Відповісти
Ця група з якого міністерства?
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21.09.2022 11:37 Відповісти
Краще б сказали участковим переписати та дати списки проживання росіянцев та беженцев с Донец. И Луганс. Обл. И взяли б їх на контроль хоть в Київській обл. СБУ це не важко !!!!
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21.09.2022 11:41 Відповісти
Та ось хто нам зриває опалювальний сезон))
То може їх синок вітренчихи чи недолугі керманичи винайняли, щоб кінці у воду.
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21.09.2022 12:14 Відповісти
лучшеб они гитлерцам сдались...
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21.09.2022 12:41 Відповісти
Шо, Зелю взялі??! З дєрьмаком і татаром???! Нє вєрю.
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21.09.2022 13:12 Відповісти
Опять тема теряет основной смысл. Мы просто созданы для забалтывания основного. Да кой хер где те тэцы, мосты, каналы, плотины---все там же! Словили и к стенке---всё---ТОЧКА! Да каждый третий кладун! Капец просто.
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21.09.2022 15:13 Відповісти
почему в Украине не введут закон военного времени? Предателей надо расстреливать!!!!!!!
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21.09.2022 16:17 Відповісти
Зачем ? Никто не говорит но их садят в камеру к тем у кого дети / родители умерли от обстрелов к которым эти предатели причастны ... И все ..
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21.09.2022 20:40 Відповісти
--- Що за дивина ?! Приїжджейте у м. Світловодськ /місто " Чорних пол-ковників "/.де НЕ змінно кермують виповзні КДБ-шників-- карателів / І пакуйте їх у автозаки від " СОЦЖАХУ ".Міськради...Суду і закінчуючи Голов поштампом...На Кіровоградщині. в очільників. вже паляниці позацвітали і Земелька .розхапана . чекає--НЕ--дочекаєтиься " і начальника СБУ--ухайдокали.щоб НЕ путався--- все. для " переможців ". А він. ліліпузік-- кремлівський--- все ніяк НЕ проб*ється... Задля нього. -- вони готові на все: денно й ночно мордувати. нас. злидоту. НЕ втомно .до скону... І ніхто їх НЕ турбує-- навпаки : СБУ їх ревно оберігає...І хто все це розгадає ???
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21.09.2022 17:07 Відповісти
Це вже занадто. Так наступні передаватимуть місце знаходження Києва, а потім і взагалі України.
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21.09.2022 18:34 Відповісти
У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону Джерело: https://censor.net/ua/p3368583

Демченка серед них не було разом з дЄрмаком ⁉️
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21.09.2022 22:16 Відповісти
 
 