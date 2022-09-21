Росіяни вдарили по сільській гімназії у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Григорівка Запорізького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляює голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вибуховою хвилею від влучання ракети окупанта завдано значних руйнувань місцевій гімназії. Постраждалих немає.

Все, що зруйновано ворогом, скоро відбудуємо", - йдеться у повідомленні.

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