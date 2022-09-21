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Росіяни вдарили по сільській гімназії у Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська завдали удару по селу Григорівка Запорізького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляює голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вибуховою хвилею від влучання ракети окупанта завдано значних руйнувань місцевій гімназії. Постраждалих немає.
Все, що зруйновано ворогом, скоро відбудуємо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Росіяни вдарили по сільській гімназії у Запорізькій області 01
Росіяни вдарили по сільській гімназії у Запорізькій області 02
Росіяни вдарили по сільській гімназії у Запорізькій області 03
Росіяни вдарили по сільській гімназії у Запорізькій області 04
Росіяни вдарили по сільській гімназії у Запорізькій області 05
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Топ коментарі
+5
Твари...
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21.09.2022 11:37
+2
Хуже. "Расеяне".
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21.09.2022 11:39
+2
еще хуже. "русские"
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21.09.2022 11:44
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Твари...
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21.09.2022 11:37 Відповісти
Хуже. "Расеяне".
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21.09.2022 11:39 Відповісти
еще хуже. "русские"
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21.09.2022 11:44 Відповісти
Вони тілько по дітям та по жінкам як Путлер говорив.
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21.09.2022 11:47 Відповісти
поки наші діти та жінки потерпають від РАКЕТНИХ обстрілів, підараха запускає радянську ракету з астронавтом NASA
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21.09.2022 12:04 Відповісти
А це все тому що Україна не застосувала санкції у вигляді крилатих ракет Нептун по місцях запуску. Якщо б ми розбомбили всі заводи в рф як це сама рф зробила в Україні, то нічого більше вони робити та запускати не змогли.

Навіть тисячі якихось жалюгідних дронів камікадзе на пару сотень кг повністю б зупинили економіку рф. А їх можна штампувати десятками тисяч на місяць, якщо не сотнями. Жодне ппо не впорається із спамом такої кількості, і тим більше ппо рф яке вже переводять із прикриття Пітера.

Тобто цивільний корабель у міжнародних водах чи у берегів Пітера з якого можна запустити пару тисяч дронів камікадзе (із вагою від 100кг) спричинить тотальний ******* в цьому регіоні рф.
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21.09.2022 12:19 Відповісти
ти ходив за посиланням? - https://youtu.be/WKpFpMI9Nzw
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21.09.2022 12:23 Відповісти
Щоб що? Чи коментар не відповідає посиланню?
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21.09.2022 12:25 Відповісти
Onboard the Soyuz MS-22 spacecraft are Russian cosmonauts Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin and NASA astronaut Francisco Rubio.
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21.09.2022 12:28 Відповісти
Ще раз. Щоб цього не відбувалось треба було застосувати санкції у вигляді масових тотальних ударів крилатими ракетами та дронами камікадзе.

І можливо навіть балістичними отрк які в теорії у нас повинні бути вже виготовлені (той же генштаб проговорювався про їх застосування по Криму) чи навіть мбр які здатна виготовляти наша країна і які о чудо у нас є готові як цивільні носії що ми робили на експорт.
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21.09.2022 12:31 Відповісти
дрони камікадзе по байконуру... мрія поета
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21.09.2022 12:34 Відповісти
По будь чому. Там є члени терористичного утворення російська федерація, а значить вони законна ціль.

Тим більше дрон камікадзе це літак на автопілоті завантажений вибухівкою, тобто ним можна відбомбити будь-яку точку планети.
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21.09.2022 12:37 Відповісти
все впирається в ттх
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21.09.2022 12:38 Відповісти
Вам ттх кукурудзника дати?

А ним як показала практика навіть за часів ссср, яке на порядок перевершувало ******* рф, можна було розбомбити ціль в центрі москви. Просто загрузив тоною якої надпотужної вибухівки і прилетів по вузу чи заводу.
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21.09.2022 12:58 Відповісти
Матіас Руст не дасть налаштування
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21.09.2022 13:05 Відповісти
Скільки за це було знищено шкіл в рф? Ліквідація системи закладів освіти рф вже поставлена на потік?

Ні. Ніхто нічого не робить. І це при тому що гобліни мають жити в печерах та землянках без можливості не те що закінчувати виші, а навіть мати де пройти базову освіту, інакше вони могтимуть та будуть продовжувати робити зброю.
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21.09.2022 12:13 Відповісти
когда карлика гнома сатану из14 века пыню подвесят за ноги на стенке замка во львове вот верещать будет..
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21.09.2022 12:39 Відповісти
***** не жилец
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21.09.2022 13:16 Відповісти
 
 