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Держприкордонслужба (4338) Сумська область (2202) Чернігівщина (1311)

За добу окупанти обстріляли зі своєї території дев’ять громад Сумщини та Чернігівщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сумську область ворог обстріляв із застосуванням некерованих авіаційних ракет.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ

"Учора, 20 вересня, війська агресора з території Росії вели вогонь по території 7 громад Сумщини та 2 громад Чернігівщини. Окрім постійної практики застосування артилерії та мінометів, російські загарбники почали вести вогонь по прикордонню України некерованими авіаційними ракетами С-13, які запускали з наземних установок", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, 15 ракет С-13 ворог випустив по території Великописарівської громади Сумської області.

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Під російським вогнем опинилися території Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Шалигинської та Есманьської громад. Есманьську громаду  ворог двічі обстрілював з мінометів 120 мм та самохідних артилерійських установок — зафіксовані понад 50 вибухів.

Також із самохідних артустановок і мінометів загарбники двічі вдарили по Шалигинській громаді — зафіксовані більш ніж 25 вибухів. Після обіду російські війська застосували 122-мм самохідні артустановки для обстрілу одного з населених пунктів Юнаківської громади — пролунали понад 15 вибухів. Встановлено, що вогонь вівся з боку російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно. Обстрілами пошкоджена лінія електропередач, вибиті вікна в приватних будинках та будівлі цивільної інфраструктури. Пізніше загарбники обстріляли територію Краснопільської громади зі 120-мм мінометів — загалом прилетіли майже 20 мін.

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У другій половині дня ворог тричі обстрілював територію Білопільської громади зі 122-мм самохідних артустановок та 120-мм мінометів — загалом пролунали 35 вибухів. Унаслідок мінометного обстрілу пошкоджені приватні будинки в одному з населених пунктів громади. По території Новослобідської громади війська РФ вистрелили три снаряди із самохідних артустановок. У Чернігівській області під вогнем російських 120 мм мінометів опинилися Семенівська та Сновська громади, по яких зафіксовані 36 та 15 влучань, відповідно.

За добу окупанти обстріляли зі своєї території дев’ять громад Сумщини та Чернігівщині 01
За добу окупанти обстріляли зі своєї території дев’ять громад Сумщини та Чернігівщині 02
За добу окупанти обстріляли зі своєї території дев’ять громад Сумщини та Чернігівщині 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли Білопільську, Середино-Будську й Шалигінську громади на Сумщині та Сновську на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва
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раз пошла такая пьянка.... может все таки начинать отвечать на обстрелы с "той территории" ?
или пока рановато...
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21.09.2022 12:53 Відповісти
По расчету бить по миномету единственному больно расточительно. Это надо делать с тактической целью, например, сначала накрыть этот расчет, а затем взять Воронеж на 72 часа, неплохо его попрессовать, стянуть кацапов и спокойно отступить, разграбив немногочисленные склады оружия и потрясти по документам в полиции владельцев оружия, особенно нарезного. А охотничье оружие раздать освобожденным из колонии людям и отпустить их на все 4 стороны, просто всех освободить без исключений и вооружить с патронами по 30-50 штук каждому. Хорошее решение будет с военной точки зрения.
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21.09.2022 13:04 Відповісти
Скільки за добу громад на території рф припинило існування від симетричних каральних дій?
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21.09.2022 13:11 Відповісти
 
 