В окупованому Херсоні маркують будівлі, які росіяни планують використовувати для псевдореферендуму. ФОТО

Патріоти безупинно працюють над зривом референдуму рашистів.

Про це повідомляє у Telegram рух "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюджують проукраїнські графіті та листівки, поширюють символ руху "Жовта Стрічка", замальовують прапори РФ", - йдеться в повідомленні.









Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині російські окупанти змушують людей будувати оборонні укріплення, - Соболевський