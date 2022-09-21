В окупованому Херсоні маркують будівлі, які росіяни планують використовувати для псевдореферендуму. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Патріоти безупинно працюють над зривом референдуму рашистів.
Про це повідомляє у Telegram рух "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" розповсюджують проукраїнські графіті та листівки, поширюють символ руху "Жовта Стрічка", замальовують прапори РФ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Papa Carlo 15f62be5
показати весь коментар21.09.2022 13:22
+5 Valter Valter
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+5 Харьков Сумской
показати весь коментар21.09.2022 13:13
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Лучше вместо баллончика с краской взять нож и прирезать очередных ждунов кацапской "весны". Собственно, последствия при провале будут такими же, зато свежий свинособачный труп на всю улицу отпугнет коллаборантов значительно сильнее.
Коллаборанты же уже до конца будут, их ничего хорошего не ждет. У каждого, разумеется, есть возможность искупить даже измену Родине: нужно просто убить каких-то кацапов, чем более важных, тем лучше. Убить, снять на камеру и сразу смыть свое преступление чужой кацапской кровью. Но эти предатели - жуткие трусы, неустроенные в жизни, поэтому и предавшие в надежде что-то изменить. Хотели изменений и они их получили, по 15 лет минимум каждый.