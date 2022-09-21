Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Армія окупантів поцілила по інфраструктурі обласного центру та по населених пунктах області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані від Нацполіції.
"Минулої доби російські терористи знову обстріляли мирне населення Запорізької області. Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю та району. У результаті – зруйновано будівлю об’єкту інфраструктури в обласному центрі та територію одного з виробничих підприємств у Камишувасі.
Ще снаряди влучили на територію гімназії у Григорівці. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення навчального закладу, а також декілька будинків, розташованих неподалік. Окрім цього, ворожої атаки зазнали населені пункти Пологівського та Василівського районів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що значних пошкоджень завдано житловій і цивільній інфраструктурі Гуляйполя, Успенівки, Залізничного, Оріхова, Малої Токмачки та Новодніпровки.
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их будут месяц готовить.
нам за этот месяц нужно освободить все наши территории!