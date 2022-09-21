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З початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Іноземна допомога покрила 55% потреби у додатковому фінансуванні бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду

"Станом на 1 вересня з початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні – 4,7 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Загалом, від початку повномасштабної війни іноземне фінансування покрило 36% витрат державного бюджету. Решта – доходи податкової та митниці (34%), друк гривні НБУ (20%), військові облігації (10%).

З початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів 01

У серпні, вперше від початку війни, іноземне фінансування повністю покрило бюджетні потреби у межах одного місяця. Від іноземних партнерів надійшло 4,7 млрд дол кредитів та грантів. З них, 3 млрд доларів гранту передали США. 

Крім цього, ЄС на початку серпня надав Україні 1 млрд євро кредитних коштів – першу частину пакету макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Друга частина допомоги обсягом 8 млрд затримується, хоча мала надійти до вересня.

З початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів 02

Також кошти для підтримки фінансової стабільності України в серпні надійшли від Канади (кредит у 350 млн доларів США на закупівлю газу до опалювального сезону), Італія (200 млн євро кредитної допомоги) та Світового Банку (120 млн доларів кредиту). Передати Україні 1 млн євро гранту невідкладної допомоги знайшла змогу й Албанія.

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Автор: Марина Макєєва
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цікаво скільки з них ********
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21.09.2022 17:06 Відповісти
Это знают Бе, Зе и Слуги народа.
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21.09.2022 17:14 Відповісти
За это спасибо. Интерес имею узнать сколько с момента полномасштабного вторжения с бюджета Украины поимел некий поц и шеф Зе, товарись Бе. К слову, интересно, сколько с асфальта, что ложат среди развалин в Ирпене и Буче поимел Зе? А также сколько бюджетных денег поимели хряк кошевой и кнур пакало, за свои "концерты" в ЕС. Концерты то, за бюджетные бабки проводятся. Зеля в этом вопросе, воровства из бюджета на крови украинцев, за три года собаку скушал. Шелудивую. С какашками и шерстью.
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21.09.2022 17:13 Відповісти
Щось не дуже відчутно, волонтери як і раніше по світу збирають, народ копійки і продукти збирає, діти на вулицях міст співають і продають що можна з дому взяти...
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21.09.2022 17:14 Відповісти
Якщо провести ревізію цих коштів, то виявиться, що 30% з них, було вкрадено Zeкомандою.
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21.09.2022 19:03 Відповісти
 
 