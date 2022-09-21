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Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Зафіксовано 5 "прильотів" ворожих ракет в три райони обласного центру.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ

"Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА також повідомив про трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний. 

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 01
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 02
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 03
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 04
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 05
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 06
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 07

Автор: Марина Макєєва
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Ху@ ло в ах@ї від неспроможності завоювати Украіну , тому знищують
нашу інфраструктуру і знищують мирне населення !

Невже цього вилупка ніхто невзмозі зупинити , розчавити цього клопа
і звільнити весь світ від ядерних погроз !😠
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21.09.2022 17:21 Відповісти
Існування росії на нашій совісті. Ми її 300 років захищали та абустраівалі. Тому...
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21.09.2022 17:49 Відповісти
Пicля цих пiдступних прильотiв , в душi тiльки ненависть до цiеi недолюдини ... та шоб ти подох падлюка i злодiй
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21.09.2022 17:47 Відповісти
суки рашисти винограда поломили
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21.09.2022 19:24 Відповісти
Какие 5 прилётов, не меньше 10 было
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21.09.2022 20:59 Відповісти
Дивлюся ретрознімки на віоліті, і от думаю, невже тоді хтось міг подумати, що в двадцять першому столітті місто може перетворитися на руїни
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23.09.2022 19:12 Відповісти
 
 