Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Зафіксовано 5 "прильотів" ворожих ракет в три райони обласного центру.
Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА також повідомив про трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
нашу інфраструктуру і знищують мирне населення !
Невже цього вилупка ніхто невзмозі зупинити , розчавити цього клопа
і звільнити весь світ від ядерних погроз !😠