Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Зафіксовано 5 "прильотів" ворожих ракет в три райони обласного центру.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА також повідомив про трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний.













