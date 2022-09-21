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Ще одну катівню рашистів виявили у Куп’янську. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники облаштували свою катівню у будівлі поліції.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ..

 "Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли будівлю поліції. У напівпідвальному приміщенні вони піддавали людей фізичному та психологічному насиллю. У камері, де може утримуватись 4 особи, військові РФ утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було", - йдеться у повідомленні.

Ще одну катівню рашистів виявили у Куп’янську 01
Ще одну катівню рашистів виявили у Куп’янську 02
Ще одну катівню рашистів виявили у Куп’янську 03

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Автор: Марина Макєєва
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Кацапи - це потвори з культурою свиней і маніяків. Все, що вони тут творили, поверниться їм рідним, можливо і їм.
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21.09.2022 18:24 Відповісти
Це нелюди , якiсь тварюки ...
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21.09.2022 18:28 Відповісти
А де шашлики, які обіцяв найогиднішій лідор **********
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21.09.2022 18:52 Відповісти
Должна быть где-то информация - какие воинские части там стояли, по спискам можно выловить нескольких, а по ним - командиров, которые "в задушевной беседе" могут рассказать, кто, как и чем занимался у него в части. А потом добраться и до самих "виновников торжества", последующие действия с ними не будем здесь описывать..
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21.09.2022 21:40 Відповісти
 
 