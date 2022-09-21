Ще одну катівню рашистів виявили у Куп’янську. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники облаштували свою катівню у будівлі поліції.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ..
"Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли будівлю поліції. У напівпідвальному приміщенні вони піддавали людей фізичному та психологічному насиллю. У камері, де може утримуватись 4 особи, військові РФ утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар21.09.2022 18:24 Відповісти Мені подобається 10
Павел Иващенко
показати весь коментар21.09.2022 18:28 Відповісти Мені подобається 0
Ihor V
показати весь коментар21.09.2022 18:52 Відповісти Мені подобається 2
Anders Hepburn
показати весь коментар21.09.2022 21:40 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...