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Топ коментарі
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21.09.2022 22:15
+28
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21.09.2022 22:12
+27
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21.09.2022 22:15
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21.09.2022 22:07 Відповісти
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21.09.2022 22:08 Відповісти
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21.09.2022 22:08 Відповісти
кацапи тікають аж гай шумить🙂

https://twitter.com/flightradar24/status/1572630639655927815
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21.09.2022 22:10 Відповісти
Спасибо1 Посмеялся!!!!
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21.09.2022 22:10 Відповісти
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21.09.2022 22:12 Відповісти
Тю, відповідь очевидна. Звісно, кийків та автозаків.
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21.09.2022 23:43 Відповісти
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21.09.2022 22:15 Відповісти
о наш депутат знайшовся ! а його весь Глухів шукає .
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21.09.2022 23:15 Відповісти


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21.09.2022 22:15 Відповісти
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21.09.2022 22:16 Відповісти
зацени такое - точит все подряд...., и настирливий, гадюка ))
https://twitter.com/i/status/1572119871059808256
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21.09.2022 22:21 Відповісти
аха-ха-ха! ужас!))) как его прогодувать????? сколько ж оно жлобысько не жрало? ))))
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21.09.2022 22:24 Відповісти
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21.09.2022 22:26 Відповісти
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21.09.2022 22:49 Відповісти
В бабусі моєї такий був. Жер сирі капусту, огірки та картоплю. А так, вона його годувала тим, що й сама їла - хлібом з борщем здебільшого, як і собаку дворового.
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21.09.2022 23:52 Відповісти
куди в нього усе це влаэе....., малий, худий, а жере, як порося....))
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21.09.2022 23:55 Відповісти
Одріж яйця - розтовстіє!
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22.09.2022 04:48 Відповісти
бокс: свежая подборочка (кому интересно).....
https://youtu.be/KdVn4gJ4b9Q
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21.09.2022 22:18 Відповісти
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21.09.2022 22:27 Відповісти
Генерал СВР

Среда 21.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 59373 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 сентября это 17561 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4638 убитыми и пропавшими безвести.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ШОЙГУ УМЕНЬШИЛ КОЛЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОВНО В 10 РАЗ! .
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21.09.2022 22:27 Відповісти
паааадумаишь, запятую не там воткнул, он оленевод а не профессор математики...
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22.09.2022 17:20 Відповісти
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21.09.2022 22:28 Відповісти
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21.09.2022 22:31 Відповісти
*****, від ополчєнца Бобіка щоразу зазнаю поразки з підливою

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21.09.2022 22:43 Відповісти
300000 - это только первая волна. И даже эта цифра очень большая, ведь все настоящие военные уже давно здесь, живые или мертвые. У кацапов нету возможности подготовить столько людей к реальной войне. То есть это просто мясо. И прямо всеми официальными документами показывают, что с 18 до 65 у мужчин тотальный призыв без исключений. Все эти брони, больничные (легко запретить выдавать), справки (легко запретить выдавать, там иерархия в поликлиниках у кацапов очень коррупционная и будут увольнять врачей и тут же забирать их в армию на фронт, включая и женщин).

При этом мигранты неприкасаемые, они же не граждане Кацапстана. Чеченцы либо бронь от кадырова доктора наук, либо отправят заградотрядом конечно же, они и сами рады жить на полном обеспечении.

Ваньки-встаньки, если вы еще не поняли, что будет, то могу сказать заранее: даже если вы купите себе сами разгрузку с броником, пластины с запасом, шлем, почки-шею и другую защиту, то ВСЕ что у вас есть, будет отнято кадыровцами на границе. Все, что у вас есть, пойдет для них. Даже если вы обоссыте свои шмотки, что нужно сразу же сделать, чтобы хоть чуть-чуть снизить шансы, что у вас их украдут. Вы будете в горючей тонкой куртке и берцах за 20 баксов с черными от гангрены от обморожения ногами, каски и бронежилета не будет, будете лежать в окопе. Знайте это, что у вас все ценное сразу же заберут ваши новые хозяева.
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21.09.2022 22:50 Відповісти
Там забирать нема чого! Сиділи ми якось за пляшкою зі своїм одногрупником Колись він вирішив що в Росії - ситніше і залишився там дослужувать Так розказував що в перші роки "рассийскава самастаятельнава развития" в Калмикії були розпродані всі військові радгоспи, які працювали на армію і давали шерсть і шкури для армії (шинелі, шапки, рукавиці, взуття, льотний та морський одяг) А коли кинулися - а армія "гола" І почали її повально одягать в синтетику! А вона і холодна і незручна в носінні А зараз ще й гарно горить і плавиться на "асвабадітєлях" - в бою
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22.09.2022 04:58 Відповісти
введуть в Україну 300 000, об"являть переклічку....як дорахують до останнього,ми їх вісім разів Хімерсами накриємо...
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21.09.2022 23:12 Відповісти
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21.09.2022 23:27 Відповісти
Мамаши радуються.что пушечное мясо растят...Взамен Ладу получат
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22.09.2022 07:56 Відповісти
хоча б кабанчіка було б більш економічно доцільно вирощувати і менш геморно, ніж кацапчика
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22.09.2022 08:49 Відповісти
Напис на дитячому катафалку - "дорогу принцессе!"
Там насправді сильно скорочений меседж. Повна версія: "пойду я, холопского звания девка, санитаркой (это в лучшем случае) под пули и Хаймарсы - своей кровью обеспечу жизненную дорогу принцессе Лизавете свет Дмитриевне, ихнего сиятельства господина Пескова благородной барышне, нижайше целу́ю пыль под её лабутенами!"
...
"Фи! Охрана, гоните в три шеи эту простолюдинку! Богиня в шоке, как дурно от неё пахнет!" © Ліза Пєскова

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22.09.2022 16:14 Відповісти
Фу, ***, ну й "сосало". 🤮
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22.09.2022 16:16 Відповісти
Сосалище!
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22.09.2022 16:17 Відповісти
...когда от национальный идентичности не осталось ни ***, зато милитаризм плещет через край
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23.09.2022 11:42 Відповісти
то ****** масковское -лесное)
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23.09.2022 09:39 Відповісти
 
 