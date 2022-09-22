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Загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Є загиблий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровщину. Понівечені будинки, лікарні, музей, адмінбудівлі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Є загиблий 01

"Близько опівночі росіяни накрили "Градами" Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка. У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті… Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. Займання вогнеборці уже приборкали", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені, - ОВА


Загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Є загиблий 02
Загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Є загиблий 03
Загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Є загиблий 04

Зазначається, що у Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Рятувальники полум’я загасили. Люди не постраждали.



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офф топ..
22,09,1999р
сьогодні у русні день "рязанского сахара" .... вітаємо козломордих ....
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22.09.2022 08:26 Відповісти
с праздником ватных нано мокше эрзянь и кацапов https://www.veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2136:ryazanskij-sakhar&catid=26&Itemid=123
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22.09.2022 08:36 Відповісти
 
 