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Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

21 вересня по всій Росії відбулися масові антивоєнні акції. Вони були викликані оголошенням про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA

Зазначається, що на 00:30 відомо про затримання у 38 містах щонайменше 1386 осіб. Поліцейські діяли жорстко, у кількох містах затримали журналістів.

Поки що відомо про одну кримінальну справу: дівчині в Єкатеринбурзі інкримінують 318 КК (насильство щодо поліцейського). У багатьох містах до затриманих не пускали захисників, у деяких відділах поліції оголошували план "Крепость", тобто повністю блокували вхід.

Крім того повідомляється, що в Москві затриманим чоловікам у відділеннях поліції одразу вручають повістки.

"Щонайменше 509 затриманих. Є побиті, одна дівчина під час затримання знепритомніла. У деяких затриманих відбирали телефони. Є окремі випадки превентивних затримань за допомогою системи розпізнавання облич у метро. З чотирьох відділів поліції надійшла інформація про те, що затриманим чоловікам вручили повістки до військкомату. В ОМВС "Соколина гора" одному із затриманих погрожували кримінальною справою та строком на десять років за відмову отримувати повістку", - зазначається в повідомленні.

Також дивіться: "Нет войне!", - у Москві розпочалася акція проти мобілізації. ВIДЕО

Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат 01

Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат 02

Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат 03

Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
г-е-н-и-а-л-ь-н-о! на митинге против мобилизации раздавать повестки
с какой мотивацией они будут служить?
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22.09.2022 08:55
+32
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22.09.2022 09:07
+29
Частичная мобилизация, значит будет частичная компенсация. Вместо машины будут выдавать кому-то бампер, кому-то колеса ...а кому-то черный пакет .
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22.09.2022 09:07
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Яка многоходовочка!
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22.09.2022 08:52 Відповісти
Дуже файно.
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22.09.2022 08:53 Відповісти
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22.09.2022 08:55 Відповісти
г-е-н-и-а-л-ь-н-о! на митинге против мобилизации раздавать повестки
с какой мотивацией они будут служить?
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22.09.2022 08:55 Відповісти
От і подивимось, чи мовчки це проковтнуть, чи щось робитимуть. Хоча, швидше всього, проковтнуть.
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22.09.2022 08:56 Відповісти
это же всё равно что в борделе девственницу искать, если такое сравнение уместно
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22.09.2022 08:58 Відповісти
Ну тогда "десяточка". Засрашка-страна возможностей))
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22.09.2022 09:00 Відповісти
кадирівські загороджувальні загони, ось їх мотивація
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22.09.2022 09:18 Відповісти
С этой
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22.09.2022 09:20 Відповісти
Мда...... 😕
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22.09.2022 11:45 Відповісти
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22.09.2022 14:06 Відповісти
Так ці мобілізовані - це фактично заміна мобікам ДНР / ЛНР. Ні про яку мотивацію там мова не йде.
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22.09.2022 09:34 Відповісти
Пох с какой ихней мотивацией они сдохнут.
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22.09.2022 09:48 Відповісти
Ніякої мотивації ні в них ні в інших "мобілізованих" не буде, будуть масово здаватись у полон. Ті хто дуже хотів вбивати українців, давно вже гниють десь у полі
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22.09.2022 09:49 Відповісти
Служити? Їм не для цього повістки роздають. Для того щоб посадити у в'язницю треба вся ця судова канитель, а тут раз і людина на невизначений термін вилучається з цивільного життя.
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22.09.2022 10:13 Відповісти
Куди вони дінуться? Сформують щось типу "штрафбату", поставлять позаду "росгвардію" і поженуть у бій Німці так формували штрафбати з "відказників": "пацифістів", "свідків Єгови" Навіть "соціалістів" та "комуністів" туди пхали Бувало - без зброї Давали в руки протитанкові міни і посилали на танки (в основному - на вулицях міст) Один кидав міну під гусениці танку, а решта саперними лопатками убивала екіпаж, який вибирався з машини для ремонту чи втечі
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22.09.2022 10:24 Відповісти
На колени, смерды и холопы!
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22.09.2022 08:56 Відповісти
Ну що терпіли, дочекались???
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22.09.2022 08:56 Відповісти
Разумеется, нужно послушно явиться и выполнить все, что скажут. Ни в коем случае нельзя объединиться и прямо сегодня напасть на жилой комплекс, где квартиры бесплатно выдавались мусорам из росгвардии, устроив пожар во всем доме, разбивая стекла пневматикой и закидывай молотовы, чтобы те поняли, что они на площади короли, но в это время их жена и ребенок могут задыхаться от дыма, так что им лучше уйти оттуда по-хорошему, пока их семья жива.
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22.09.2022 08:56 Відповісти
Пипець. Оце доля шутки. Пацикі (пацифісти) з трахтоматами. Країна дебілів та шизоїдів. Оці навоюють.
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22.09.2022 08:56 Відповісти
це не протест це рускіє терпіли займаються "самобичиванием"....

зібратися натовпом щоб протестувати і дозволити мусарні висмикувати по одному протестувальників - може тільки беззуба вата.......
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22.09.2022 08:57 Відповісти
кдб-істи знають, як залякати свій охлос та примусити його замовкнути.
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22.09.2022 08:58 Відповісти
Ничего до этих зомби никогда не дойдет

https://twitter.com/i/status/1572624894625472516
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22.09.2022 09:01 Відповісти
Щодо т.зв. "втікачів" до грузії. Є питання:
1. Чому кацапська влада їх випускає?
2. Чому грузинська влада їх впускає?
3. Скільки серед них співробітників фсб (гру,...)?
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22.09.2022 09:03 Відповісти
Грузія пускає бо там прокацапська влада
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22.09.2022 09:06 Відповісти
Частичная мобилизация, значит будет частичная компенсация. Вместо машины будут выдавать кому-то бампер, кому-то колеса ...а кому-то черный пакет .
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22.09.2022 09:07 Відповісти
Високої думки...максимум наклейка на торпеду
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22.09.2022 09:20 Відповісти
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22.09.2022 10:16 Відповісти
Треба визнати - розумний хід. Бажаючих (читай: маючих яйця) протестувати за таких умов різко поменшає. Стадо буде мичати та ковтати.
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22.09.2022 09:07 Відповісти
і що ж тут розумного? хід звичайного людоїдського диктатора. Всі протестувальники здадуться в полон, для них так безпечніше. Ну і армія "друга в світі", то зеки, то алкаші, то перші-ліпші. Ніхто так рашку не опускав за всю її історію як путлер і його банда.
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22.09.2022 09:33 Відповісти
Ну що значить здадуться? То їх повернуть на расєю. І що?
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22.09.2022 18:03 Відповісти
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22.09.2022 09:07 Відповісти
Що я вчора казав?

Кацапи не оригінальні.
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22.09.2022 09:14 Відповісти
Ой, яка сумна новина...
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22.09.2022 09:20 Відповісти
З цього приводу кинув 1К Бутусову.
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22.09.2022 09:22 Відповісти
🤓🤣
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22.09.2022 09:25 Відповісти
Сроки решения проблемы этими юристами могут быть и очень быстрыми. Никто не гарантирует, что позвонив вы не услышите в трубке "Алло! Военкомат Москвы!"
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22.09.2022 09:32 Відповісти
🤣
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22.09.2022 09:42 Відповісти
'' Slomaju ruku. Bezboljno, professionaljno. 500 R, vkljuchaja gips.
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22.09.2022 11:55 Відповісти
В ДНР соцсети переполнены обидой-когда их мужчин хватали и на фронт-россияне визжали"вперед.братья.бей хахлов ".Поддерживали бойню.загребали жар чужими руками
А как самих на войну-поджали хвост и прятаться."Нет войне "митинги...
"У нас половина женщин ходит в чёрных платках.а они сразу-в отказ.А нас-науськивали"
Вот так то бывает.когда вместо головы-телевизор.
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22.09.2022 09:28 Відповісти
Они сейчас обижены, что "братья" хахлы не поддались и сопротивляются интеграции с ***********, обиженки на весь мир.
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22.09.2022 10:30 Відповісти
По меньшей мере 509 кандидатов на вступление в украинский легион "Свободная Россия".
Если сдаться успеют...
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22.09.2022 09:28 Відповісти
Армія з пацифістів , це щось нове .
Хочеш просрати війну , мобілізуй пацифістів . Геніально просто . .!!!
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22.09.2022 09:33 Відповісти
Ведущие YouTube-канала "Популярная политика" позвонили Николаю Пескову, сыну пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, представившись сотрудниками военного комиссариата, и сообщили об отправленной повестке, а также предложили явиться в четверг, 22 сентября, в 10 утра в военкомат. В ответ наследник спикера президента РФ начал угрожать связями папы.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/259070_1663774308
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22.09.2022 09:36 Відповісти
Краще вже сісти на 10 років. Зато живий
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22.09.2022 09:39 Відповісти
Если за 7 месяцев подохло всего 5 000 рюZZkих Шариковых 🦍🦍🦍 то зачем вам ...мавзолейных дебилам Частичная в миллион баранов МогилиZaцыя?☠️☠️ядерную бонбу кинуть? Так для этого Могилизация не нужна...,где Логика,депилы?😂🤣
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22.09.2022 09:50 Відповісти
Жріть кацапи не обляпайтесь
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22.09.2022 09:58 Відповісти
.Это шанс🤣
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22.09.2022 10:02 Відповісти
Лет 10 назад в моём родном подмосковном городе один парень решил завязать. Так менты пришли к нему на хату и вкололи дозу насильно.

В общем, шойга такой рекламой явно расширяет бизнес. А наркодиспансер выпишет справку "следов употребления веществ нет".
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22.09.2022 10:14 Відповісти
нужно завязывать каждый день )
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22.09.2022 10:28 Відповісти
Вы полагаете, они с него плату за "услугу" не взяли?
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22.09.2022 10:32 Відповісти
не ужели взяли ? Шкуродёры куда милиция смотрит )
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22.09.2022 10:39 Відповісти
Если не за за эту, то наценкой за следующие.
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22.09.2022 10:50 Відповісти
Нічого ви не розумієте в "загадочной русской душе". Може, вони спеціально йдуть на такі мітинги, щоб швидше отримати повістку?)))
А якщо врахувати, що половина мітингарів - агенти та співробітники спецслужб рф, то взагалі незрозуміло, хто кому повістку вручає.
ПаРаша - суцільний обман. Ніяким кацапам віри нема, в тому числі, які на мітингах "за мир".
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22.09.2022 10:35 Відповісти
- У нас убеждения.
- Какие такие убеждения?
- Веруем в Господа нашего Говинду, а он нам в людей стрелять не велит.
- Всё, вы нам подходите. И Говинда ваша ничего. Жидковата, но ничего. И стричь вас опять же не надо. И люди вы, видно, выносливые: 4 часа "Харе Кришну" орать - это не каждый сдюжит...
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22.09.2022 10:45 Відповісти
Если тама на Москве все поставят на мобильники и смартфоны похоронную музыку то траурное настроение при каждом звонке окружению гарантировано. Своего рода протест будет против "могилизации". Не такой, конечно, как сейчас в Иране, но пока сойдёт.
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22.09.2022 10:56 Відповісти
 
 