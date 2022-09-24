Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат. ФОТОрепортаж

21 вересня по всій Росії відбулися масові антивоєнні акції. Вони були викликані оголошенням про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA

Зазначається, що на 00:30 відомо про затримання у 38 містах щонайменше 1386 осіб. Поліцейські діяли жорстко, у кількох містах затримали журналістів.

Поки що відомо про одну кримінальну справу: дівчині в Єкатеринбурзі інкримінують 318 КК (насильство щодо поліцейського). У багатьох містах до затриманих не пускали захисників, у деяких відділах поліції оголошували план "Крепость", тобто повністю блокували вхід.

Крім того повідомляється, що в Москві затриманим чоловікам у відділеннях поліції одразу вручають повістки.

"Щонайменше 509 затриманих. Є побиті, одна дівчина під час затримання знепритомніла. У деяких затриманих відбирали телефони. Є окремі випадки превентивних затримань за допомогою системи розпізнавання облич у метро. З чотирьох відділів поліції надійшла інформація про те, що затриманим чоловікам вручили повістки до військкомату. В ОМВС "Соколина гора" одному із затриманих погрожували кримінальною справою та строком на десять років за відмову отримувати повістку", - зазначається в повідомленні.

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