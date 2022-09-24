Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
21 вересня по всій Росії відбулися масові антивоєнні акції. Вони були викликані оголошенням про мобілізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA
Зазначається, що на 00:30 відомо про затримання у 38 містах щонайменше 1386 осіб. Поліцейські діяли жорстко, у кількох містах затримали журналістів.
Поки що відомо про одну кримінальну справу: дівчині в Єкатеринбурзі інкримінують 318 КК (насильство щодо поліцейського). У багатьох містах до затриманих не пускали захисників, у деяких відділах поліції оголошували план "Крепость", тобто повністю блокували вхід.
Крім того повідомляється, що в Москві затриманим чоловікам у відділеннях поліції одразу вручають повістки.
"Щонайменше 509 затриманих. Є побиті, одна дівчина під час затримання знепритомніла. У деяких затриманих відбирали телефони. Є окремі випадки превентивних затримань за допомогою системи розпізнавання облич у метро. З чотирьох відділів поліції надійшла інформація про те, що затриманим чоловікам вручили повістки до військкомату. В ОМВС "Соколина гора" одному із затриманих погрожували кримінальною справою та строком на десять років за відмову отримувати повістку", - зазначається в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
с какой мотивацией они будут служить?
зібратися натовпом щоб протестувати і дозволити мусарні висмикувати по одному протестувальників - може тільки беззуба вата.......
https://twitter.com/i/status/1572624894625472516
1. Чому кацапська влада їх випускає?
2. Чому грузинська влада їх впускає?
3. Скільки серед них співробітників фсб (гру,...)?
Кацапи не оригінальні.
А как самих на войну-поджали хвост и прятаться."Нет войне "митинги...
"У нас половина женщин ходит в чёрных платках.а они сразу-в отказ.А нас-науськивали"
Вот так то бывает.когда вместо головы-телевизор.
Если сдаться успеют...
Хочеш просрати війну , мобілізуй пацифістів . Геніально просто . .!!!
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/259070_1663774308
В общем, шойга такой рекламой явно расширяет бизнес. А наркодиспансер выпишет справку "следов употребления веществ нет".
А якщо врахувати, що половина мітингарів - агенти та співробітники спецслужб рф, то взагалі незрозуміло, хто кому повістку вручає.
ПаРаша - суцільний обман. Ніяким кацапам віри нема, в тому числі, які на мітингах "за мир".
- Какие такие убеждения?
- Веруем в Господа нашего Говинду, а он нам в людей стрелять не велит.
- Всё, вы нам подходите. И Говинда ваша ничего. Жидковата, но ничего. И стричь вас опять же не надо. И люди вы, видно, выносливые: 4 часа "Харе Кришну" орать - это не каждый сдюжит...