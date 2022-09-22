Українські воїни Артем Толочко і Юрій Попов загинули під час виконання бойового завдання на Харківщині. ФОТО

10 вересня на Харківщині загинули українські захисники Артем Толочко і Юрій Попов.

Про це у фейсбуці повідомила сестра Артема Толочка, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї суботи мій рідний брат та його кум загинули при виконанні бойового завдання на Харківщині… Разом вони хрестили дітей, разом вони працювали, разом варили найліпший в світі бограч і разом вони пішли на війну, коли їх країна їх потребувала. Нам їх так само пліч-о-пліч ховати на Марсовому...

Мого рідного брата Толочко Артема і його кума Попова Юрія на Харківщині вбила Росія і ось це вже я дуже хочу щоб запам'ятали ви. Мої і його друзі, наша родина, будь-хто врешті-решт. Вони і ще тисячі таких самих хлопців і дівчат повинні бути відомщені. відомщенні нашими ділами, нашими словами і нашими думками. Кожен винний має бути і буде покараним.

Герої, на жаль, вмирають. Вічна тільки їх спадщина і їх ідея. Нам її нести", - написала дівчина.

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