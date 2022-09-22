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Українські воїни Артем Толочко і Юрій Попов загинули під час виконання бойового завдання на Харківщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

10 вересня на Харківщині загинули українські захисники Артем Толочко і Юрій Попов.

Про це у фейсбуці повідомила сестра Артема Толочка, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї суботи мій рідний брат та його кум загинули при виконанні бойового завдання на Харківщині… Разом вони хрестили дітей, разом вони працювали, разом варили найліпший в світі бограч і разом вони пішли на війну, коли їх країна їх потребувала. Нам їх так само пліч-о-пліч ховати на Марсовому...

Мого рідного брата Толочко Артема і його кума Попова Юрія на Харківщині вбила Росія і ось це вже я дуже хочу щоб запам'ятали ви. Мої і його друзі, наша родина, будь-хто врешті-решт. Вони і ще тисячі таких самих хлопців і дівчат повинні бути відомщені. відомщенні нашими ділами, нашими словами і нашими думками. Кожен винний має бути і буде покараним.

Герої, на жаль, вмирають. Вічна тільки їх спадщина і їх ідея. Нам її нести", - написала дівчина.

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Українські воїни Артем Толочко і Юрій Попов загинули під час виконання бойового завдання на Харківщині 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Вічна пам'ять...
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22.09.2022 09:08
+27
Світла Пам'ять Героям нашої краіни !!

Украіна сумує ...😪😪😪
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22.09.2022 09:10
+18
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.09.2022 09:18
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Вічна пам'ять...
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22.09.2022 09:08 Відповісти
Світла Пам'ять Героям нашої краіни !!

Украіна сумує ...😪😪😪
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22.09.2022 09:10 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.09.2022 09:18 Відповісти
Freedom is not free Слава героям!
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22.09.2022 09:23 Відповісти
Вічна пам'ять Героям! Помстимося
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22.09.2022 09:31 Відповісти
Героям слава!

PS
Вот только майка с Че Гевара смущает.
Он нёс коммунистические идеи с оружием и насилием по миру,
так же как московиты несут руZZский мир в Украину
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22.09.2022 09:31 Відповісти
Согласен, меня это тоже смущает. Комунячая пропаганда работает.
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22.09.2022 10:06 Відповісти
Могли служить в СБУ , а там позволяется разная одежда для выполнения заданий .
Закарпатцы - раз добро готували бограч
Вечная память ‼️‼️
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22.09.2022 11:05 Відповісти
Вічна пам'ять! Герої не вмирають! Співчуття родинам та низький уклін.
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22.09.2022 09:36 Відповісти
ГЕРОЇ
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22.09.2022 09:38 Відповісти
Пам'ятаємо всіх поіменно!
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22.09.2022 09:43 Відповісти
опять потерь нет..пару сотен в папке с марта..и книга памьяти загиблих завонялась в при порохе..ни кто нелобновляет..кто допустил потери...
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22.09.2022 09:44 Відповісти
Вічна память Героям! Сумую разом з вами.
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22.09.2022 09:55 Відповісти
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22.09.2022 10:10 Відповісти
Слава Героям.
Як шкода хлопців.
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22.09.2022 10:11 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.09.2022 10:41 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА НАЦІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
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22.09.2022 10:59 Відповісти
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22.09.2022 11:08 Відповісти
Гарний текст написала дівчина.
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22.09.2022 11:15 Відповісти
Не забудем, не простим! Слава Украïнi!
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22.09.2022 14:32 Відповісти
Вічна память Героям! Сумую разом з вами. Як шкода хлопців.
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22.09.2022 21:08 Відповісти
 
 