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Рашисти вдарили ракетами по залізничному вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами військових РФ, - Братчук. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове, тем самым уничтожив вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев
Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 Ольга Ємсенко bbdf6542
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+26 Valentina Grin
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обожрали собаки
вони вже в мішках, а раша вирішила, що їх недостатньо вбила, треба ще раз.
погибшихсдохших. Скажут вас очень много почему то вдруг стало, денег нет. Но вы держитесь. Пишите жалобу в ЕСПЧ ))
Кричали "слава путину".бей хахлов-заплатили своими жизнями и жизнями сыновей.Ни могилки.ни белый Лады....
И новых погонять....
Такую новость надо срочно в мировые СМИ , чтобы она попала к вечеру на ТВ НОВОСТИ .
Надокацапам залить за воротник к мобилизации
Кстати, а была инфа, что орки захоронят раненных - до Европы она не пришла . А зря.