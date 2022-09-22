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Рашисти вдарили ракетами по залізничному вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами військових РФ, - Братчук. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове, тем самым уничтожив вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти вдарили ракетами по залізничному вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами військових РФ, - Братчук 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Це була спецоперація з метою економії коштів на виплати родичам, тіл тепер немає. Жаль, що смердить у нас)
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22.09.2022 09:11
+26
" И дарагая не узнает какой у парня был конец"
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22.09.2022 09:10
+21
оце вже реально ні дна ні покришки...
вони вже в мішках, а раша вирішила, що їх недостатньо вбила, треба ще раз.
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22.09.2022 09:10
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Так то *****, сподіваємося, що запас для обміну ше є
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22.09.2022 09:08 Відповісти
" И дарагая не узнает какой у парня был конец"
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22.09.2022 09:10 Відповісти
ашотік покаже який був кінець .. у парня
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22.09.2022 09:28 Відповісти
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22.09.2022 09:39 Відповісти
из под Гостомеля фото!
обожрали собаки
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22.09.2022 10:00 Відповісти
якийсь він не живий на фото🤣
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22.09.2022 10:49 Відповісти
Ще й виставив на показ боєвого "цвіркунчика"... в атаку зібрався, чи що????
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22.09.2022 11:12 Відповісти
Смертельно уставший.
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22.09.2022 11:50 Відповісти
Памятка рашискому призывнику
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22.09.2022 11:33 Відповісти
Менше смердіти буде...
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22.09.2022 09:10 Відповісти
Скорее наоборот. Теперь там за 10 километров не подойдешь от вони
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22.09.2022 09:52 Відповісти
окупанти можуть чуму нам занести....
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22.09.2022 11:14 Відповісти
оце вже реально ні дна ні покришки...
вони вже в мішках, а раша вирішила, що їх недостатньо вбила, треба ще раз.
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22.09.2022 09:10 Відповісти
Нема тіла - не треба витрачати гроші для сім'ї загиблого московіта.
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22.09.2022 09:51 Відповісти
так ракета намного дороже стоит. а их еще не одну надо запустить чтоб преодолеть ПВО
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22.09.2022 18:34 Відповісти
Та вони не адекватні. Хто знає, які у них таргани в голові.
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22.09.2022 22:12 Відповісти
А московитам итак никто платить не собирается за погибших сдохших. Скажут вас очень много почему то вдруг стало, денег нет. Но вы держитесь. Пишите жалобу в ЕСПЧ ))
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23.09.2022 01:55 Відповісти
Це була спецоперація з метою економії коштів на виплати родичам, тіл тепер немає. Жаль, що смердить у нас)
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22.09.2022 09:11 Відповісти
Не одержать жигулів "бєзутєшниє вдови і родствєнікі"
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22.09.2022 09:12 Відповісти
Так треба ж тримати марку шо патерь майже нєт, тепер вони не патєрі, а зниклі безвісти
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22.09.2022 09:13 Відповісти
Тепер вони дєзєртіри.
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22.09.2022 09:41 Відповісти
тепер бабла не получать нет тела нет дела
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22.09.2022 09:19 Відповісти
Зекономили нам солярку для рефрижераторів)
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22.09.2022 09:23 Відповісти
це вже були вагони-ладовозки ) остались баби з тятями без машин ))
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22.09.2022 09:27 Відповісти
их ответ Чемберлену..., в ответ на освобождение наших ребят они уничтожили своих дохлых ванек..., это круто, русня, можно еще и просто по своим позициям рубануть из чего-нибудь тяжелого, тоже будет весело...
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22.09.2022 09:28 Відповісти
Путиноиды экономят. Нет тела, нет "Лады- Калины"
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22.09.2022 09:29 Відповісти
решили орки размножаться почкованием! была сотня тушек, стала тысяча!
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22.09.2022 09:30 Відповісти
Це щоб вписатися в 5 тис патєрьнєтов за Шойгу
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22.09.2022 09:31 Відповісти
За все в жизни приходиться платить
Кричали "слава путину".бей хахлов-заплатили своими жизнями и жизнями сыновей.Ни могилки.ни белый Лады....
И новых погонять....
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22.09.2022 09:35 Відповісти
Виникає питання ; той Братчук "зоркій сокіл", чи що? З Одеси до Харкова зирить? В Харкові є свої спікери.
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22.09.2022 09:37 Відповісти
А чому вагони стояли в Харкові, а не ще ближче до передової? Могли б зекономити рашистам кілька ракет...
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22.09.2022 09:41 Відповісти
Чтобы не экономить им ракеты.
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22.09.2022 09:53 Відповісти
А патамушта патерь нет. Шойгу сказал что только 5 тыщ рашка патеряла, значит 5 тыщ. А вы со своими вагонами в никакие ворота... представляю какая там теперь вонища. Целая химическая атака.
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22.09.2022 09:50 Відповісти
Це все від заздрощів, що одні вже в прохолоді лежать, відпочивають, а інші ще дохнути не починали, і ще невідомо чи будуть валятися з таким же комфортом...
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22.09.2022 09:53 Відповісти
А может там под трупами хаймерсы спрятаны были?
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22.09.2022 10:07 Відповісти
Вы ничего не понимаете: это такая умная многоходовочка. Нет тела - значит пропал без вести. По крайней мере, до конца войны (а там, как говорится: или ишак сдохнет, или падишах умрет). А раз пропал без вести, то компенсацию платить не надо. Прощай "Лада Калина" (мечта, не то что какая-то там дешевая иномарка).
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22.09.2022 10:11 Відповісти
следовало ожидать такое действие,ищите наводчика
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22.09.2022 10:13 Відповісти
Фууу, нечисть.
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22.09.2022 10:16 Відповісти
Подвійне просмаження.
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22.09.2022 10:20 Відповісти
поховання по-руські....
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22.09.2022 10:26 Відповісти
ММоже таки правда, що на роССіі Сатана поселився ? Бо не можуть істоти , наділені розумом, так поступати. Навіть звірі своіх не ідять, хоч би були голодні.
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22.09.2022 10:42 Відповісти
А задукоментированы и сфотографированы трупы кацапов экспертами ?

Такую новость надо срочно в мировые СМИ , чтобы она попала к вечеру на ТВ НОВОСТИ .

Надокацапам залить за воротник к мобилизации

Кстати, а была инфа, что орки захоронят раненных - до Европы она не пришла . А зря.
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22.09.2022 10:45 Відповісти
https://vgolos.ua/news/okupanti-hovayut-svoyih-soldativ-shche-zhivimi---hlan_1427714.html
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22.09.2022 11:18 Відповісти
Дохлих кацапів не шкода, але все одно ЯК ТАК МОЖНА?
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22.09.2022 11:05 Відповісти
не шкода особливо живих, коли вони перетворюються в дохлих... а дохлі продовжуть нам шкодити, травлять повітря і несуть в собі заразу... невіщо така гуманність, збирати кацапів в рефрижиратори й чогось чекати.... якщо не забрали після бою, краще в яму сабак зачумлених...
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22.09.2022 11:19 Відповісти
Как говорил Гаврош - моих мертвецов убивают
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22.09.2022 11:08 Відповісти
I kto to, cem to udivljaetsja!Vedj s toi storoni po ljudski uze nicego ne proishodit!
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22.09.2022 11:39 Відповісти
Первый вонючий случай применения биологического оружия!
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22.09.2022 11:51 Відповісти
Интересно, наши что осуществляют жд.перевозки с окупантами? И где такой вокзал в Харькове?
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22.09.2022 13:13 Відповісти
Нема тіла - нема лади....
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22.09.2022 14:01 Відповісти
 
 