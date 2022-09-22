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З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Серед визволених з російського полону іноземців є ті, кому загарбники винесли смертні вироки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"215 наших людей на свободі. Серед них жінки, у тому числі медикині - вагітна Мар’яна Мамонова та Катерина "Пташка" Поліщук. 124 офіцери. 108 захисників Азовсталі. 5 командирів з Азовсталі, які будуть знаходитися у Туреччині. 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки, відучора вже у Саудівській Аравії", - написав він.

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З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 01
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 02
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 03
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 04
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 05
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 06
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 07
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 08

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Ну и вот вам "независимость" ЛНР и ДНР паомните как "Пенис Душилин" "дрочил" по ТВ какие мы строгие смертная казнь никаких помилований судья под уголовным делом прокурор и адвокат все кто соучаствовал в фарсе и спектакле получили реальные уголовные дела а решает Москва политическая целесообразность этим самым ДНР и ЛНР опустили ниже Ада показав их эфимерность и никчемность проститутки вообще никого не интересуют и он и ничего не решали и не решают... только в качестве ширмы и гарматного мьяса...
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22.09.2022 10:36
+8
Є військові правила що офіцери котрих відпускають з полону не беруть участь до кінця війни. Напевно тут була така умова Слава Богу що живі і не в кацапів. Тільки тепер питання скільки ще залишилося вояк і патріотів в кацапських катовнях. І чи є шанси вернути їх додому ...
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22.09.2022 10:54
+5
москалі так і незрозуміли з ким звязались.
на їх каналах істерика:
хохли обмєнялі одного хохла на 215 хохлов
)
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22.09.2022 10:54
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Ну и вот вам "независимость" ЛНР и ДНР паомните как "Пенис Душилин" "дрочил" по ТВ какие мы строгие смертная казнь никаких помилований судья под уголовным делом прокурор и адвокат все кто соучаствовал в фарсе и спектакле получили реальные уголовные дела а решает Москва политическая целесообразность этим самым ДНР и ЛНР опустили ниже Ада показав их эфимерность и никчемность проститутки вообще никого не интересуют и он и ничего не решали и не решают... только в качестве ширмы и гарматного мьяса...
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22.09.2022 10:36 Відповісти
Кацапам поводили причандалом по губах, оце у них там зараз підгорає, мобілізація та ще й віддали уособлення ворогів ворожої пропаганди.
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22.09.2022 10:39 Відповісти
будуть знаходитися у Туреччині....a chomu tak ?
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22.09.2022 10:46 Відповісти
Є військові правила що офіцери котрих відпускають з полону не беруть участь до кінця війни. Напевно тут була така умова Слава Богу що живі і не в кацапів. Тільки тепер питання скільки ще залишилося вояк і патріотів в кацапських катовнях. І чи є шанси вернути їх додому ...
показати весь коментар
22.09.2022 10:54 Відповісти
москалі так і незрозуміли з ким звязались.
на їх каналах істерика:
хохли обмєнялі одного хохла на 215 хохлов
)
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22.09.2022 10:54 Відповісти
Где то была речь что наши отдали 55 непростых вояк (командующих), вы их за дурачков не держите.
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22.09.2022 11:33 Відповісти
І це добре.

Звичайно рф повинна ще відповісти за тих іноземців кого вона вбила в полоні і що важливо це явно не всі іноземці.
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22.09.2022 11:06 Відповісти
Іноземців відпустили на прохання саудітів.
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22.09.2022 12:21 Відповісти
рюзке тронешь Легион,пришлю Academy..
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22.09.2022 12:49 Відповісти
Может нам негласно нужно запретить набирать в иностранный легион граждан самых дружественных для нас стран-Британии,Балтии,Польши и США?Иначе,при захвате в плен граждан этих стран, у русни появляются дополнительные инструменты для шантажа нас и наших союзников?
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22.09.2022 14:02 Відповісти
 
 