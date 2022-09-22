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З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Серед визволених з російського полону іноземців є ті, кому загарбники винесли смертні вироки.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"215 наших людей на свободі. Серед них жінки, у тому числі медикині - вагітна Мар’яна Мамонова та Катерина "Пташка" Поліщук. 124 офіцери. 108 захисників Азовсталі. 5 командирів з Азовсталі, які будуть знаходитися у Туреччині. 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки, відучора вже у Саудівській Аравії", - написав він.
Топ коментарі
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на їх каналах істерика:
хохли обмєнялі одного хохла на 215 хохлов
)
Звичайно рф повинна ще відповісти за тих іноземців кого вона вбила в полоні і що важливо це явно не всі іноземці.